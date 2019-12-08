 Сегодня была пиковая активность российских ботоферм со времен президентских выборов, - Денисенко

Об этом в интервью Depo.ua рассказал экс-депутат, политолог Вадим Денисенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодняшняя акция - это просто предупреждение, но она может повлиять на власти накануне "нормандской встречи".

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"На Банковой, безусловно, напрягутся. Поймут, что сегодняшние 10 тыс. могут экстраполироваться в будущие 100 тыс. Сегодняшняя цифра получена без большой мобилизации, без своза людей, это исключительно киевляне, которые вышли на акцию протеста в тот момент, когда никакой угрозы еще не существует. То есть, это достаточно серьезная цифра", - отметил политолог.

В то же время, по соцсетям распространяется информация, якобы оппозиция устроила "пляски на костях" в день траура.

"Сегодня состоялась беспрецедентная со времен первого и второго туров президентских выборов мобилизация ботов в соцсетях. Такого количества ботов мы не наблюдали со времен активной фазы президентской избирательной кампании. По моему глубокому убеждению, такое количество ботов невозможно было бы без активного участия российских ботоферм.

Я считаю, что сегодня это еще не пиковая история, а начало этой кампании. Ее пик начнется завтра, с нормандского формата. И она будет активно развиваться как минимум в ближайшие недели. Мы можем сказать, что сегодня в соцсетях работают, с одной стороны украинские боты, а также активно вовлечены российские боты. И количество бот-аккаунтов мы можем оценивать не меньше, чем в 5-10 тыс.

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Во время президентской кампании, в пиковые моменты, работало именно такое количество бот-аккаунтов, причем, надо понимать, что непосредственно Зеленский не имел своих ботоферм. Все ботофермы, которые работали рядом, - это были ботофермы тех, кто его реально и официально поддерживал. Но вместе с ними (не думаю, что в прямой координации) работали россияне, которые очень активно включились с определенного момента. И сейчас мы видим ту же историю. Сразу хочу сказать, Зеленский не занимался созданием своих ботоферм после того, как стал президентом. По крайней мере, я об этом не слышал ничего. Сейчас просто опять поднялись все ботофермы, которые работали раньше. Координируются ли россияне с Банковой или непосредственно Банковой? Подтверждения этому нет", - рассказал Денисенко.

По его словам, в основном распространяются три тезиса.

"Россияне очень активно включились в разгон месседжа о том, что, во-первых, это "танцы на крови; в стране траур, а тут якобы что-то празднуют". Ну это бредово, если посмотреть на то, что происходит. Второй тезис - это "вы не хотите мира, вы хотите войны". И третий тезис - это то, что во всем виноват Порошенко. Это три основных тезиса, которые разгоняются на сегодняшний момент в соцсетях", - отметил политолог.

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