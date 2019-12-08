 В Минздраве много людей, на которых нельзя положиться, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "LB.ua".
"Все изменения, которые в здравоохранении за 28 лет делались или почти не делались, в определенной степени связаны с тем, как функционирует структура Минздрава. За три месяца мы увидели, что, с одной стороны, в Минздраве привлекались специалисты, оплата которых формировалась по остаточному принципу по сравнению с другими министерствами. С другой стороны, когда на Минздрав возложены и внешние реформы, и внутренние изменения, и пилотный проект, то это все не помогает делать реформы, а, наоборот, разбалансирует все настроения, все системные и операционные процессы", - отметила Скалецкая.
По ее словам, "нужно что-то одно".
"Либо мы делаем реформы для страны и затем работа в министерстве максимально налаживается, либо мы реформируем министерство и уже потом реформированное министерство берется за задачи. А так: хотели то и другое, а получилось, что довольно много работы требует сверхусилий сверх традиционного рабочего времени. А также есть сотрудники в министерстве, которые не понимают, что такое государственная служба и кем является государственный служащий. Не понимают, что поручение надо выполнять, а вместо этого придумывают много разных причин, почему они не должны его выполнить. Это все дает мне сигнал, что в министерстве действительно очень много людей, на которых нельзя положиться", - рассказала она.
Там же написано, нельзя положится...
https://web.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/2453659308185750/?v=2453659308185750¬if_id=1575803535174462¬if_t=live_video&_rdc=1&_rdr
ГАНЬБА !
так ніхто не вчиняє.
самодурка якась..
Пише "Р-е-в-о-л-ю-ц-і-я.Не ульяна а прям ульянов.
Фантомні болі за коритом не дають спокою
Ну слава богу что есть такие люди которые не будут молчать когда ты, *****, врешь.
Про це заявила віцепрезидентка Комітету Асоціації "Україна - ЄС", депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За її словами, друга стадія медичної реформи повинна розпочатися зараз, але, навіть не почавши її, нова міністерка охорони здоров'я Скалецька і її команда роблять все проти медреформи. І якщо за часів Супрун парковка біля будівлі міністерства була порожньою - не було лобістів, то після перших днів роботи нової команди ви бачите тих же самих хлопців, які входять і виходять з міністерства,
- зазначила Віола фон Крамон-Таубадель.