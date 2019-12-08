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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1) обмен (1) Донбасс (8) нормандская четверка (5) Гончарук_Алексей (3)

 Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук

Главные задания переговоров в "нормандском формате" - достижение мира на Донбассе, освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", а также восстановление контроля Украиной своей границы с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире программы "ТСН.Тиждень" сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я считаю, что лучшим вариантом в любом случае является прекращение огня, обмен пленными фактически. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский. Я не разделяю пессимизма по поводу того, что все настроены против нас, что Европа намерена сдавать Украину, принуждать ее к каким-то договоренностям. Вы знаете, что вчера Международный валютный фонд также фактически заявил о том, что между Украиной и им достигнута договоренность на рабочем месте о поддержке", - сказал Гончарук.

В субботу, 7 декабря, состоялось закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что был утвержден основной сценарий для переговоров.

"План А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче национальных интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета речь идти не может принципиально. Крым и Донбасс - это территория Украины, и там живут украинцы. И мы будем бороться за них, за их возвращение домой. Настолько, насколько это возможно. В то же время нам нужно помнить, что этот мирный процесс - не простой и не быстрый. И мы правильно должны двигаться к нему шаг за шагом. Поэтому я вообще считаю, что встреча в "нормандском формате", которая завтра состоится, это уже победа президента Зеленского. Потому что это демонстрация того, что он не боится принимать решения, что он не боится двигаться к тому, чтобы ситуация менялась в лучшую для Украины сторону", - отметил премьер-министр.

Гончарук также рассказал, о принятии каких решений идет речь.

"Решения довольно просты - прекращение огня, обмен людьми, которые находятся сейчас в неволе, возвращение украинцев домой. Конечно, после этого должно идти политическое урегулирование. О выборах на Донбассе не может идти речи, пока на территории Украины находятся вооруженные или российская армия собственно, или какие-то пророссийские гибридные военные подразделения. Об этом очень четко президент неоднократно заявлял", - сказал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Эти желания Киева довольно часто не совпадают с намерениями Кремля. Поэтому премьер рассказал, есть ли чем убеждать Россию.

"Переговоры - это всегда двусторонний процесс. Конечно, нам нужно искать аргументы и они есть у президента Зеленского. Сильная сторона Украины заключается в том, что правда тут на нашей стороне. Весь цивилизованный мир понимает, что это не конфликт между Россией и Украиной. Что это - случай, когда одна великая держава, которая инвестирует огромные средства в свое вооружение, в свои военные технологии и на самом деле которая напала, которая осуществила военное вторжение на территорию другой страны и проводит на территории другой страны фактически гибридную войну. Все в мире понимают, что мировой порядок находится под угрозой. Именно поэтому были применены санкции. И я неоднократно слышал от многих наших международных партнеров о том, что ни о снятии, ни о послаблениях никаких санкций в отношении России не может идти речи, пока не будет устранена причина, по которой эти санкции были наложены. А причину знают все - это фактически агрессия против Украины", - подчеркнул Гончарук. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3164135
 
   
 Топ комментарии
 
Блин,это все для дебилоидов
Но зеленым тварям покатит
Гансы уже опубликовали расклад со всеми пресконференциями и вью
На все про все три часа
У кого то еще есть сомнения,что обо всем уже договорено?
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Это оговорочка по Фрейду ?..."..когда одна великая держава".. Гончарук совсем дебил?.... Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7783
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Тут это..ЗЕкловун недавно заявил что б все заробитчане возвращались, ну мол экономику поднимают, создают рабочие места, повышают зарплаты, кловун говорит что рабочие руки нужны. То ты как, на тебя рассчитывать? Бо бородатой бабушке нужна раб сила на свои заводы. То когда тебя встречать???
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Поэтому я вообще считаю, что встреча в "нормандском формате", которая завтра состоится, это уже победа президента Зеленского.

