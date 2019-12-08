 МВД инициирует повышение ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности, - Геращенко. ВИДЕО

Об этом заместитель Министра внутренних дел Украины сказал сегодня во время встречи с журналистами, которая состоялась в Одесской областной госадминистрации, где проходило рабочее совещание по пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель ГСЧС Одесчины Федорчак и его заместитель Вовк отстранены на время расследования причин пожара в колледже, - Гончарук

По его словам, трагедия в Одессе связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.

"Во-первых, мы инициируем, чтобы в бюджетных учреждениях был предусмотрен обязательный процент от средств, которые им выделяются, на решение вопросов противопожарной безопасности. Также мы инициируем, чтобы вся информация о проверках государственных объектов, которые являются опасными во время пребывания в них многих людей, публиковалась. Чтобы родители, например, знали, проблемы с противопожарной безопасностью в том или ином колледже, школе, детском саду или вузе. Еще одним законопроектом мы предусматриваем возможность для частных предприятий заключать договоры со страховыми компаниями, которые будут оценивать состояние соблюдения противопожарной безопасности и сообщать о результатах ГСЧС. Кроме того, мы инициируем повышение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. На сегодня ответственность для руководителя учреждения, в котором выявлены нарушения, - всего 170 гривен штрафа. Поэтому руководители просто игнорируют нормы противопожарной безопасности, что в конечном итоге и приводит к таким трагедиям, как в Одессе", - отметил замминистра. Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что полиция, которая сейчас расследует уголовное производство, даст соответствующую правовую оценку действиям всех, кто имеет к этому отношение.

"Кроме трагедии, мы видели и проявления настоящего героизма. Когда учительница, спасая жизнь десяткам детей, погибла сама. Также я могу сказать, что будут вопросы у полиции к другим руководителям и учителям этого заведения, которые вышли из здания сами и оставили детей в опасности. Напомню, что есть такая статья Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Все эти обстоятельства будут выясняться в ходе следствия", - сказал он.

Также читайте: Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

8 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

По состоянию на 20:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

Читайте также: Спасателя Сергея Шатохина, погибшего при ликвидации пожара в одесском колледже, похоронят завтра на Одесчине