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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2) Зоряна Скалецкая (55)

 В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Минздраве есть сотрудники, которые не понимают, что такое государственная служба и кем является государственный служащий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "LB.ua".

"Все изменения, которые в здравоохранении за 28 лет делались или почти не делались, в определенной степени связаны с тем, как функционирует структура Минздрава. За три месяца мы увидели, что, с одной стороны, в Минздраве привлекались специалисты, оплата которых формировалась по остаточному принципу по сравнению с другими министерствами. С другой стороны, когда на Минздрав возложены и внешние реформы, и внутренние изменения, и пилотный проект, то это все не помогает делать реформы, а, наоборот, разбалансирует все настроения, все системные и операционные процессы", - отметила Скалецкая.

По ее словам, "нужно что-то одно".

"Либо мы делаем реформы для страны и затем работа в министерстве максимально налаживается, либо мы реформируем министерство и уже потом реформированное министерство берется за задачи. А так: хотели то и другое, а получилось, что довольно много работы требует сверхусилий сверх традиционного рабочего времени. А также есть сотрудники в министерстве, которые не понимают, что такое государственная служба и кем является государственный служащий. Не понимают, что поручение надо выполнять, а вместо этого придумывают много разных причин, почему они не должны его выполнить. Это все дает мне сигнал, что в министерстве действительно очень много людей, на которых нельзя положиться", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь МОЗ сначала поручила удалить всю информацию о Супрун, а после - сообщить, что данные пропали из-за технического сбоя, - сотрудница министерства Литовченко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3164124
 
 
 Топ комментарии
 
Минздарав нужно весь пересажать, цены на лекарства в аптеках выросли с начала года на 15-30% это с учетом укрепления гривны против доллара на 20%, а это значит только одно, команда Зе вернула старые схемы откатов которые были при Богатыревой!!!
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Ага.. викрили в який спосіб вона намагалась позбутись навіть згадки про минулу команду на сторінках сайту МОЗ.
ГАНЬБА !
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ага, затирать ВСЕ упоминания про Супрун с сайта и протоколов - это реформа, куда уж!

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Ложись на Бахтееву - она не стуканёт !
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Та это, того... В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6639 тут не о том , тут речь идет о том, что большинство в Минздраве не приемлют позу наездницы, В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6639 и отдают предпочтение миссионерской позе... В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6639
Там же написано, нельзя положится... В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6639
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Где видео онлайн с Банковой посмотреть, или Зеля запретил???
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СПС,там сейчас идёт, второй майданчик, вечерний...
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ну если их по об"явлению набирали .то шо можна ожидать .а ни-че-во .
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По квіткам на вечірній квартал. Може навіть і на нічний.
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Ага.. викрили в який спосіб вона намагалась позбутись навіть згадки про минулу команду на сторінках сайту МОЗ.
ГАНЬБА !
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ну так правильно! нова хазяйка наводить по своєму чистоту та лад у хаті.
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Вона не хазяйка, якщо що. Може прибиральниця у хаті. Принаймні, саме вона не розуміє, що таке держслужбовець.
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яку ще чистоту ?
так ніхто не вчиняє.
самодурка якась..
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Главное чтобы не перепутала свою хату с кабанетом в МОЗ Украины, лярва, ...лять...
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ага, затирать ВСЕ упоминания про Супрун с сайта и протоколов - это реформа, куда уж!

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Зате який гарний бюдже... Тибзить не перетибзить...
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Минздарав нужно весь пересажать, цены на лекарства в аптеках выросли с начала года на 15-30% это с учетом укрепления гривны против доллара на 20%, а это значит только одно, команда Зе вернула старые схемы откатов которые были при Богатыревой!!!
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Слава ЗЕ і Скалєцкой, я з серпня без зарплатні.
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Отто фон Бисмарк: С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы
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В Украине -ордынская беда.Дураки и дороги.
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Та ты не ложиться должна, а работу организовывать В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8371. Что может знать в медицине п. Зоряна. Все ее познания в медицине на уровне медицинского права, Хороший врач еще не значит образцовый госслужащий и наоборот. Расправа с неугодными
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"Демократическое правительство, недовольное своим народом, должно распустить его и избрать себе новый...". (Бертольд Брехт).
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Ложись под Радуцкого!Хотя,ты там уже лежишь!
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На фото сразу видно интеллект дуньки с трудоднями В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 9877
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Супрун,та шо дохтор смерть під ОП забула як її звати.
Пише "Р-е-в-о-л-ю-ц-і-я.Не ульяна а прям ульянов.
Фантомні болі за коритом не дають спокою
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"Нельзя положиться" - это про тот случай когда приказали стереть все упоминания про Супрун, и наврать что это "рехнический сбой", а работники взяли и раскрыли весь спектакль?
Ну слава богу что есть такие люди которые не будут молчать когда ты, *****, врешь.
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Медична реформа ексочільниці МОЗ Уляни Супрун створила прозору та не корумповану систему. А нове керівництво міністерства хоче це зупинити.
Про це заявила віцепрезидентка Комітету Асоціації "Україна - ЄС", депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За її словами, друга стадія медичної реформи повинна розпочатися зараз, але, навіть не почавши її, нова міністерка охорони здоров'я Скалецька і її команда роблять все проти медреформи. І якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства,
- зазначила Віола фон Крамон-Таубадель.
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увольняй, а не сопли жуй. Ничего с этими уволенными не случится, пойдут бухгалтерами в больницы на минималку и заживут по настоящему
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