EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1222  73
Все про:нормандская четверка (5) Пристайко (1)

 Главная "красная линия" для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко

Главная "красная линия" украинской делегации на саммите "нормандской четверки" - возвращение под контроль властей всей территории страны в пределах ее международно признанных границ.

Об этом написал глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук

Главная красная линия для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко 01

Напомним, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3164140
 
   
 Топ комментарии
 
Допустим, это ваш основной принцип. Но хуйло сказало, что вопрос Крыма закрыт, и вероятность того, что там он хотя бы что-то по этому вопросу будет слушать - нулевая. Поэтому все эти переговоры по своей сути заранее обречены на провал и непонимание этого по сути равно предательству. В итоге война остается война - хоть открытая, хоть гибридная, хоть холодная, хоть горячая. Отсюда риторический вопрос - у зеленых есть стратегия ведения войны?
 показать весь комментарий
 
Нам кажуть, що поїхали повертати ордло в Україну? То пуйло вже давно на цьому наполягає. Йому обридло годувати цих "кармільцев. Кацапи вкрали і зруйнували вже все, що хотіли, можна забирать. Про Крим ця делегація не забула, чи пуйло дозволу не дало про таке базікати?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нього на військовому прикиді нема розпізнавальних знаків.
 показать весь комментарий
 
 
Державний кордон - це включно з Кримом!
Пане Пристайко....
 показать весь комментарий
 
 
А у вас теперь всего два варианта... или не отступить от них... или в Ростов... третьего не дано...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так держать, Пристайко! Главное не бери пример с курского соловья Климкина.
 показать весь комментарий
 
 
Головна червона лінія це боротьба до перемоги! Нарід України має побачити в Президенті Зеленському лідера здатного вести боротьбу за свій нарід до перемоги навіть якщо весь світ відвернеться від Зеленського і буде вимагати від нього капітулювати!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Игорь, ты задолбал своим тролингом. Народ Украины вроде ясно всё сказал на выборах, воевать он не хочет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я помню Порошенко в бытность свою президентом всё время обещал кому-то дать по зубам. Дал?
 показать весь комментарий
 
Прекрасно! А с какого тогда перепугу, плешфюрер на саммит попёрся? Чтобы посмотреть в глаза Зеленского и увидев в них "всю скорбь еврейского народа", пасть на колени и раскаяться?
 показать весь комментарий
 
 
И эти границы совместно с орками «контролировать» под «присмотром» ОБСЕрешников?!...........
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Панченко,
Лучше?!.......
Вы понимаете, что если(!) это произойдет, этим Украина официально признает эту клоаку?........
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Панченко,
все ясно с Вами.........
До свидания.........
 показать весь комментарий
 
Бывшего президента Франции Николя Саркози кремлевский окурок хватал за грудки во время войны с Грузией,доказывая что именно Саакашвили напал на свою территорию.Ныне не исключено что президента Украины ждет тоже самое от гопника кремля
 показать весь комментарий
 
 
Допустим, это ваш основной принцип. Но ***** сказало, что вопрос Крыма закрыт, и вероятность того, что там он хотя бы что-то по этому вопросу будет слушать - нулевая. Поэтому все эти переговоры по своей сути заранее обречены на провал и непонимание этого по сути равно предательству. В итоге война остается война - хоть открытая, хоть гибридная, хоть холодная, хоть горячая. Отсюда риторический вопрос - у зеленых есть стратегия ведения войны?
 показать весь комментарий
 
 
На фото прослеживается одна деталь от Ху*ла. За левой щекой. Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6443
 показать весь комментарий
 
 
Похоже у него за щекой барбариска....
 показать весь комментарий
 
 
Ватне лайно, чому в Україні рівень мінімальної заробітної плати вище ніж на путєнській паРаші?
 показать весь комментарий
 
Главное что бы Украина в "международно признанных границах" не оказалась частью РФ ( де факто, а потом и де юре) , а то РФ еще и Белгородскую область придарит и Краснодарский край в придачу.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по выражению рожи лица Пристайко, в Ростов он не хочет..... и это хорошо!
 показать весь комментарий
 
 
Він хоче, щоб вся Україна була Ростов.
 показать весь комментарий
 
 
Кордони і десять років ніяких виборів на луГандонії, а військово - цивіл на адміністрація... І про репарації з цапів не забути...
 показать весь комментарий
 
 
Так те ж саме і ***** каже - "дамбас в саставє Украіни, і вєта на вступленіє в ната і єс".
 показать весь комментарий
 
 
А вчора Пристайко говорив про: мир, безпеку і розвиток. Тепер він повторює слова Гончарука, де цілі стали набагато меншими. На початку перемовин з'являться зовсім інші цілі?
 показать весь комментарий
 
 
Наперсточники ?
Чи яке там є підходяще слово для позначення такого у квартальної гопоти ?
 показать весь комментарий
 
 
Ви перебільшуєте. Доречі гончар - це potter. Гаррі Поттер, надіюсь зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
Я не перебільшую, а дословно цитую Пристайка. Якщо ви мене звинувачуєте у перебільшені, то надайте повний аналіз зміни ціле1 у Пристайка. Якщо ні, то я за принципом тріпачів 5 копі1ок присвою вам місце N1.
 показать весь комментарий
 
Ничего не даст ни саммит, ни договора ,ни меморандумы ни уговоры с бандой кремлевской,ибо их задача сеять хаос в Мире и они кстати очень преуспели в этой лживой кибервойне со всем миром.Доктор Геббельс был прав,если долго толкать фейк и ложь в него поверит весь мир
 показать весь комментарий
 
 
Иван Лютый1 год ·

Донбасс и газ.
В Кремле небывалый ажиотаж и паника по поводу транзита газа. ***** аж на немецкий перешло от волнения.
В случае отсутствия транзита Молдова и Сербия будут греться приседаниями (газ уже оплачен).
Додония и Чухоносербия в шоке - газ не светит (Газпром сильно увлекся войной с Нафтогазом, про союзничков забыл).
Болгары в опале (ждут подонки смены собственника "Турецкого потока" и не спешат его строить).
Боюсь, что к ночи ***** перейдет на "непереводимую игру местных идеоматических выражений", а Новак получит "умным счетчиком газа" по голове.
В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макрона, а в 15:30 - с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В графике, предоставленном ОПУ, встречи с *****м нет.
Два Вовы даже бояться рассказать миру что они будут встречаться.
Но есть еще сортир.
 показать весь комментарий
 
 
Шлем Зеленского‏ @Shlemofondo27 49 мин.49 минут назад

Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2148

С завтрашнего вечера - прямые закупки газа в РФ плавно станут великой геополитической победой режима, а "торговля на крови", "торговля с оккупантом" - канут в Лету
 показать весь комментарий
 
 
Знайшла в Інеті влучне.

"Трамаємо кулаки за Зєленського".
Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 835
 показать весь комментарий
 
 
Нам кажуть, що поїхали повертати ордло в Україну? То пуйло вже давно на цьому наполягає. Йому обридло годувати цих "кармільцев. Кацапи вкрали і зруйнували вже все, що хотіли, можна забирать. Про Крим ця делегація не забула, чи пуйло дозволу не дало про таке базікати?
 показать весь комментарий
 
 
Ребят, вот если честно, вам не кажется, что все катится у нас к ибеням, а мы в окуении, тупо сопровождаем это все взглядом.. ?! Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8251
Президент не замечает, как в Нацбанке под него уже собрали атомную бомбу, и ждут когда соединить провода. Гончарук под этот взрыв и массовую безработицу отменяет трудовой кодекс. Милованов намыливает к продаже землю, и все последние стратегические предприятия. В парламент собрали соросятник и порохоботник и ради смеха принимают с его помощью любую муйню. А тем временем - нас ******* с растаможкой. Нас ******* с тарифами. Нас ******* с нелегальной игорным бизнесом. ******* с новыми лицами, полицией и безопасностью. ******* во всем. И финальный аккорд ********* будет завтра в Париже !!!
 показать весь комментарий
 
 
Наі... ть можна лише тих, хто вірив у роботу зекоманди.
 показать весь комментарий
 
 
я не верил в ЗекАманду - но меня и таких как я они *******...
 показать весь комментарий
 
