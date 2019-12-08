EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  387  2
Все про:пенсионеры (3) Нацполиция (11) Ривненщина (13) убийство (3)

 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег на Ривненщине, - Нацполиция

На Ривненщине 18-летний парень на глазах у матери убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в с. Перемиловка на Ривненщине находится тело хозяина дома без признаков жизни.

Установлено, что около 11:00 утра в дом 90-летнего пенсионера пришли односельчане - 42-летняя женщина со своим сыном и попросили одолжить им деньги. Отказ хозяина разозлил нетрезвого 18-летнего молодого человека, возникла ссора. Парень взялся бить хозяина руками, а острым предметом, который попал под руку, нанес множественные удары по телу пенсионера. Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала.

Парень пошел к соседям и рассказал о содеянном. А потом вернулся на место преступления и ждал приезда полицейских.

Следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное вбиство) и избрании меры пресечения.

В рамках досудебного расследования полицейские будут назначать соответствующие экспертизы, а также устанавливать орудие преступления - с места происшествия изъята отвертка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3164136
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фиг его знает,но я б попробовал...
Отрезать ему руки и посадить на цепуру
В 18 лет нормальные индивидуумы давно умеют зарабатывать деньги самостоятельно
Мне вааще тяжело представить,как двое взрослых людей идут клянчить деньги не то что у старого,а у древнего деда.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх