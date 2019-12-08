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 Спасателя Сергея Шатохина, погибшего при ликвидации пожара в одесском колледже, похоронят завтра на Одесчине

С сотрудником ГСЧС простятся в Свято-Преображенском кафедральном соборе. Вечный покой он обретет в селе неподалеку от Одессы.

Церемония прощания с Сергеем Шатохиным начнется в понедельник, 9 декабря, в 10 часов утра в Свято-Преображенском кафедральном соборе Одессы, сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Шатохин – сотрудник пожарной службы Одессы. Во время ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса он поднимался по пожарной лестнице и упал с высоты третьего этажа. От полученных тяжелых травм Шатохин скончался в реанимации городской больницы №1 вечером 7 декабря.

Пожарному было 43 года. У него остались жена и трое детей.

Похоронят Сергея Шатохина в селе Граденицы Беляевского района Одесской области.

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал представить спасателя к государственной награде.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 19:30 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3164122
 
 
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