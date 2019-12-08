 МВД обязано усовершенствовать систему противопожарной безопасности, - Гончарук

Об этом глава правительства заявил на брифинге в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я сегодня поручил Министерству внутренних дел в течение месяца дать четкий план совершенствования этой системы (противопожарной безопасности. - Ред.)", - сказал Гончарук.

Он добавил, что проблемы противопожарной безопасности в Украине обусловлены не только недокоплектацией всеми необходимыми средствами, но и отсутствием системы проверок и критериев, по которым эти проверки должны проходить.

По словам премьера, будут проведены все необходимые проверки и определены все слабые места противопожарной системы в Украине, и уже со следующего года "ситуация должна быть изменена".

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Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 20:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

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