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 Киевские новости, Общество
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Все про:акция (2) Киев (5) Нацполиция (11)

 Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция

Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок до завершения запланированных акций.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По данным правоохранителей, в акции на Майдане Независимости приняли участие около 8000 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство", - уточняется в публикации.

Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовое мероприятие продолжается. Отмечается, что в нем принимают участие около 2000 человек.

"Полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС продолжают нести службу. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступили полторы тысячи правоохранителей. Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция. Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина бросил в политика несколько яиц.

Также смотрите: "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3164132
 
 
 Топ комментарии
 
25+ Александр Шамрай‏ @Saamuray 44 мин.44 минуты назад

Провокатором, що кидав яйця на Майдані сьогодні, виявився працівник благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом". Ігор Палиця - права рука Коломойського, хрещеного батька президента Зеленського.
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Политтехнолог Дмитрий Раимов признался, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы.
Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.
Раимов в интервью TheBabel оправдывается, что идея задействовать ботов принадлежала не Зеленскому. Современные инструменты влияния на общественное мнение применялись по просьбе группы бизнесменов-симпатиков кандидата.
«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены (из РФ и Украины), которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.
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..кроме того что Петя - Фаберже ))
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95 квартал перейшов в ранг релігії, такого собі священнодійства
так що фсьо лагічна
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пороХНЯ-бреХНЯ.
там "титаник" показывают
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то есть ты признало что ты брехло
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только в твоих, "влажных", мечтах, лузер Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 9762.. читай тв-програмку гЭ+гЭ...

кстати, зебил - а ты чего шмарклю не вышлО поддержать.. не платили, да?))
https://newsua.one/news/na-prizyv-saakashvili-vyiti-podderzhat-zelenskogo-na-mihailovskuyu-ploszad-vyshlo-azh-celyh-40-60-chelovek-pavel-nuss.html

НА ПРИЗЫВ СААКАШВИЛИ ВЫЙТИ ПОДДЕРЖАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО НА МИХАЙЛОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ ВЫШЛО АЖ ЦЕЛЫХ 40-60 ЧЕЛОВЕК
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зачем выходить? я же не скот проплаченый как эта куча выродков которая сегодня на майдане была
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т.е. ты, как последняя лошара - без денег не выходишь "за монику"?)) или - мало платили? Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 4287
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согласен. и рошенопадаль- сборище уродов гнойных
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их как кацапье ватное ненавидит украинцев - сидя на своём зассаном диване и мечтая что "когда-нибудь" подойдет к Пороху
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путін *****,

