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Все про:пенсионеры (3) Нацполиция (11) Ривненщина (13) убийство (3)

 18-летний парень на Ривненщине убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег, - Нацполиция

На Ривненщине 18-летний парень на глазах у матери убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в с. Перемиловка на Ривненщине находится тело хозяина дома без признаков жизни.

Установлено, что около 11:00 утра в дом 90-летнего пенсионера пришли односельчане - 42-летняя женщина со своим сыном и попросили одолжить им деньги. Отказ хозяина разозлил нетрезвого 18-летнего молодого человека, возникла ссора. Парень взялся бить хозяина руками, а острым предметом, который попал под руку, нанес множественные удары по телу пенсионера. Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала.

Парень пошел к соседям и рассказал о содеянном. А потом вернулся на место преступления и ждал приезда полицейских.

Следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное вбиство) и избрании меры пресечения.

В рамках досудебного расследования полицейские будут назначать соответствующие экспертизы, а также устанавливать орудие преступления - с места происшествия изъята отвертка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164136
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль Боря что они тебя не знали...Ты бы их напоумил,глядишь -и дед живой бы остался. 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 635
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Одной 42, другому 18. Пошли занимать деньги в 90-летнего! Ну что тут говорить? Ну не хочешь работать---та вали в армию, жрать дадут. Тебе 42, не хочешь оаботать?. Иди соси. 150-200гр дадут. Два в день миньета + два выходных! А там с армии боец приканает---может как то и дело пойдёт! Теперь на зону. Там сосать придётся даром, а работать за копейки. Вешайтесь мама и сын----так будет лучше для вас.
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Игокович Еще в пузе у своей мамаши он начал.
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Видно, мама привчила пити. Яка мати, такий син. Обоє рябоє. Позичити можна на машину, на житло, а хто позичає на хліб, то не люди вже, а непотріб.
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Фиг его знает,но я б попробовал...
Отрезать ему руки и посадить на цепуру
В 18 лет нормальные индивидуумы давно умеют зарабатывать деньги самостоятельно
Мне вааще тяжело представить,как двое взрослых людей идут клянчить деньги не то что у старого,а у древнего деда.
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после отсидки будет авторитетом на даунбасолугандонии
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Одной 42, другому 18. Пошли занимать деньги в 90-летнего! Ну что тут говорить? Ну не хочешь работать---та вали в армию, жрать дадут. Тебе 42, не хочешь оаботать?. Иди соси. 150-200гр дадут. Два в день миньета + два выходных! А там с армии боец приканает---может как то и дело пойдёт! Теперь на зону. Там сосать придётся даром, а работать за копейки. Вешайтесь мама и сын----так будет лучше для вас.
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Жаль Боря что они тебя не знали...Ты бы их напоумил,глядишь -и дед живой бы остался. 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 635
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Ну это как компромисс я предложил. Давно эту тему поддерживаю, ещё с 14 года. По части огнестрела нарезного закон. Тогда будь такой закон в силе---можно и радикальней чуть. Сделаем мир чище. Это Кольт сказал 150 лет назад.
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Ну,каг бы немного не так он говорил
"Госполь Бог сотворил людей разными
Я просто уровнял из шансы"
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Ну могу я себе на старости чуть подкорректировать? Ведь во всём остальном шансы всё равно разные у всех? Как и возможности. А чистый мир---так для всех интересен на планете.
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Чистый мир - это утопия :D
"Сотня хорошеньких собачек не заменит миски доброй похлебки" (с)
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Ну почему утопия? Вот не стало общаг заводских, столовок 3 наценочной категории(закрытые при предприятии) Язвы желудка не стало массово. Та и очередей к венерологам не стало в поликлиниках---триппер пропал тоже по той причине, в смысле меньше общаг. Смотришь и получится! Только бы не утопиться с радости---тут точная утопия. и Томаса Мора читать не надо.
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Это да,но сытое быдло возомнило себя вершителем судеб. А голодное оно просто ковырялось на помойках На Рівненщині 18-річний хлопець убив 90-річного пенсіонера викруткою за відмову позичити гроші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1075 На Рівненщині 18-річний хлопець убив 90-річного пенсіонера викруткою за відмову позичити гроші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4702
И еще не понятно,что было лучше На Рівненщині 18-річний хлопець убив 90-річного пенсіонера викруткою за відмову позичити гроші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1075
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Корректируй, маразматик, як зручніше на дивані, тільки не чіпай армію, ідіот.
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Як цьому діду допоміг би вогнепал?
18-річний дебілоїд першим би його застрелив, своїм вогнепалом.
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Ну мне там в коменте замечание сделали---что мол меня там не было--- мол надо было надоумить мне утырков. Перечитайте ход коментов сначала.. Я же предполагая о законе об оружии врядли бы ехал надоумить---а просто пристрелил! А уже потом и сказал--мол как дед мог это? Ну как бы, не было него шанса--а у меня есть! Ущучил?
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во время войны и при наличии угрозы захвата страны давно должны были быть созданы реальные территориальные вооруженные формирования из мужчин, ранее служивших в погонах, и других желающих граждан при соотвествующей подготовке. Ничего этого нет. Так же и короткострелов нет и не намечается.
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На превеликий жаль, проблема не в короткостволах. Якби у нас було більше справжніх мужчин, то й держава була б, як у Литві, або більша, а не ми в складі їхнього князівства, не було б ні голодомору, ні України, а було б Руське королівство, а замість Росії -- Московія.
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"було б", "аби" -- всі слова після цих - емоції і утопія.Мужчин достатньо, ВСУ на висоті і добробати також. Тотальна війна століттями - там причина.
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может им субсидию не дали...вот парень и решил перезимовать на нарах
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Тюрьма- страховка от безработицы. Рост безработицы среди молодежи от 18 до 28 лет на 1% во всех странах мира вызывает рост преступности на 11%. Увы, это ЗАКОН. И если долбоебы сидят в кабинете министров, то обычные школьники завтра станут уголовниками. И это тоже ЗАКОН. Но если ********* убить у детей появится шанс...
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На каждом углу ломбарды, быстрокредиты, банки, а они у лица не имеющего лицензию НБУ что-то хотели
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