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Все про:Одесса (11) пожар (9) ГСЧС (6) Чечеткин (51)

 Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар 4 декабря, не было пожарной сигнализации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга в Одессе заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Чечеткин, отвечая на вопрос, сработала ли пожарная сигнализация в колледже, ответил: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 20:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164126
 
 
 Топ комментарии
 
А кто же допустил начать в нем обучение?...Пожарные должны были подписать разрешение и готовность к началу учебного года.... Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин - Цензор.НЕТ 2447
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Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин

Кто-нибудь удивился? Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин - Цензор.НЕТ 1131 Я ж говорю: "Украина - страна взяточников"
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Голобородько по приезду из Парижу устроит показательную порку...
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А кто же допустил начать в нем обучение?...Пожарные должны были подписать разрешение и готовность к началу учебного года....
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Голобородько по приезду из Парижу устроит показательную порку...
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Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин

Кто-нибудь удивился? Пожарной сигнализации в одесском колледже вообще не было, - Чечеткин - Цензор.НЕТ 1131 Я ж говорю: "Украина - страна взяточников"
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Это просто ппц. Как так. Где вообще инспекторы были?
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Інспектор прийде випише штраф,сігналізація в такій будівлі коштує міліони,хто іх дасть? Лисий сепар та ворюга труханов?
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Вы как будто не в Украине живете. пожарная сигнализация практически нигде не работает. от слова вообще. причем практически везде. она даже если есть то давно зашлейфована чтоб не подрабатывала.
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Повод подать чечеткину в отставку,америку открил в 80% учебних заведений нету сигнализаций
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Я не одесит, але щось мені підказує, що тут потрібне велике убуцигарнення.
І я не про сторожа Федора і не про прибиральницю Мотрю...
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А кто из хероев вогнеборцев акт ввода в эксплуатацию подписал? А кто последний из инспекторов пожежников акт проверки подписал? И за сколько беньки свои на это закрыл? И сколько вверх по степенькем отдал и сколько себе оставил?
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"проверка состояния пожарной безопасности в здании колледжа, осуществленная ​​инспекторами Приморского отдела ГСЧС в 2014 году, показала, что есть ряд нарушений. К предыдущему директору колледжа были применены штрафные санкции, однако предписания инспектора об устранении нарушений правил противопожарной безопасности не были выполнены"... а дальше был мораторий... привет законодателям...
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На сколько мне подсказывают знания в области кодекса цивильной защиты и ППБ, ежели не выполнили предписание - закрывают заведение.
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в 2012 это здание уже горело... злые языки поговаривают, что проводку там не меняли с далекого 1966 года...
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Пожежна інспекція не встигає проводити перевірки в усіх об'єктах . Стільки ларьків і кіосків по Одесі з яких треба зняти лаве , що на інше часу не вистачає. Вусатий вважав що кожна помилка має свою адресу , прізвище та ім'я і по батькові .
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Скільки можна про одне і те саме. У більшості закладів пожежна сигналізація бутафорська. Прийміть це
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После всем известного пожара в детском лагере в Одессе выводов никаких не сделали хотя крику было что проверки везде пожарной безопасности прошли.
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