рассеяне холопи вшиві
щоб їх кітайози в труху перетерли
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правильно. и чтоб порошенко сдох и порохоботы хоронили своих детей
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порохоботи расею похоронять,і діти їх розцвітуть на руїнах московії. амінь
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и тонет порошенко. на майдан свезли только половину биомассы от договореной
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так "тонет" Порох, что на ВЕСЬ Киев за монику шмарклю пришло аж... 40 человек? Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 2367
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а причему тут сколько за него пришло? смысл выходить? только за порохла стадо баранов автобусами возят которые стоят за бабло изображая поддержку.
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и правда - "смысл выходить?", если накуй тот моника кому нужен.. Кто из нормальных людей пойдет его поддерживать? - НИКТО.. а всякое тупое ватное быдло - без денег за монику не пойдет.. верно?))
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быдло-только за ******** выходит. и то за бабло. те кто вышел сегодня на майдан- тупой скот, грязнорылые выродки, падаль вшивая и шваль опущеная. я на их гавканья плевал . надо этих тварей потравить- на жрачку им отравы или инфекции напшикать из больничных инф.отделений
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Вышла поддержка моники зе!лоха.. все "73%" лузеров - один за одного, и все - за монику! бойтесь их, украинцы!))Під час масових заходів у Києві грубих порушень не зафіксовано, - поліція - Цензор.НЕТ 9015
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еще раз говорю. нормальные люди не ходят поддерживать того кто сейчас не в Украине даже. так что на ваше скотоуродское шлюхостадо посрать. ваши порохокурвы получат свое бабло за то что их поюзали и разъедутся по своим ************ ублюдочным. падаль вы грязнорылая. майдан -это не майдан, а мудан сегодня. мне плевать если этих порохнявых падалей избивать и отстреливать начнут.
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кацапчег, всё что ты можешь - терпеть, когда на тебя плюют нормальные люди и матерится от бессильной злобы (тихонько, про себя - лишь бы не услышали!) на них.
ты - типичное ватное быдло, которое неспособно даже выйти за монику шмарклю - показать уровень его поддержки - хотя какая там поддержка? 3 пенсионера - еще НЕ видевшие платежку за ноябрь
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********- сдохни, ********** рошеном ******. твоя мать- *** ее черти-*****
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ватное лузерное быдло, не истери - а готовься платить за комуналку по новым, "сниженным" с 7 до 8 грн. ценам - после "покращення зеленского". :D
И помни - тебе еще пенсионерам дамбаса компенсации выплачивать - из своего кармана Під час масових заходів у Києві грубих порушень не зафіксовано, - поліція - Цензор.НЕТ 8336
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брехня от *********. я твоей матери на могилу посру, рошенопадаль ******
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та видать на тебя уже посрали - причем в черепную коробочку Під час масових заходів у Києві грубих порушень не зафіксовано, - поліція - Цензор.НЕТ 4842
кацапчег, ты уже одной своей кривой ножкой - в могиле - а всё истеришь...
помни, тебя там уже заждались))
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кацапчег, всё что ты можешь - терпеть, когда на тебя плюют нормальные люди и матерится от бессильной злобы (тихонько, про себя - лишь бы не услышали!) на них. Під час масових заходів у Києві грубих порушень не зафіксовано, - поліція - Цензор.НЕТ 4991
ты - типичное ватное быдло, которое неспособно даже выйти за монику шмарклю - показать уровень его поддержки - хотя какая там поддержка? 3 пенсионера - еще НЕ видевшие платежку за ноябрь
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порохопадаль- плюю тебе в харю. и с памятью твоей матери я сраку подтирал, ******* рошеном траханое ты. ***** иди со своим муданом и ********** оплывшим жиром. кстати я порошенка избить собираюсь когда встречу. под видом "пофоткаться хочу"
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лузерное быдло, плюнуть ты можешь только в свою рожу и - облизаться, поведав нам историю твоего зачатия валенком .. и всё это - истеря от бессильной злобе и врожденного своего идиотизма Під час масових заходів у Києві грубих порушень не зафіксовано, - поліція - Цензор.НЕТ 6303
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лузер, ты из своей квартиры годами не вылезаешь.. с проломленным при рождении "черепом" Під час масових заходів у Києві грубих порушень не зафіксовано, - поліція - Цензор.НЕТ 9771
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Как не зафиксировано. А покушение на сивочолого яйцами?!!!!
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Политтехнолог Дмитрий Раимов признался, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы.
Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.
Раимов в интервью TheBabel оправдывается, что идея задействовать ботов принадлежала не Зеленскому. Современные инструменты влияния на общественное мнение применялись по просьбе группы бизнесменов-симпатиков кандидата.
«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены (из РФ и Украины), которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.
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А кто такой "Политтехнолог Дмитрий Раимов" - первый раз о таком слышу.
Всякую хрень постите неизвестно от кого, и типа все должны воспринимать ЭТО как истину в последней инстанции.
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пошли у зебилов отмазки?)) обратись к куратору своей ботофермі - тебе помогут вспомнить.. а пока - Париж встречает монику шмарклю:
Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 7515
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Ну вот, "интеллектуальность" кончилась, пошли картинки с чебурнета.
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у кацапов даже Париж - идет в отмазку как "чебурнет"?)) символично парижане встречают монику.... затычку))
слышь, кацап, а ты сегодня тоже с двух ников строчишь и путаешься - как позавчера?))

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Зайди через аккаунт гугла или фейсбука и тоже номер получишь.
Хотя у свинофермы свой эсклюзивный доступ на цензор.
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зебил, позавчера, ты как последняя лошара - зашкварился, перепутав ветки и ответил не с того ника - зато одну и ту же ссылку попыталось кинуть)) Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 5438
останешься без зарплаты, кацапчегу))
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боты опять засираете вы я вижу заодно с кацапами готовы родину продать и стать по ту сторону против Украины с Мордором в ненависти к Порошенко ничего там серьезного не было Зебил или ватник бросил пару яиц порох даже пошутил улыбнулся и сказал шуя словите его а вы и кацапы смакуете и делаете из пару яиц в конце митинга из мухи слона вот как кацапы преподают это дебилы а вы зебилы с ними заодно теперь они не враги для вас-"Порошенко закидали яйцами на Майдане"https://lenta.ru/news/2019/12/08/zakidaly/
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Ух ты по раССейским новостям шаритесь, идейное вдохновение ищите?
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надо знать что враг пишет к тому же кацапов больше шарится по нашим ресурсам
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25+ Александр Шамрай‏ @Saamuray 44 мин.44 минуты назад

Провокатором, що кидав яйця на Майдані сьогодні, виявився працівник благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом". Ігор Палиця - права рука Коломойського, хрещеного батька президента Зеленського.
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А почему "провокатор", может у человека такая политическая позиция?
Вон Федына с зачуханой Марусей президенту обещали убить, а оказывается это у них тоже политическая позиция.
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кацапа,иди домой...мы в отличие от тебя знаем,кто такой палица,кто такой каломойша,и чего от них ожидать...
ты бы помог ***** виолончели афшорные подсчитать Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 1450,чем тут зря околачиваться
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Ты не поверишь, сижу дома возле компа, ржу с вас убогих.
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на еще похихикай Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 2088

#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!‏ @GDRovec 2 ч.2 часа назад

На фото - президент Беларуси проводит презентацию дизайна нового "зайчика" - валюты будущего союзного государства.

Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 4607
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Бацька с 1999 года, когда еще с Ельциным подписал договор о создании "союзного государства", петлял как заяц, вот пришло время рассчитываться за нефть и газ.
Правда тогда он думал что сам возглавит это "государство", потому как Ельцин уже лежал полудохлый, все работал с документами. А тут нарисовалося *****.

Мораль - на хитрую задницу найдется ***** с винтом.
Хотя нам от этого не легче будет.
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а куда вы нахрен денетесь?есть *****-есть расея,нет *****-нет расеи.терпите.вам же митяй сказал-до 2035 будет очень хреново,а потом еще хуже Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 4427
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Что там было на Кондитерском Майдане, Петя с Юлей за ручки держались? Остались на ночь в палатке?
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Он свою криворотую Марину приволок - ей же надо как то отрабатывать бюджетные деньги, выделенные ей на "благотворительный фонд" её имени.
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Якщо Пе і Ю закрити в кімнаті наніс то хтось когось загризе. І не факт що живим лишиться Пе
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Петя остался ночевать в палатке? Постелите ему возле биотуалета
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"Дані" від правоохоронців про кількість учасників Віче лише підтверджують реальну кількість до 80 тисяч людей.
Невідомо з яких причин , але відсутня інформація від НП про багаточисленний мітинг прихильників Зє, які зібралися на Михайлівський площі на заклик Міхо Сракошвіллі на підтримку завтрашньої гастролі піаніста до Парижу. За свідченням очевидців там перебувала численна юрба зє-баранів та зє-овець в кількості від 25 до 50 голів.
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Транспортный коллапс во Франции: остановились поезда, метро, автобусы и трамваи

В воскресенье, 8 декабря, во Франции была отменена большая часть рейсов железнодорожных поездов из-за общенациональной забастовки. Об этом сообщает пресс-служба Национального общества железных дорог (SNCF) в Twitter.
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Я так понял что пецю кинули и вана и Славик, и он бедьненький в конце концерта уже поддержал Зебила?😷
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Это чувак, который выступает ПРОТИВ акций "Ні капітуляції"
Сегодня кидался яйцами в ПАП.
Самошкін Андрій Сергійович

Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 1783
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в ПАП надо кидать боевыми гранатами а не яйцами
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А ти не подумав, що в тебе самого можуть кинути неяйцем? Чи ти тут провокатором рашистські рублі відпрацьовуєш 😃
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кто? петя? не успеет. у меня есть еще идея проломить ему череп под видом " а можно сфоткаться с вами?"
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CommanderX

@CommanderAntiZe·1 ч

На фото - Михайлівська площа сьогодні. Саме сюди сьогодні закликав прийти прихильників Зеленського Михайло Саакашвілі. Серйозна підтримка у Зе в Києві Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 8557
Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция - Цензор.НЕТ 6313
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Умнейший народ Украины в очередной раз показал, что Порошенко никто и звать его никак!
Сегодня подозреваемый в военных преступлениях, коррупции, мародерстве, убийствах, олигарх Порошенко вытащил из рукава последний козырь.
Он попытался расшатать ситуацию в Украине, чтобы избежать заключения и Президент Зеленский дал ему такой шанс.
Президент Украины Владимир Зеленский оказался гениальным стратегом. Он ждал, чтобы понять на что способен подозреваемый и сейчас все карты раскрыты!
На майдан Порошенко привезли от силы 2000 людей. Это члены партийных организаций со всей страны.Майдан Порошенко спустя 2 часа после начала. Люди ушли за зарплатой и пошли пить кофе
Простых людей на майдане не было и от этого олигарх впал в истерику.
Он понимает, что сейчас у него нет шансов расшатать Украину как это было в 2013. Бежать ему некуда, а 93% населения Украины требует справедливого наказания.
Порох-майдан удивил. Но не тем, что удался, а скорее наоборот. Он показал достаточно низкую явку - даже на фоне немногочисленных акций в октябре, когда те же силы вышли бунтовать против формулы Штайнмайера.Сегодня на Майдан вышло порядка двух тысяч человек - в основном активисты «Европейской солидарности». Поддержка от «Голоса» и «Батькивщины» оказалась призрачной - от обеих партий выступили по одному второстепенному депутату. На сцене не было ни Вакарчука, ни Тимошенко. И, судя по соцсетям, их вообще не было на акции (хотя Порошенко и говорил, что «Славко» где-то в толпе).
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и «сопротивляться капитуляции» продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только «Свободу». А вот «Нацкорпуса» не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу «Штайнмайер-майдана».
Сейчас пособники Порошенко попытаются переночевать на Банковой и осуществить какую-то кровавую провокацию. При любых раскладах ничего у них не получится.
Также у Порошенко был план захвата ряда областей, однако этот план еще более призрачный, учитывая ситуацию с майданом в Киеве.
Поддерживаем Президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Путиным, а карта Порошенко уже сыграна.
В ближайшее время его ждет карцер, потом изолятор, а после решения суда зона строго режима. Не поленитесь и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Наша великая страна обязана знать правду!
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Не свисти. Я был на майдане лично. Там было гораздо больше людей. И они явно не за деньги стояли. Да стояла часть людей возле сцены с прапорами. Явно привезенная. Призывы Парубка поддержали лишь очень не многий хор. Тем не менее, это явно не проплаченная акция.
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ЦИТАТА: "Там припорошені обурюються, що їхню сцену біля ОП розібрали. А я згадую, як за їхньої влади ми вшанувати Небесну сотню проходили через металошукачі і йшли невеликою колоною в дві сотні людей у подвійному оточенні."
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Что тг у мусоров явно плохо сг зрением. На майбане было явно бол ше и 2000 и 8000 тысяч. А у му орни даже ума не хватило перекрыть Хрещатик автотранспорту....
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