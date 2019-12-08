 Особый статус Донбасса на встрече в "нормандском формате" обсуждаться не будет, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
По словам Разумкова, во время встречи в "нормандском формате" никаких предложений об особом статусе Донбасса представлять не будут.
"Президент говорил, что после этих встреч (в нормандском формате. - Ред.). Будет дополнительная позиция, которая будет более подробно проговариваться с украинским обществом и будет приниматься в Верховной Раде Украины", - отметил он.
Кроме того, Разумков подчеркнул, что Зеленский не отходит от этих позиций.
"После возвращения с нормандской встречи будет более качественная дискуссия по этому поводу", - отметил он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, "о чем вообще можно говорить".
Мнения 08-дек, 19:569 396 0
Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель сделала заявление от которого стынет кровь в жилах и волосы встают дыбом...
Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила сегодня от его имени:
"У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны"...
Представляете себе какие бабочки и единороги у девочки в голове если она может написать, что Германия и Франция наш союзник!!!
А фраза про "украинский народ, который не хочет войны" - это ли не пример маразма при чем в самой запущенной форме!
Что значит народ хочет или не хочет войны?
Это как?
В наш дом с ноги ворвался пьяный вооруженный до зубов вурдалак, а мы ему говорим типа: "Уходи нехороший - мы не хотим войны"?
Она вообще с какого дуба рухнула?
У украинского народа не было выбора воевать или не воевать, войну развязали не мы, и единственный вариант, кроме войны, как это иронично не прозвучит, у нас был - капитулировать! Сдать к чертям собачим всю Украину! Как это случилось с Крымом.
Или Юля уверена, что можно было договориться с Путиным?
Если да, то мне реально страшно за страну.
P.S. Не побрезговал, зашел на страничку Юлии в Википедии:
Декабрь 2015 - апрель 2016 - корреспондент канала 112 Украина в США.
Июнь 2016 - январь 2017 - журналист канала Интер в Вашингтоне, Брюсселе.
Ну как бы с таким послужным списком ее слова выглядят вовсе не так удивительно.
James Bond
Это все петя нападает на россию.
Как то так.
Василий Рыбников
На последнем ток-шоу президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что разработал секретный план победы над Путиным на долгожданном саммите в Париже, который и сам по себе уже, как известно, является победой, - осталось только закрепить ее официально. Для этого и придуман план, основные пункты которого мы рассмотрим ниже.
О секретном плане Зеленского пока нельзя говорить вслух, а то ничо не выйдет. Когда ничо не выйдет, об этом, впрочем, тоже вряд ли скажут, но поскольку у устаревшего Путина в любом случае нет никаких шансов против молодого политика третьего тысячелетия, некоторые детали готовящейся спецоперации, взятые из открытых источников, не только не повредят делу, но и помогут.
- Эффектное появление. Допустим, Путин в Париже принял душ и начинает сушить так называемые волосы, и тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?». Путин поворачивается на шум и не верит глазам: в соседнем шкафчике без охраны и понтов спокойно переодевается президент Зеленский! А у Путина и охрана, и понты, и стыд такой сразу опа, морально он уже раздавлен, обманчиво милая болтовня, упавшее мыло, зеленое полотенце, Крым…
Важное: не делать селфи, может получиться неловко. Примечание: высота шкафчика не принципиальна.
- Трюки с переодеванием. Зеленский приходит на саммит в военной форме, мотивируя это тем, что он только что воевал на передовой и не успел переодеться, так как опаздывал и прибыл в Париж парашютом, а вот, кстати, и парашют. Путин понимает, что Зеленский - лучшее, что случилось с Украиной, и от этого ему не по себе.
Важное: не забыть наложить телевизионный грим и подкрасить брови.
- Характерная хрипотца. Характерная хрипотца - залог победы. Согласно исследованиям, 73% людей при звуках характерной хрипотцы теряют разум. Учитывая склочный характер оппонента, президенту Зеленскому рекомендуется предварительно прокачать свою хрипотцу до уровня эротического потрескивания. Широкая улыбка профессионала в сочетании с паникой в глазах окончательно выбьет Путина из колеи.
- Жесткое давление. Первая фраза Зеленского в беседе с Путиным: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали оккупантам на всем их отвратительном пути?». У Путина отваливается челюсть, и ему в рот залетает зеленая муха. Входит электрогитарист, звучит знаменитое соло из сериала «Зе! Президент Слуга народа». Все практически кончено.
- Нормандский гамбит. Зеленский неожиданно набрасывается на Меркель с обвинениями, что она ничего не делает для Украины, а все, что она делает, - болтовня. Меркель выбывает из игры, 1:0, Путин проникается к Зеленскому симпатией, прямые поставки газа из России близки, как никогда прежде.
- Запугивание противника. В ходе переговоров Зеленский небрежно говорит Путину, что у него, вообще-то, есть пять планов «Б», потом переходит на семь планов «В» и внезапно перескакивает на «Ы». Путин ошарашен, на лбу его испарина.
- Многозначительное любопытство. Зеленский приезжает в Париж посмотреть на Путина и его глаза. Он так и знал, ничего особенного. Путин остается ни с чем.
- Грязные методы. Зеленский приводит с собой на саммит Сивохо и Милованова. Сивохо с извинениями окуривает Путина перегаром, Милованов - марихуаной. Путин теряет адекватность, и ему кажется, будто Милованов танцует сальсу и вообще дебил. Милованов сообщает, что он этого и не скрывает. Начинается турборежим.
- Использование слабостей противника против него самого. Зеленский переодевается маленьким мальчиком, и посмотрим, что будет.
- Создание нервной обстановки в целом. Зеленский привозит с собой пианино и ставит его на самом видном месте, но не играет, а только поглядывает. Это будет постоянно нервировать участников встречи и сбивать их с мысли, что позволит Зеленскому произвольно управлять беседой.
- Боевой забобон. В решающий момент Зеленский достает из кармана фотографию Путина и начинает бубнеть над ней страшные вещи, одновременно выкатывая изображение оппонента яйцом и незаметно отращивая зеленую бороду. Когда оппонент на фото полностью выкатывается, Путин тоже исчезает, наступает мир. Зеленский с тонкой улыбкой снимает с руки браслетики.
- Широкое использование Саакашвили. Во время саммита вокруг здания ходит с кадилом святой реформатор Саакашвили и молится за то, чтобы Зеленский не отобрал у него пентхаус и не выслал его в Грузию, можно премьером. На землю спускается бог и заставляет Путина сделать так, чтобы был мир.
- Использование унитазов. Зеленский вежливо просит Путина вернуть снятые с украинских катеров унитазы. Если Путин откажется, вся Европа увидит его лицемерие. Если же отдаст требуемое, ему тоже можно будет что-нибудь отдать и в итоге сойтись посередине.
- Нетрадиционные методы ведения переговоров. Зеленский ведет переговоры, блуждая вокруг стола и снимая себя на телефон, после чего неожиданно переходит на беговую дорожку, а потом и на батут. Не в силах больше это выносить, Путин идет принимать душ и сушить так называемые волосы, но тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?» - и Путин понимает, что теперь ему точно конец.
хорошая САТИРА .......
- Здравствуйте
- А коли ви перестанете стріляти та виведите свої війська ?
- А мы не стреляем потому что нас там нет
- а-а, ну добре . Подумав шо то ви, бо дуже на вас схоже .
- Не не, это не мы, это кто-то очень похожий на нас. Вы обознались .
Ведрами пусть носят.
не ВЫЙДЕТ!
ВАС ЗЕЛЕНЫХ УПЫРЕЙ ВЫНЕСЕМ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ!