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Все про:МВД (3) Одесса (11) пожар (9) ГСЧС (6) Гончарук_Алексей (3)

 МВД обязано усовершенствовать систему противопожарной безопасности, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству внутренних дел в течение месяца предоставить четкий план совершенствования системы противопожарной безопасности.

Об этом глава правительства заявил на брифинге в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я сегодня поручил Министерству внутренних дел в течение месяца дать четкий план совершенствования этой системы (противопожарной безопасности. - Ред.)", - сказал Гончарук.

Он добавил, что проблемы противопожарной безопасности в Украине обусловлены не только недокоплектацией всеми необходимыми средствами, но и отсутствием системы проверок и критериев, по которым эти проверки должны проходить.

По словам премьера, будут проведены все необходимые проверки и определены все слабые места противопожарной системы в Украине, и уже со следующего года "ситуация должна быть изменена".

Также на Цензор.НЕТ: Спасателя Сергея Шатохина, погибшего при эвакуации людей из горящего здания в Одессе, представят к госнаграде, - Гончарук

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 20:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164123
 
 
 Топ комментарии
 
МЧС Украины ликвидировал Янукович. В систему МВД пожарную охрану передал Порошенко. Учите норм. базу
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МНС Замінено на Державну службу України з надзвичайних ситуацій
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Это из той серии как - гончарук обязан в течение месяца дать четкий план совершенствования системы пенсионного обеспечения и зарплат гражданам Украины !!! МВД обязано усовершенствовать систему противопожарной безопасности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5409
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А до чого тут МВС?? В нас є міністерство надзвичайних ситуацій, де є пожежні інспекції
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МЧС Украины ликвидировал Янукович. В систему МВД пожарную охрану передал Порошенко. Учите норм. базу
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МНС Замінено на Державну службу України з надзвичайних ситуацій
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фролу треба навіть цю пожежу почепити на Порошенка. Атож.
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Дуракам закон не писан. Пшел на... йолоп.
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Ты можешь только коменты а-ля даун писать. Тупее отмазок не придумал?
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Все розраховано на "інтелект" фрола. МВС зобов'язане вдосконалити систему протипожежної безпеки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5994
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Ты дурак.? Разницу между министерством и подчиненной службой понимаешь. Или свой министр в КМУ или мент Аваков. И тебе еще дебил лайк поставил МВД обязано усовершенствовать систему противопожарной безопасности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7963
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Сразу видно лаптей ольгинских.Пожарники ,погранцы,миграция -МВС.
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Раджу вам придивитися до своїх ніг. Бо я бачу на ваших ногах добротні кацапські "лапті".

ДСНС
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Менты НИКОГДА не будут заниматься вопросами ПБ. У них тема - тяжкие и раскрываемость.
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Это из той серии как - гончарук обязан в течение месяца дать четкий план совершенствования системы пенсионного обеспечения и зарплат гражданам Украины !!! МВД обязано усовершенствовать систему противопожарной безопасности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5409
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Аваков накуплял Вертолётов,а больных и травмированных в ДТП ,пожарах нечем вывозить экстренно.Тушить тоже можно вертолёты приспособить,особенно в портовых и речных городах.Пена не закупается и не производится.Авкаков на вертолётах на рыбалку и охоту вылетает.
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батуты сначала купите, столько людей можно было бы спасти хотя бы на пожаре в Одессе, если лестница одна (или ее нет совсем), батут мог бы решить проблему...
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