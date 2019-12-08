 Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга в Одессе заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Чечеткин, отвечая на вопрос, сработала ли пожарная сигнализация в колледже, ответил: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 20:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

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