 Главная "красная линия" для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко

Об этом написал глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал он.
Напомним, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
Пане Пристайко....
Лучше?!.......
Вы понимаете, что если(!) это произойдет, этим Украина официально признает эту клоаку?........
все ясно с Вами.........
До свидания.........
Чи яке там є підходяще слово для позначення такого у квартальної гопоти ?
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
Донбасс и газ.
В Кремле небывалый ажиотаж и паника по поводу транзита газа. ***** аж на немецкий перешло от волнения.
В случае отсутствия транзита Молдова и Сербия будут греться приседаниями (газ уже оплачен).
Додония и Чухоносербия в шоке - газ не светит (Газпром сильно увлекся войной с Нафтогазом, про союзничков забыл).
Болгары в опале (ждут подонки смены собственника "Турецкого потока" и не спешат его строить).
Боюсь, что к ночи ***** перейдет на "непереводимую игру местных идеоматических выражений", а Новак получит "умным счетчиком газа" по голове.
В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макрона, а в 15:30 - с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В графике, предоставленном ОПУ, встречи с *****м нет.
Два Вовы даже бояться рассказать миру что они будут встречаться.
Но есть еще сортир.
С завтрашнего вечера - прямые закупки газа в РФ плавно станут великой геополитической победой режима, а "торговля на крови", "торговля с оккупантом" - канут в Лету
"Трамаємо кулаки за Зєленського".
Президент не замечает, как в Нацбанке под него уже собрали атомную бомбу, и ждут когда соединить провода. Гончарук под этот взрыв и массовую безработицу отменяет трудовой кодекс. Милованов намыливает к продаже землю, и все последние стратегические предприятия. В парламент собрали соросятник и порохоботник и ради смеха принимают с его помощью любую муйню. А тем временем - нас ******* с растаможкой. Нас ******* с тарифами. Нас ******* с нелегальной игорным бизнесом. ******* с новыми лицами, полицией и безопасностью. ******* во всем. И финальный аккорд ********* будет завтра в Париже !!!
>>Нас ******* с тарифами<<
Цього достатньо щоби ми від душі посміялися з фанів голобородька. Всі інші слова зайві.
границу вам никто не вернет... (пока..)
ибо перекрой границу (а это потоки оружия и вооружения, ГСМ, патронов и денег, идиотов и наркотиков, русовоенщины и бояры) - и недорецпублики сдуются за 10 дней...
а через 10 дней - поганял по лесам и минным полям и...народец задумается - а хорошо ли тебе девушка? хорошо ли красавица? (с)...
поэтому граница пока невыполнимая хотелка...
отводя войска деоккупацию не начинают !