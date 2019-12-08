 Прекращение огня и обмен пленными - две задачи, которые перед собой поставил Зеленский в преддверии "нормандского формата", - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире программы "ТСН.Тиждень" сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я считаю, что лучшим вариантом в любом случае является прекращение огня, обмен пленными фактически. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский. Я не разделяю пессимизма по поводу того, что все настроены против нас, что Европа намерена сдавать Украину, принуждать ее к каким-то договоренностям. Вы знаете, что вчера Международный валютный фонд также фактически заявил о том, что между Украиной и им достигнута договоренность на рабочем месте о поддержке", - сказал Гончарук.

В субботу, 7 декабря, состоялось закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что был утвержден основной сценарий для переговоров.

"План А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче национальных интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета речь идти не может принципиально. Крым и Донбасс - это территория Украины, и там живут украинцы. И мы будем бороться за них, за их возвращение домой. Настолько, насколько это возможно. В то же время нам нужно помнить, что этот мирный процесс - не простой и не быстрый. И мы правильно должны двигаться к нему шаг за шагом. Поэтому я вообще считаю, что встреча в "нормандском формате", которая завтра состоится, это уже победа президента Зеленского. Потому что это демонстрация того, что он не боится принимать решения, что он не боится двигаться к тому, чтобы ситуация менялась в лучшую для Украины сторону", - отметил премьер-министр.

Гончарук также рассказал, о принятии каких решений идет речь.

"Решения довольно просты - прекращение огня, обмен людьми, которые находятся сейчас в неволе, возвращение украинцев домой. Конечно, после этого должно идти политическое урегулирование. О выборах на Донбассе не может идти речи, пока на территории Украины находятся вооруженные или российская армия собственно, или какие-то пророссийские гибридные военные подразделения. Об этом очень четко президент неоднократно заявлял", - сказал Гончарук.

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Эти желания Киева довольно часто не совпадают с намерениями Кремля. Поэтому премьер рассказал, есть ли чем убеждать Россию.

"Переговоры - это всегда двусторонний процесс. Конечно, нам нужно искать аргументы и они есть у президента Зеленского. Сильная сторона Украины заключается в том, что правда тут на нашей стороне. Весь цивилизованный мир понимает, что это не конфликт между Россией и Украиной. Что это - случай, когда одна великая держава, которая инвестирует огромные средства в свое вооружение, в свои военные технологии и на самом деле которая напала, которая осуществила военное вторжение на территорию другой страны и проводит на территории другой страны фактически гибридную войну. Все в мире понимают, что мировой порядок находится под угрозой. Именно поэтому были применены санкции. И я неоднократно слышал от многих наших международных партнеров о том, что ни о снятии, ни о послаблениях никаких санкций в отношении России не может идти речи, пока не будет устранена причина, по которой эти санкции были наложены. А причину знают все - это фактически агрессия против Украины", - подчеркнул Гончарук.

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