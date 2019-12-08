 В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "LB.ua".

"Все изменения, которые в здравоохранении за 28 лет делались или почти не делались, в определенной степени связаны с тем, как функционирует структура Минздрава. За три месяца мы увидели, что, с одной стороны, в Минздраве привлекались специалисты, оплата которых формировалась по остаточному принципу по сравнению с другими министерствами. С другой стороны, когда на Минздрав возложены и внешние реформы, и внутренние изменения, и пилотный проект, то это все не помогает делать реформы, а, наоборот, разбалансирует все настроения, все системные и операционные процессы", - отметила Скалецкая.

По ее словам, "нужно что-то одно".

"Либо мы делаем реформы для страны и затем работа в министерстве максимально налаживается, либо мы реформируем министерство и уже потом реформированное министерство берется за задачи. А так: хотели то и другое, а получилось, что довольно много работы требует сверхусилий сверх традиционного рабочего времени. А также есть сотрудники в министерстве, которые не понимают, что такое государственная служба и кем является государственный служащий. Не понимают, что поручение надо выполнять, а вместо этого придумывают много разных причин, почему они не должны его выполнить. Это все дает мне сигнал, что в министерстве действительно очень много людей, на которых нельзя положиться", - рассказала она.

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