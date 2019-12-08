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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1) нормандская четверка (5)

 СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммита в нормандском формате

Озвучен окончательный график саммита "нормандской четверки", который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Почасовое расписание встречи опубликовало издание "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

График встречи:

14:55 – прибытие в Елисейский дворец

15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"

18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.

Смотрите также: Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3164119
 
 
 Топ комментарии
 
Завтра Зеленский будет принимать со всех сторон как актриса немецких фильмов для взрослых СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 3076
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19:00 - Концерт на фортепиано
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Петики, вы даже в графике зраду найдёте,м?
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Вона з Ромнів. Вибачте за землячку. Мені правда соромно.
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Чего-то смешно)) По 25 минут да еще с переводчиком.
Точно, только отдать приказ зебилу, чтоб не рыпался.
Хотя...кому там рыпаться....
А с .улом не уточняется? да? ну-ну...это на сколько у гоблина хватит сил для вылизывания жопы .уйла. Но под наркотой может и долго....
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Да!
Да!!
Да!!!
И на его место возгрузить Вяликого Пётра ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7613
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Тут главное шо какой то Кловуняра, который ничего не принес стране в войне с Московией может в один миг, как ему кажется, перечеркнуть жертвы патриотов, которые ради страны шли на смерть. Все достижения в экономике, обороне, ценностях. И эта наивная уверенность скомороха его и погубит.
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У мене було багато знайомих які агітували за Зе і голосували за нього, а зараз деяких питаю пам'ятаєш як сраку рвав за Зе, то мені відповідають: "не пам'ятаю такого, то напевне не я, ти щось перепутав, я не так говорив" і т.п.
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Ниці істоти. Голосували за таке ж, як і вони. Подібне тягнеться до подібного.
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Маю в колі знайомих таких самих дрищів...
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Я пишу не ради пропаганди, так воно насправді є.
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Секретный нормандский план президента Зеленского (основные пункты)
Василий Рыбников

На последнем ток-шоу президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что разработал секретный план победы над Путиным на долгожданном саммите в Париже, который и сам по себе уже, как известно, является победой, - осталось только закрепить ее официально. Для этого и придуман план, основные пункты которого мы рассмотрим ниже.

