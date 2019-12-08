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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (2) Киев (5) нормандская четверка (5) Богачук Олег (4) Офис Президента (1)

 Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция "Варта на Банковой" под Офисом президента будет продолжаться до завтрашнего вечера.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники установили сцену, палатки, кухню и бочки для обогрева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 02
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 03
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 04

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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 05
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 06
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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 43
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 44
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 45
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 46
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 47
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, акция "Варта на Банковой" началась 8 декабря в 19:00. Правоохранители насчитали две тысячи участников.

Смотрите: Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3164138
 
   
 Топ комментарии
 
По идее сейчас зебельня должна начать в Мариинском парке собираться...
Потом йолка... потом Ростов...
😀
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Дякую вам, українці, громадяни, люди.
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Вот ЗЕбильня сама точно не соберёца. Эти пассивные малороссы лутше Скотов по Г+Г посмотрят, на форумах грязь польют на тех людей которые вышли, расскажут как они устали от войны лёжа на диванах и визжа про порохоботов, но сами ЗЕбилы малороссы никуда выходить не будут...
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А мне нравится как непосредственно и тупо проявляется, неподражаемый в своем скудоумии, юмор у маргиналов...
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Маладетс, премийа будит в виде канхветок Вечерний Киев!
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"Мінє нравітся очінь і очінь!" Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 4971
Вот это - шедевр. Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 4316
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Ведь нас - сторонников Зеленского, - примерно в три раза больше Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 9330

Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 9133

для сравнения Майдан сегодня
Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 7332
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Забанили бедолагу. Нельзя говорить что Бутусов поддерживает Порошенко. Это секрет.
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Портнов валізки склав ? Тікай **** поки не піздно !
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Дурню , патріотів України більше ніж реальних зєбілів . Заради бєні зєбіли ладні здати Україну кому завгодно . А голову ти скоріше в своїх штанях "атарвьош " .
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А я смотрю там самый цвет, все активно занятые и на работу завтра никому не надо...
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Работа не волк в лес не убежит, а вот зе на Ростов вполне возможно
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на фото палатка "демократычна сокыра". это соевая ботоферма, и поставщик платных тушек для фэйковых протестов. правоохранители их всех поимённо знают.
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бот ты еще долго этим постом спамить будешь? совсем разленились за что вам только платят?
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я говорю правду, я не спамлю и не бот. а ты бот. ты еще долго этим постом спамить будешь? совсем разленились за что вам только платят?
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я флаг нигде не потерял. флаг на месте. а ты зачем под украинским флагом спряталси, какао-бот?
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Дешевка без Родины, сцыкотно под путлервским знаменем на форум выходить. Бздишь и зловонно шипишь из подтишка,гнида.
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Рядовой Бровкин , где потеряли ефрейтора Перепелицу ? Вот кто ботьі , даже погоняла взяли из тупьіх совковьіх фильмов про советскую армию. В Украине до такого не додумались бьі , российскими портянками смердит. Имхо
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Три роки імпічать в США,але вже три тижні,як Трамп озвучив 3-е місце України,як корумпованої країни,де три олігарх-клани мають більше грошей,ніж 42 млн.українців разом взятих,а реакції українців-0.Чому?Та тому,що українці-лохи.Звідси і Майдани.Але головним є те,що за цією трійкою мародерів і стоїть самий головний ворог України-Путлер Мордорський.Тому,якщо з під балаклав димів стричать довгі вуха віслюків у США,то з під вишиванок поросенко-соевих,взагалі виглядає неприкрите безвухе ху'ло.
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Для адекватних людей "Трамп озвучив"="Зеленський заявив" ,а люди на Майдані-якраз реакція на дії ставленика олігархів Зєлєнского і його партєйки.
Може ви не в курсі,але лайно про те,що Україна-найкорумпованіша в світі,нам вливають вже років зо п'ять(та хоч після виборів,дякувати,перестали).
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Такие мероприятия в Украине являются предохранителем, хорошим сдерживающим фактором, не позволяющим политикам сдавать Украину агрессору россии.

Не будь такого фактора у Украины, ее ждала бы участь Беларуси, вот поэтому пророссийские силы так бесятся, когда в Украине проходят подобные мероприятия.
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Отчего таких мероприятий не было когда Порошенко дважды подписывал капитуляцию? Ответ простой - тогда всех все устраивало.
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зеЛя и его банда с обосраными штанами сегодня целый день
это только начало:}
в любой момент зеЛю вынесем на ростов! Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 9536
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Целый день?
Странно...
А ну-ка загляни в свои штаны.
Может это... Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 9437
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Рух Опору Капітуляції

Увага! Правила поведінки в наметовому містечку
- Дотримуйтеся порядку, не смітіть, для природних потреб у нас облаштовані біотуалети з боку вулиці Лютеранської;
- Дотримуйтеся тиші в нічний час;

- Заборонено вживати алкогольні напої, наркотичні речовини тощо;
- Поважайте одне одного, допомагайте, дотримуйтеся дисципліни;
- Не піддавайтеся на провокації, у будь-якій незрозумілій ситуації звертайтеся до оргкомітету (у оргкомітету є відповідні бейджі) або до поліції діалогу.
#РОК
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ясно. ты спалился. ты это написал соевой ботоферме, которая гадит тут на сайте, а сегодня вас выгнали под АП покричать.
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У зебилов с кацапами шок и истерика -судя по их воскресным высерам, эти дебилы реально думали, что Порох выступит и все разойдуться))))))
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Супер! Вот и вся разница между Порошенко и Зеленским. При Мародере никто против капитуляция в Минске не протестовал, сцыкотно было. Ну а сейчас стойте там хоть до посинения .
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Разница между Порохом и зебобой в том, что никто при первом и не думал волноваться, что он сдаст Украину пуйлу, зебанат)
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Истоки предательства зеленой братии. Зебилы посмотрите и включите мозги.

https://m.youtube.com/watch?v=iTH2tdWdOrk
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75% импортного угля - из РФ - тру патриотизм украинцев!
95% газа - из РФ - в едином порыве украинцы противостоят агрессору
60-80% бензина и ДТ из РФ - нет прощения убийцам!!
2 млн на зароботках в РФ - не жалея сил и жертвуя ВСЕМ украинцы борятся с оккупантом
в РФ заробитчан больше чем работает во всей промышленности Украины! В поте лица украинцы вкалуют на агрессора и оккупанта.
За 28 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол, в валюте! Это больше чем военный бюджет РФ со всеми скрытыми статьями, причём бюджет в рублях. Украинцы полностью оплатили войнуКиевстар и Водафон - принадлежат россиянам.
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Вот же ты дура! А 13 тыс тонн это много? )))Это полтора ж/д состава. Столько Украина потребляет мяса в день.15 лет назад, когда распоевали землю, и сбор зерновых рухнул в 2,5 раза, мы двумя маленькими фирмочками столько зерна и муки импортировали в месяц.
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Украина лидер по импорту из России во всем.
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Украина лидер по импорту из России во всем. - не правда

ФРГ покупает больше газа. а нефть у РФ Украина вообще не покупает. только бензин и ДТ - чтобы Москве больше досталось
Голандия и Китай тоже больше Украины покупают, много чего
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Гальмуєш,дядя ?Як,по-твоєму,вони будуть законно поставляти харчі в ОРДЛО ?Це постачання тут і відображене.Офіційно рф і досі вважає їх частиною України.Дарма ти старався....
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Оце і є акція протесту, коли є спікери, є прес-релізи ...та і майже кожен учасник не відмовиться пояснити, чому він тут і чого вимагає... Активісти встановили намети і сцену, акція на Банковій триває - Цензор.НЕТ 4749
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Багато хто вимага лiтак до Лондона i мiльон фунтiв
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Тоже хотел бы присоединиться, но у меня нет палатки, бочки и трибуны да и профессии "активиста" я не обучен.
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За отчизну Саша, можно и на асфальте переночевать
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Частично пацаны-беспризорники, частично бомжы и все походу поддатые
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панове, готуйте для шмарклі, для його чоловіка богдана та для рашистскького запроданця єрмака ешафот! Мотузку я принесу.
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Для чого псувати каштани, чи інші цінні дерева заради недолугої шмарклі?
Ти що, не знаєш що таке ешафот?
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