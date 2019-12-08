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Все про:законопроект (2273) МВД (8011) Одесса (5822) пожар (3838) Геращенко Антон (998)

 МВД инициирует повышение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, - Геращенко. ВИДЕО

В стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за пожарную безопасность.

Об этом заместитель Министра внутренних дел Украины сказал сегодня во время встречи с журналистами, которая состоялась в Одесской областной госадминистрации, где проходило рабочее совещание по пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель ГСЧС Одесчины Федорчак и его заместитель Вовк отстранены на время расследования причин пожара в колледже, - Гончарук

По его словам, трагедия в Одессе связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.

"Во-первых, мы инициируем, чтобы в бюджетных учреждениях был предусмотрен обязательный процент от средств, которые им выделяются, на решение вопросов пожарной безопасности. Также мы инициируем, чтобы вся информация о проверках государственных объектов, которые являются опасными во время пребывания в них многих людей, публиковалась. Чтобы родители, например, знали, проблемы с противопожарной безопасностью в том или ином колледже, школе, детском саду или вузе. Еще одним законопроектом мы предусматриваем возможность для частных предприятий заключать договоры со страховыми компаниями, которые будут оценивать состояние соблюдения противопожарной безопасности и сообщать о результатах ГСЧС. Кроме того, мы инициируем повышение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. На сегодня ответственность для руководителя учреждения, в котором выявлены нарушения, - всего 170 гривен штрафа. Поэтому руководители просто игнорируют нормы противопожарной безопасности, что в конечном итоге и приводит к таким трагедиям, как в Одессе", - отметил замминистра. Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что полиция, которая сейчас расследует уголовное производство, даст соответствующую правовую оценку действиям всех, кто имеет к этому отношение.

"Кроме трагедии, мы видели и проявления настоящего героизма. Когда учительница, спасая жизнь десяткам детей, погибла сама. Также я могу сказать, что будут вопросы у полиции к другим руководителям и учителям этого заведения, которые вышли из здания сами и оставили детей в опасности. Напомню, что есть такая статья Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Все эти обстоятельства будут выясняться в ходе следствия", - сказал он.

Также читайте: Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

8 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

По состоянию на 20:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164133
 
 
 Топ комментарии
 
ФОПам приготовился... их доить начнут первыми...
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Опа! Опаньки! Опопонечки!
Думал - всё, не дождусь!
И вот оно, свершилось!
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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Лизунові тарілок прийшла геніальна ідея!!!! Поки такі долбойоби-мародери аля Авакян грабують українців, українці будуть горіти і гинути на дорогах!!! Статистика біля 60 чоловік в тиждень!!!
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Как всегда , пустые слова. Все купируют как в России , говорят слова , и все остаётся как есть . Я в шоке .
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Пока гром не грянет, мужик не перекрестится МВД инициирует повышение ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3161
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Мараторій на провірки не дає можливості добудувати дачі пожарникам, влада повинна їм допомогти
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Зате чиновники будують палаци. Якщо в коледжі не було сигналізації то пожежникі гроші вкрали? Ти дурень?
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ФОПам приготовился... их доить начнут первыми...
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рассказываю. Выполняй ППБ и хрен кто тебя доить будет. Платят те, кто экономит на пп мероприятиях.
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Мене нежить коли ця потвора у вигляді брехуна товстопузого Геращенко починає щось коментувати. При Сабакові корупція не зникне і не зникла а тільки поширилась. Тим чим керує Аваков і його оточення перетворюється в лайно. Реформа провалена, тільки бутафорія. МНС які перевіряють приміщення банальні хабарники. А то що сталося це є наслідком бездарного керівництво міністра. А відповідає за це зелений якій залишив мафію МВС.
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Опа! Опаньки! Опопонечки!
Думал - всё, не дождусь!
И вот оно, свершилось!
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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А за нарушение проверки соблюдения тех правил ответственность повышать не собираетесь?
Инспектор пришел... хабар взял... и пошел... и не за что не отвечает...
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Давно пора, досить вже пожежникам ходити по точках і тупо збирати бабло, усi ж прекрасно знають цю хрень і найголовніше усім похрен ,поки не торкнеться тебе улюбленого особисто
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***** убила на 100км/час, снизили с 60 до 50. Сгорели люди, где не было элементарной противопожарной сигнализации, надо поднять штрафы. Ну не роды в МВД.
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Мені цікаво,а будівництво бензоколонки у дворі школи на відстані 100 метрів від приміщень школи як це робиться у Харкові,це законно???
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Лизунові тарілок прийшла геніальна ідея!!!! Поки такі долбойоби-мародери аля Авакян грабують українців, українці будуть горіти і гинути на дорогах!!! Статистика біля 60 чоловік в тиждень!!!
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Дождались.Теперь потянутся с проверками пожарные чинуши.Как же им это нравится.
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Для скулящих рассказываю, что на сейчас в Украине штраф за нарушение ППБ меньше, чем за курение в неположенном месте. Кто будет выполнять капитальные противопожарные мероприятия если максимальный штраф 170 грн.?
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Игорь Лямке,ты далекий придалекий,а мурчишь типа умный кот,лично знаю пожарного инспектоа,который,даже гривни не взял,потому что зарплату Петро Алексеевич человеческую предоставил,говорит нет смысла рисковать,а ты о бабле.Сразу видно у тебя воспитание и мысли СССР( все берут ,а ты нет. А "жаба" давит,ну и давай пургу нести..
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Це той Геращенко, що разом із рюкзаковим довели ситуацію до абсурда? Скільки таких пожеж відбулося в Одесі? Скільки загинуло дітей? А ви все єксперементуєте? Чи може треба піти і дати місце іншим? А де кримінальні справи проти вас? Зарплату отримували вчасно, а чому не виколи свої обов*язки???
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