О секретном плане Зеленского пока нельзя говорить вслух, а то ничо не выйдет. Когда ничо не выйдет, об этом, впрочем, тоже вряд ли скажут, но поскольку у устаревшего Путина в любом случае нет никаких шансов против молодого политика третьего тысячелетия, некоторые детали готовящейся спецоперации, взятые из открытых источников, не только не повредят делу, но и помогут.
- Эффектное появление. Допустим, Путин в Париже принял душ и начинает сушить так называемые волосы, и тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?». Путин поворачивается на шум и не верит глазам: в соседнем шкафчике без охраны и понтов спокойно переодевается президент Зеленский! А у Путина и охрана, и понты, и стыд такой сразу опа, морально он уже раздавлен, обманчиво милая болтовня, упавшее мыло, зеленое полотенце, Крым…
Важное: не делать селфи, может получиться неловко. Примечание: высота шкафчика не принципиальна.
- Трюки с переодеванием. Зеленский приходит на саммит в военной форме, мотивируя это тем, что он только что воевал на передовой и не успел переодеться, так как опаздывал и прибыл в Париж парашютом, а вот, кстати, и парашют. Путин понимает, что Зеленский - лучшее, что случилось с Украиной, и от этого ему не по себе.
Важное: не забыть наложить телевизионный грим и подкрасить брови.
- Характерная хрипотца. Характерная хрипотца - залог победы. Согласно исследованиям, 73% людей при звуках характерной хрипотцы теряют разум. Учитывая склочный характер оппонента, президенту Зеленскому рекомендуется предварительно прокачать свою хрипотцу до уровня эротического потрескивания. Широкая улыбка профессионала в сочетании с паникой в глазах окончательно выбьет Путина из колеи.
- Жесткое давление. Первая фраза Зеленского в беседе с Путиным: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали оккупантам на всем их отвратительном пути?». У Путина отваливается челюсть, и ему в рот залетает зеленая муха. Входит электрогитарист, звучит знаменитое соло из сериала «Зе! Президент Слуга народа». Все практически кончено.
- Нормандский гамбит. Зеленский неожиданно набрасывается на Меркель с обвинениями, что она ничего не делает для Украины, а все, что она делает, - болтовня. Меркель выбывает из игры, 1:0, Путин проникается к Зеленскому симпатией, прямые поставки газа из России близки, как никогда прежде.
- Запугивание противника. В ходе переговоров Зеленский небрежно говорит Путину, что у него, вообще-то, есть пять планов «Б», потом переходит на семь планов «В» и внезапно перескакивает на «Ы». Путин ошарашен, на лбу его испарина.
- Многозначительное любопытство. Зеленский приезжает в Париж посмотреть на Путина и его глаза. Он так и знал, ничего особенного. Путин остается ни с чем.
- Грязные методы. Зеленский приводит с собой на саммит Сивохо и Милованова. Сивохо с извинениями окуривает Путина перегаром, Милованов - марихуаной. Путин теряет адекватность, и ему кажется, будто Милованов танцует сальсу и вообще дебил. Милованов сообщает, что он этого и не скрывает. Начинается турборежим.
- Использование слабостей противника против него самого. Зеленский переодевается маленьким мальчиком, и посмотрим, что будет.
- Создание нервной обстановки в целом. Зеленский привозит с собой пианино и ставит его на самом видном месте, но не играет, а только поглядывает. Это будет постоянно нервировать участников встречи и сбивать их с мысли, что позволит Зеленскому произвольно управлять беседой.
- Боевой забобон. В решающий момент Зеленский достает из кармана фотографию Путина и начинает бубнеть над ней страшные вещи, одновременно выкатывая изображение оппонента яйцом и незаметно отращивая зеленую бороду. Когда оппонент на фото полностью выкатывается, Путин тоже исчезает, наступает мир. Зеленский с тонкой улыбкой снимает с руки браслетики.
- Широкое использование Саакашвили. Во время саммита вокруг здания ходит с кадилом святой реформатор Саакашвили и молится за то, чтобы Зеленский не отобрал у него пентхаус и не выслал его в Грузию, можно премьером. На землю спускается бог и заставляет Путина сделать так, чтобы был мир.
- Использование унитазов. Зеленский вежливо просит Путина вернуть снятые с украинских катеров унитазы. Если Путин откажется, вся Европа увидит его лицемерие. Если же отдаст требуемое, ему тоже можно будет что-нибудь отдать и в итоге сойтись посередине.
- Нетрадиционные методы ведения переговоров. Зеленский ведет переговоры, блуждая вокруг стола и снимая себя на телефон, после чего неожиданно переходит на беговую дорожку, а потом и на батут. Не в силах больше это выносить, Путин идет принимать душ и сушить так называемые волосы, но тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?» - и Путин понимает, что теперь ему точно конец.
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Ай я яй,як завили пальмомаслові шлюхи.***** на підсос не запросили.... ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 2663
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Там у тебе на даху раптом Сракошвілі не сидить?
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Кому що,а порохнявим гнидам тіко сраки в пустій бОшці.
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ху%ло опаздает, как всегда, на пару часов..приедет, попытается всем зашиворот нассать, ну как обычно...ху%ло оно и есть ху%йло, оно без графика
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Встреча «нормандской четверки» продлится три
часа: - Меркель будет говорить час. - Макрон будет говорить час. - Зеленский будет говорить час.

- А Путин, как всегда, на три часа опоздает.
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Якщо тільки буде тет-а-тет ЗЄ-путін,а це означає дагаварняк щодо продажу України за 100млрд.,то мусово буде зустріти ЗЄ біля літака...
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Фуйло опоздает на 2 часа

Делаем стаки: кто больше
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Нет, я конечно, понимаю, что большинство наших «политологов» и «экспертов» - это клинические идиоты, но скажите им кто-то, что 9 декабря в Париже ничего не решается !!! Итоговый документ и все решения готовы заранее, и именно поэтому Хутин и согласился на этот саммит.
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Хм... Зеленского призвали поддержать - экспрезидент, единственная заслуга которого в том, что его именем назвали тележку. И второй экспрезидент, сливший Путину четверть территории своей страны и сейчас заходящийся в этой стране в розыске. Крутая компания.
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В сортире встретятся.
Месье, фрау и х...ло спрашивают друг друга, - как будем иметь? С ваЗЕлином или без?
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Прекращение войны может сделать только один человек. А оно ему надо завалить свой рейтинг, подняв его другому?
Так, что Зеленский думаю не сможет договориться о прекращении войны.
Интересно другое какой план Б, если план А не удался?
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И шо характерно, сыньоносого мародера бортовали по поводу этой встречи годами, а Зеленский за пол года добился этой встречи
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