Сказал, что главное не победа, а участие. Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4856
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Барыжной ботофермы мало-видно рабочее время кончилось!
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Зато ты ЗЕбил за билетики на Шапито 95 готов круглосуточно вкалывать на Портнова.
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Мы сейчас пируем, нам выдали апельсины и Нуланд печеньки прислала. Ладно, мне некогда тут с тобой, там чай привезли, а он может остыть.
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...ты забыл про наколотые арельсины)
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Щас соя налетит и все засрет. Цензор да скатывается в #овно
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Тут это..ЗЕкловун недавно заявил что б все заробитчане возвращались, ну мол экономику поднимают, создают рабочие места, повышают зарплаты, кловун говорит что рабочие руки нужны. То ты как, на тебя рассчитывать? Бо бородатой бабушке нужна раб сила на свои заводы. То когда тебя встречать???
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Я не при зебиле уехал, а при пеце. Если при Зеленском будет смысл, почему бы и нет.
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Так это шо выходит, шо пока смысла нет? так это..а когда ждать конца эпохи бедности???
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порохосранцам эта эпоха не светит.. деньги у Мародьора не резиновые Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 721
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Это того мародёра кторого ЗЕбилы выгнали на Ростов и посадил в тюрьму ещё аж 21 апреля ты про него?
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нє.. того, якому смачного пєндєля дав народ України на останніх виборах.. Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3779
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Забавно это слышать от соевого бота, который топит за пецю, который был в Украинской политике 28 лет.
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Забавно это слышать от ЗЕбила который топит за клоуна, но возвращаца назад в Украину не хочет...
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Соя, я же тебе написал, будет смысл, обязательно вернусь. Ты лучше скажи, как пеця стал милиардером если он всегда на госслужбе был?
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Смысл?
Приезжай поддерживать зеперемирие.
Тебя ждут в военкомате.
Поедешь в новые комфортабельные окопы сидеть под обстрелами.
Теперь у нас барыга не при власти,воровать не кому,поэтому можем себе позволить.
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Так сейчас новая политика, за которую ты топишь. Так когда ты приедешь поднимать Украину, по призыву одного из величайших лидеров мира?
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Какая новая политика? Все в том же курсе ес и нато. Разница только в том что начали старых воров и дармоедов отодвигать от корыта. Будут ли это новые воры и дармоеды или это будут менеджеры- покажет время. За 5 лет я думаю все все увидят. Мне хватило 2 лет при пеце чтобы понять что он обычный балобол и барыга
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Не скатывается а уже скатился.Здесь свободой мнения уже и не пахнет
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ЗЕбилы так в чём проблема? Для вас есть сайты где вас поймут ваши единомышленники например - сру. весна, рамблер, меил. сру..Почему бы вам туда не пойти и не провести там рихвирендум за дружбу с Расиюшкой, а?? Там вас поймут и поддержат. Можен даже стопку боярышника нальют, если пообещаете в Таёжный союз вступить.
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Олег Тихонов. Вы про "Гордон" забыли сказать,там сейчас токовище для свиноботоферм. Похоже у них там теперь штаб-квартира.
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Гордон - это помойка где взасос целуются ФСБшные тролли с порохоскотом.. я туда больше не захожу
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Вот пусть бутосов своих модеров в сраку целует. Будет такая же история как унианом и укрправдой. Останутся только платные боты
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Блин,это все для дебилоидов
Но зеленым тварям покатит
Гансы уже опубликовали расклад со всеми пресконференциями и вью
На все про все три часа
У кого то еще есть сомнения,что обо всем уже договорено?
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Петина собака, послужи хозяину, на начевку в будку перед ОП марш.
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Зеленая тварь,возьми в свою раздолбанную пасть зеленую обрезанную шнягу и свисти погромче хава-нагилу И еще,пассивный гомик. Ты тварь уже хоть какой-нибуть йезыг выучи. Ибо классическая ашипка кацапотвари "а" вместо "о" палит тебя по полной.
Желаю тебе медленно и мучительно подохнуть
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Shedrin Vitalij - хорошо ответил..., нечего добавить...

А то было я собирался...
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так вы вдвоём и погавкайте..луна взошла..го еще ПЕСикам делать
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Grave Digger e82c86bc - на луну волки воют дурачок....

Но откуда вам зебилам это знать? - о вашей тупости уже ходят легенды и рассказывают анекдоты.......
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Ты,копрофил зеленомордый свисти,не отвлекайся.
Тебе убогой твари скорее всего половина слов просто непонятна
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Олигофренность зеленых тварей впечатляет
Когда им сообщаеш новости гансовской ленты новостей - стаешь пециным сторонником?!
Эти зеленые твари подлежат обязательной кастрации. Иначе идиократия погубит планету
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Это оговорочка по Фрейду ?..."..когда одна великая держава".. Гончарук совсем дебил?.... Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7783
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Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, ну и еще в глаза посмотреть, зеля сам сказал
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Чучело давай лутше про рост экономики на 40% бо тут ЗЕбилы ждут не дождуца конца эпохи бедности...,а оно шо то запаздывает...Расскажи своему ЗЕлохторату про потужни рехвормы ЗЕкоманды
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мурло брехливе!!! Скільки ж можна дурити цих пристаркуватих совків, що не мають доступу до інтернету, та не знають, що ви брешете про "пєрєміріє"!!! Не знаютть, що кожного дня- поранені та вбиті!!! До речі, борти з пораненими не дозволяють направляти в Київ!!! Доправляють у Львів, Харків, Дніпро!!! Навіщо??? Адже саме в Києві придбано мед. обладнання для повноцінного лікування контузій!!! Ніде більше в інших містах такого обладнання немає!!!! То ця влада відмовляє нашим воїнам-героям в повноцінному лікуванні!!! Щоб люди не бачили в Києві поранених??? Що це відбувається, курви ви парашинські???????? Коли вже вас судитимуть за ваші злочини прти народу України?
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Україна почала імпортувати картоплю з РФ

Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7733

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У листопаді Україна, як і раніше, імпортувала картоплю з Білорусі, а також почала імпорт продукту з Росії. Про це УНН повідомляє із посиланням на митну статистику.
Імпорт з Білорусі продовжує бути найбільшим - 76,08% від загального імпорту картоплі. Протягом листопада в Україну з сусідньої держави завезено картоплі на суму понад 6,3 млн доларів США, загалом же обсяг імпорту з Білорусі з початку року перевищив 30,5 млн доларів.
Водночас протягом листопада Україна імпортувала російської картоплі на суму трохи більше одного мільйона доларів, а загалом імпорт коренеплоду з РФ з початку 2019 року перевищив 1,6 млн доларів.
Примітно, що зі списку основних імпортерів картоплі до України взагалі зник Єгипет, імпорт з якого припинився ще у вересні.
Крім того, Україна у листопаді практично не завозила картоплю з Нідерландів.
Експорт картоплі з України до Туреччини та Білорусі припинився у листопаді взагалі, а ось до Молдови з України відправили картоплі на 21 тисячу доларів.
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Что тут уже скажешь если Украина опустилась до такого что даже картошку не хотим выращивать на черноземах. Так же Украина импортировала из ближнего зарубежья рекордное количество гречки. Дожили мля... Проститутками ведь легче работать чем на поле. Поетому будем жрать радиоактивную картошку из Беларашки и покупать гречку у окупантов а сами наклянчим кредитов у МВФ и будем ныть как трудно нам живется.
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Ну правильно, наша картошка славится по всему миру.
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С каких это пор паРашкинская картошка стала славиться по всему миру?... Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 9992
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Ты беларускую выбирай в магазине ,она такая овальная.
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Почему внешнюю политику разъясняют все кому не лень, зачастую друг другу противореча? Есть пресслужба президента, есть МИД.
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я что то не пойму философию этих переговоров? мир ради того чтобы вбухать потом в этот чудесный край кормильцев Украины бешенное бабло оторваное от украинских пенсионеров и работяг? а зачем нам такой мир? зачем нам такой лугандон? зачем нам такой гарант? может надо было и не ездить никуда, а сразу стена и ров?
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Зачем нам такие переговоры?
Сначала надо отвести воиска,т.е. сдать территорию ради переговоров.
Теперь переговоры ничего не решат - мир не наступит.
Может зе конечно и не считает себя лохом,но нормальному человеку слышать и видеть такую хуцпу нет сил.
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Очевидно что дебила зовут для подписания договора на транзит газа.
Не будут же бюргеры без газа сидеть тем более зимой.
Нах пусть идут.
Это правильное решение.
Еще лучше трубу разобрать.
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Ну и зачем тогда клоун туда едет??? Обмен - да наплевать, ни на что не влияет. Прекращение огня - этого не будет. Уж сколько перемирий было, а с той стороны стреляют когда захотят. Ну даже если и прекращение и что с того? Нужен реальный, хоть маленький результат, а не пиар на обмене, когда меняться будут 1:10. Цемаха уже поменяли....
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Розклад зустрічі вже відомий. Три години - це спитати: як ся маєте та розіхатися по домівках. З ху#лом вже все домовлено, Зе залишилось тільки підпис поставити для проформи.
Я буду боятися завтра Цензор відкривати та слухати новини.
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Беда в тгм, что как раз и подиспй мы и не увидим. И каждый будет рассказывать тг, что ему выгодно.... Порося наглядный пример....
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К сожалению, мы получили Правительство дебилов. И пПремьер не исключение. Как говорил зеленый Данилко, еще в июле. Перемирие уже наступило. Тогда зачем унижаться и требовать того, что мы сами признали??? Нам, скажут Ребята вы дебилы, зачем вы приехали за тем, что по вашим же словам уже имеет место быть.... А зеленый Данилко, это лицо, слова которого отражали позицию государства....
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У меня дежавю или ети две задачи Зеленский уже пол года назад решил или решал вместе с ******? И какой результат? Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7424
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Они врут, как дышат! Зеленский встречался со студентами и Студент написал пост, что Зе сказал им, что хочет, чтобы НацГвардия патрулировала с ДНРовцами и ОБСЕ. То бишь признать получается ДНР субъектом хочет.
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Зеленские и Ко - это высочайшего уровня брехуны!
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Как оказалось, мирный процесс не простой и не быстрый... да ещё, как сказала Мендель - завышенные ожидания... Ну, прям, два "порохобота", да ещё Бальцерович с Миклошем.
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я могу одно сказать, какой бы порох такой-сякой не был, по крайней мере, когда он уезжал куда-то на переговоры, в одном можно было быть спокойным: Украину и ее интересы он не сдаст.

Когда куда-то уезжает зеленский, всех типает: либо опозоримся очередной раз, либо без страны останемся.

Вопрос: кому нужен такой президент??
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Ну да, все были так спокойны и уверены, что решили его поменять, типа захотелось проблем.
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Интересно на о. Тузла восстановят границу? боюсь что это мечты,воду Днепровскую нынешняя власть может ещё дать в оккупированный Крым Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3596
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"Весь цивилизованный мир понимает, что это не конфликт между Россией и Украиной. Что это - случай, когда одна великая держава..."
Оговорка по Фрейду: зебил назвал парашу "великой державой". Интересно, кем он назовёт Ху*ло? Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1059
Источник: https://censor.net.ua/n3164135
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Бач ти як соєвая банда розворушилася.. Аж любо-дорого
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Немного целей поставил перед собою украинский лидер... даже как то странно, разговоров было гораздо больше....
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Я что то не понял, разве у нас огонь не прекратился после хитрого плана ЗЕ *простоперестатьстрелять*? Почему тогда ЗЕ не признал привселюдно и на коленях перед украинцами а не перед ******, что его хитрый план провалился с треском? И вместо того чтобы исправлять ошибку ЗЕ решил еще больше ее усугубить поехав на прямой поклон к *****. И что то мне подсказывает что после етого на востоке начнутся серьезные бои. ***** понял что чем больше крови тем *хохлы* будут более сговорчивыми.
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А ведь ты прав, брат. Это всё может привести только к усилению военных действий по линии соприкосновения не более чем. В чем если наши будут отходить пути будут занимать нашу позицию и наступать а мы будем терять нашу землю.
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Кто дает сепарам гранаты, снаряды и РУЦКИХ офицеров?
Пусть **** объяснит на Нормандском формате
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Добавлю: кто поставляет все запасные части для технических средств, все вооружение, все боеприпасы?
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Зеленскому нелегко удалось принудить Путина к переговорам. Но благодаря поддержке всех украинцев это удалось. Ну а бумажки, дело десятое.
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Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных".Микола Миколайович Нікулін - спогади про війну і таких в Україні 73% Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук - Цензор.НЕТ 597
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Пускай зелёное говно останется в Париже навсегда!
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Все четверо туда едут решать свои задачи и проблемы. Но у каждого свои. У Зеленского самая сложная проблема в стране---война. У остальных политика в разном смысле. Нет смысла тут валить всё на него. Ну может передышка чуть и обмен сработает. Наши люди вернутся домой. Это дежурная встреча. До выборов в РФ два года. Тогда что то возможно. Надо заканчивать с мразью дома. Тут проблема большая. Как решим её---тогда сможем и войну закончить.
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