У чому вас наі.. ли, якщо ви не вірили?
 показать весь комментарий
 
а вы ведь тоже не верили но и вас по ходу тоже *******?!
 показать весь комментарий
 
>>нас ******* с растаможкой<<
>>Нас ******* с тарифами<<

Цього достатньо щоби ми від душі посміялися з фанів голобородька. Всі інші слова зайві.
 показать весь комментарий
 
 
Иногда не плохо посмеяться над самим собой .. правда хорошо что абынеЮлька стала презом
 показать весь комментарий
 
Яка юлька? Та котру вчора Поярков називав то мандель, то вошкою?
 показать весь комментарий
 
 
ха... нашел мне авторитета Пояркова !!! дядя ты дурак или порохобот?! ..хотя это одно и тоже.. Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко - Цензор.НЕТ 171
 показать весь комментарий
 
А блазень де ? При свідомості хоч ? Чи відкачують ?
 показать весь комментарий
 
 
Занято оно, «уроки» учит=>заучивает «текст» и все ужимки........
 показать весь комментарий
 
 
Не хотелось бы накаркать (лицемерю), но по моему он не жилец. Сдал за пол года ужасно, не протянет он пять лет. Клоун нам еще спасибо сказать должен, что хотим его скинуть.
 показать весь комментарий
 
 
Ангела Меркель в свое время закончила Донецкий политехнический институт,говорит генерал-майор КГБ Юрий Дроздов.Так что Ангелу надо назначить начальником Донбасса.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Надо было шоколадному хряку в Париж ехать, ведь он же минские соглашения в 2015 году подписывал.
 показать весь комментарий
 
Слыш, зорро, а почему бы тебе не поехать? Нах...
 показать весь комментарий
 
 
После этого его близко ни к каким соглашениям подпускать нельзя. Пусть рулит кондитеркой.
 показать весь комментарий
 
Не надо было, как конченный придурок ломать ловушку для мокшан, а продолжать настаивать на выборах и прочих минских договоренностях только после передачи границы. На что мокши никогда бы не пошли. Но дурак с инициативой, а скорее предатель бросился выполнять первый, причем выполнять то, о чем его никто не просил.
 показать весь комментарий
 
 
Любая бумага подписанная кремлевскими Шариковыми дороже бумаги.К примеру россия говорит такую хрень,Аляска была продана США.На самом деле Аляска в те годы 19 столетия принадлежала Английской Короне и быдло русское не могло ну никак продать чужое
 показать весь комментарий
 
"Донецк и Луганск нужно вернуть Украине с особым статусом. Это станет катализатором цепной реакции федерализации, - депутат Госдумы РФ Затулин. "Никакого признания "ДНР" и "ЛНР" РФ делать не собирается, потому что, как считает Затулин, Донбасс слишком украинизирован! Пусть возвращается, чтобы создать федеративную Украину! "Источник: https://censor.net.ua/n3085413
 показать весь комментарий
 
 
фсе! можете даже не ехать!
границу вам никто не вернет... (пока..)
ибо перекрой границу (а это потоки оружия и вооружения, ГСМ, патронов и денег, идиотов и наркотиков, русовоенщины и бояры) - и недорецпублики сдуются за 10 дней...
а через 10 дней - поганял по лесам и минным полям и...народец задумается - а хорошо ли тебе девушка? хорошо ли красавица? (с)...
поэтому граница пока невыполнимая хотелка...
 показать весь комментарий
 
 
А войска отвели. Получается Янелох очень даже лох.
 показать весь комментарий
 
 
та как-то так...получается...
отводя войска деоккупацию не начинают !
 показать весь комментарий
 
 
ТА ДА, тоесть если всунут лугандон в виде автономии то и границы будут соблюдены, так ЗЕбилы?
 показать весь комментарий
 
 
То, что говорят зеленые идиоты, уже даже не интересно. Все ясно и понятно. Никаких трудных переговоров уже не будет, никаких национальных интересов не будет. Будет все просто и понятно. Позорный мир лучше позорной войны. Европа не должна почквствовать никакой нехватки газа. Интерсы Украины никого не интересуют....
 показать весь комментарий
 
Где упоминания про Крым? Шмаркля будет говорить с ****** про Крым, кроме, как вспоминать свои выступления на сцене там?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх