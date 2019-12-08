 Во время массовых мероприятий в Киеве грубых нарушений не зафиксировано, - полиция

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
По данным правоохранителей, в акции на Майдане Независимости приняли участие около 8000 человек.
"Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство", - уточняется в публикации.
Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовое мероприятие продолжается. Отмечается, что в нем принимают участие около 2000 человек.
"Полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС продолжают нести службу. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступили полторы тысячи правоохранителей. Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога", - говорится в сообщении.
Напомним, мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция. Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина бросил в политика несколько яиц.
так що фсьо лагічна
там "титаник" показывают
кстати, зебил - а ты чего шмарклю не вышлО поддержать.. не платили, да?))
https://newsua.one/news/na-prizyv-saakashvili-vyiti-podderzhat-zelenskogo-na-mihailovskuyu-ploszad-vyshlo-azh-celyh-40-60-chelovek-pavel-nuss.html
НА ПРИЗЫВ СААКАШВИЛИ ВЫЙТИ ПОДДЕРЖАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО НА МИХАЙЛОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ ВЫШЛО АЖ ЦЕЛЫХ 40-60 ЧЕЛОВЕК
рассеяне холопи вшиві
щоб їх кітайози в труху перетерли
ты - типичное ватное быдло, которое неспособно даже выйти за монику шмарклю - показать уровень его поддержки - хотя какая там поддержка? 3 пенсионера - еще НЕ видевшие платежку за ноябрь
И помни - тебе еще пенсионерам дамбаса компенсации выплачивать - из своего кармана
кацапчег, ты уже одной своей кривой ножкой - в могиле - а всё истеришь...
помни, тебя там уже заждались))
ты - типичное ватное быдло, которое неспособно даже выйти за монику шмарклю - показать уровень его поддержки - хотя какая там поддержка? 3 пенсионера - еще НЕ видевшие платежку за ноябрь
еще не отошел?
Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.
Раимов в интервью TheBabel оправдывается, что идея задействовать ботов принадлежала не Зеленскому. Современные инструменты влияния на общественное мнение применялись по просьбе группы бизнесменов-симпатиков кандидата.
«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены (из РФ и Украины), которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.
Всякую хрень постите неизвестно от кого, и типа все должны воспринимать ЭТО как истину в последней инстанции.
слышь, кацап, а ты сегодня тоже с двух ников строчишь и путаешься - как позавчера?))
Хотя у свинофермы свой эсклюзивный доступ на цензор.
останешься без зарплаты, кацапчегу))
Провокатором, що кидав яйця на Майдані сьогодні, виявився працівник благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом". Ігор Палиця - права рука Коломойського, хрещеного батька президента Зеленського.
Вон Федына с зачуханой Марусей президенту обещали убить, а оказывается это у них тоже политическая позиция.
ты бы помог ***** виолончели афшорные подсчитать ,чем тут зря околачиваться
#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine! @GDRovec 2 ч.2 часа назад
На фото - президент Беларуси проводит презентацию дизайна нового "зайчика" - валюты будущего союзного государства.
Правда тогда он думал что сам возглавит это "государство", потому как Ельцин уже лежал полудохлый, все работал с документами. А тут нарисовалося *****.
Мораль - на хитрую задницу найдется ***** с винтом.
Хотя нам от этого не легче будет.
Невідомо з яких причин , але відсутня інформація від НП про багаточисленний мітинг прихильників Зє, які зібралися на Михайлівський площі на заклик Міхо Сракошвіллі на підтримку завтрашньої гастролі піаніста до Парижу. За свідченням очевидців там перебувала численна юрба зє-баранів та зє-овець в кількості від 25 до 50 голів.
В воскресенье, 8 декабря, во Франции была отменена большая часть рейсов железнодорожных поездов из-за общенациональной забастовки. Об этом сообщает пресс-служба Национального общества железных дорог (SNCF) в Twitter.
Сегодня кидался яйцами в ПАП.
Самошкін Андрій Сергійович
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@CommanderAntiZe·1 ч
На фото - Михайлівська площа сьогодні. Саме сюди сьогодні закликав прийти прихильників Зеленського Михайло Саакашвілі. Серйозна підтримка у Зе в Києві
Сегодня подозреваемый в военных преступлениях, коррупции, мародерстве, убийствах, олигарх Порошенко вытащил из рукава последний козырь.
Он попытался расшатать ситуацию в Украине, чтобы избежать заключения и Президент Зеленский дал ему такой шанс.
Президент Украины Владимир Зеленский оказался гениальным стратегом. Он ждал, чтобы понять на что способен подозреваемый и сейчас все карты раскрыты!
На майдан Порошенко привезли от силы 2000 людей. Это члены партийных организаций со всей страны.Майдан Порошенко спустя 2 часа после начала. Люди ушли за зарплатой и пошли пить кофе
Простых людей на майдане не было и от этого олигарх впал в истерику.
Он понимает, что сейчас у него нет шансов расшатать Украину как это было в 2013. Бежать ему некуда, а 93% населения Украины требует справедливого наказания.
Порох-майдан удивил. Но не тем, что удался, а скорее наоборот. Он показал достаточно низкую явку - даже на фоне немногочисленных акций в октябре, когда те же силы вышли бунтовать против формулы Штайнмайера.Сегодня на Майдан вышло порядка двух тысяч человек - в основном активисты «Европейской солидарности». Поддержка от «Голоса» и «Батькивщины» оказалась призрачной - от обеих партий выступили по одному второстепенному депутату. На сцене не было ни Вакарчука, ни Тимошенко. И, судя по соцсетям, их вообще не было на акции (хотя Порошенко и говорил, что «Славко» где-то в толпе).
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и «сопротивляться капитуляции» продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только «Свободу». А вот «Нацкорпуса» не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу «Штайнмайер-майдана».
Сейчас пособники Порошенко попытаются переночевать на Банковой и осуществить какую-то кровавую провокацию. При любых раскладах ничего у них не получится.
Также у Порошенко был план захвата ряда областей, однако этот план еще более призрачный, учитывая ситуацию с майданом в Киеве.
Поддерживаем Президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Путиным, а карта Порошенко уже сыграна.
В ближайшее время его ждет карцер, потом изолятор, а после решения суда зона строго режима. Не поленитесь и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Наша великая страна обязана знать правду!