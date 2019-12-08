 Главная "красная линия" для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко

Об этом написал глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал он.

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Напомним, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.