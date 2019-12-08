 Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники установили сцену, палатки, кухню и бочки для обогрева.
Напомним, акция "Варта на Банковой" началась 8 декабря в 19:00. Правоохранители насчитали две тысячи участников.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники установили сцену, палатки, кухню и бочки для обогрева.
Напомним, акция "Варта на Банковой" началась 8 декабря в 19:00. Правоохранители насчитали две тысячи участников.
Вот это - шедевр.
для сравнения Майдан сегодня
Може ви не в курсі,але лайно про те,що Україна-найкорумпованіша в світі,нам вливають вже років зо п'ять(та хоч після виборів,дякувати,перестали).
Не будь такого фактора у Украины, ее ждала бы участь Беларуси, вот поэтому пророссийские силы так бесятся, когда в Украине проходят подобные мероприятия.
это только начало:}
в любой момент зеЛю вынесем на ростов!
Странно...
А ну-ка загляни в свои штаны.
Может это...
Увага! Правила поведінки в наметовому містечку
- Дотримуйтеся порядку, не смітіть, для природних потреб у нас облаштовані біотуалети з боку вулиці Лютеранської;
- Дотримуйтеся тиші в нічний час;
- Заборонено вживати алкогольні напої, наркотичні речовини тощо;
- Поважайте одне одного, допомагайте, дотримуйтеся дисципліни;
- Не піддавайтеся на провокації, у будь-якій незрозумілій ситуації звертайтеся до оргкомітету (у оргкомітету є відповідні бейджі) або до поліції діалогу.
#РОК
https://m.youtube.com/watch?v=iTH2tdWdOrk
95% газа - из РФ - в едином порыве украинцы противостоят агрессору
60-80% бензина и ДТ из РФ - нет прощения убийцам!!
2 млн на зароботках в РФ - не жалея сил и жертвуя ВСЕМ украинцы борятся с оккупантом
в РФ заробитчан больше чем работает во всей промышленности Украины! В поте лица украинцы вкалуют на агрессора и оккупанта.
За 28 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол, в валюте! Это больше чем военный бюджет РФ со всеми скрытыми статьями, причём бюджет в рублях. Украинцы полностью оплатили войнуКиевстар и Водафон - принадлежат россиянам.
ФРГ покупает больше газа. а нефть у РФ Украина вообще не покупает. только бензин и ДТ - чтобы Москве больше досталось
Голандия и Китай тоже больше Украины покупают, много чего
Ти що, не знаєш що таке ешафот?