 После изменения Конституции депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление, - Разумков

Об этом напомнил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после изменения Конституции "депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление". В то же время, необходимо привести в соответствие другие законы.
В первом чтении ВР приняла законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".
"Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом для того, чтобы не затягивать этот вопрос", - подчеркнул спикер.
Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.
3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".
твоими бы устами.. да мед пить (с)
що в перекладі на солов"їну - твої б слова.. та Богу у вуха
О статусе народного депутата Украины
Статья 27.Неприкосновенность народного депутата Украины1. Народному депутату гарантируется депутатская неприкосновенность на весь срок осуществления депутатских полномочий. Народный депутат не может быть без согласия Верховной Рады Украины привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован.