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 Политика Украины, Общество
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Все про:Газ (2) уголь (7) отопительный сезон (1) Гончарук_Алексей (3)

 Украина обеспечена всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму, - Гончарук

Украина обеспечена энергоресурсами – газом и углем, которых должно хватить на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом эфире программы "ТСН.Тиждень" заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, про эту зиму не идет речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не грозило в ближайшее время", - отметил Гончарук.

Он также рассказал о переговорах с Россией относительно заключения нового контракта по трансзиту российского газа по территории Украины в Европу. Действие нынешнего контракта заканчивается в конце 2019-го.

"У нас продолжаются трехсторонние переговоры. Это совершенно отдельный процесс с европейской, российской стороной и Украиной, как транзитным государством. В рамках этих переговоров Украина занимает очень четкую позицию - нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе", - объяснил он.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что российская компания "Газпром" "четко" предупредила Украину о прекращении транзита своего газа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164137
 
 
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Ну пока у нас декабрь.... А потом окаж5тся, что европейский газ закончился, когда кацапы перекроют транзит.... Смотришь на этих дуралептикови диву даешься. На хрена беретесь за то, что не имеете ни малейшего представления????
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"...которых должно хватить..." - главные слова во всем этом спиче. А потом "Прикрути!" и прочие приколы.
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Должно хваить, но н5 всем хватит.... Правильно ржала Унылая лошадь дебилы, бл....
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Как показывает практика, потом "зе-*****" скажет что не так поняли или это была шутка...
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"Мы позаботились"! А може це "папередники" ?! Порох,Гройсман,Коболэв,Вітренко?! А ви,"заботились" про купівлю єлектроенергії у ворога,прямим постачанням газу від ворога! Триндюк копійчаний!
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