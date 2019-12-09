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 В Палате представителей Конгресса США планируют успеть с процедурой импичмента Трампа до 25 декабря, - конгрессмен Надлер

Глава Комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей Соединенных Штатов Америки демократ Джерольд Надлер заявил, что ожидает голосование за статьи импичмента президента Дональда Трампа в рамках Комитета на следующей неделе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы вынесем статьи импичмента, как предполагается, перед комитетом [по вопросам судопроизводства] примерно в конце недели", - цитирует АР слова конгрессмена, который объяснил такие действия необходимостью успеть с процедурой импичмента в Палате представителей к Рождеству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о поездке Джулиани в Украину: он нашел много хорошей информации

Надлер отказался назвать примерное количество статей импичмента, которые его комитет вынесет на голосование перед Палатой представителей. Впрочем он отметил, что они будут касаться "злоупотребления властью" и "препятствования работе Конгресса".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Также читайте: Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа

Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

Источник: https://censor.net.ua/n3164142
 
   
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Xa-xa-xa!Три роки імпічать в США,але вже три тижні,як Трамп озвучив 3-е місце України,як корумпованої країни,де три олігарх-клани мають більше грошей,ніж 42 млн.українців разом взятих,а реакції українців-0.Чому?Та тому,що українці-лохи.Звідси і Майдани.Але головним є те,що за цією трійкою мародерів і стоїть самий головний ворог України-Путлер Мордорський.Тому,якщо з під балаклав димів стричать довгі вуха віслюків у США,то з під вишиванок поросенко-соевих,взагалі виглядає неприкрите безвухе ху'ло.
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Яке рішення щодо імпічменту прийме Конгрес - справа самих американців. А от прискипливе виконання Конституції в США подобається та служить прикладом для усього Світу.
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...и передадут "дело" в сенат, где у Трампа - большинство...
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То скорее игра в дешёвку. Ради пиара с понтом стараются. Выборы скоро президента там. Просто уже смысла нет. Плюс то что экономика на подъёме там. Безработица сильно снизилась.
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А амеры молодцы -у них есть процедура импичмента и они избавляются от идиота, которого кретины могут выбрать снова)
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