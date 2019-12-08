 СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммита в нормандском формате

Почасовое расписание встречи опубликовало издание "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.
График встречи:
14:55 – прибытие в Елисейский дворец
15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"
18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.
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Точно, только отдать приказ зебилу, чтоб не рыпался.
Хотя...кому там рыпаться....
А с .улом не уточняется? да? ну-ну...это на сколько у гоблина хватит сил для вылизывания жопы .уйла. Но под наркотой может и долго....
Да!!
Да!!!
И на его место возгрузить Вяликого Пётра
Василий Рыбников
На последнем ток-шоу президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что разработал секретный план победы над Путиным на долгожданном саммите в Париже, который и сам по себе уже, как известно, является победой, - осталось только закрепить ее официально. Для этого и придуман план, основные пункты которого мы рассмотрим ниже.
О секретном плане Зеленского пока нельзя говорить вслух, а то ничо не выйдет. Когда ничо не выйдет, об этом, впрочем, тоже вряд ли скажут, но поскольку у устаревшего Путина в любом случае нет никаких шансов против молодого политика третьего тысячелетия, некоторые детали готовящейся спецоперации, взятые из открытых источников, не только не повредят делу, но и помогут.
- Эффектное появление. Допустим, Путин в Париже принял душ и начинает сушить так называемые волосы, и тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?». Путин поворачивается на шум и не верит глазам: в соседнем шкафчике без охраны и понтов спокойно переодевается президент Зеленский! А у Путина и охрана, и понты, и стыд такой сразу опа, морально он уже раздавлен, обманчиво милая болтовня, упавшее мыло, зеленое полотенце, Крым…
Важное: не делать селфи, может получиться неловко. Примечание: высота шкафчика не принципиальна.
- Трюки с переодеванием. Зеленский приходит на саммит в военной форме, мотивируя это тем, что он только что воевал на передовой и не успел переодеться, так как опаздывал и прибыл в Париж парашютом, а вот, кстати, и парашют. Путин понимает, что Зеленский - лучшее, что случилось с Украиной, и от этого ему не по себе.
Важное: не забыть наложить телевизионный грим и подкрасить брови.
- Характерная хрипотца. Характерная хрипотца - залог победы. Согласно исследованиям, 73% людей при звуках характерной хрипотцы теряют разум. Учитывая склочный характер оппонента, президенту Зеленскому рекомендуется предварительно прокачать свою хрипотцу до уровня эротического потрескивания. Широкая улыбка профессионала в сочетании с паникой в глазах окончательно выбьет Путина из колеи.
- Жесткое давление. Первая фраза Зеленского в беседе с Путиным: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали оккупантам на всем их отвратительном пути?». У Путина отваливается челюсть, и ему в рот залетает зеленая муха. Входит электрогитарист, звучит знаменитое соло из сериала «Зе! Президент Слуга народа». Все практически кончено.
- Нормандский гамбит. Зеленский неожиданно набрасывается на Меркель с обвинениями, что она ничего не делает для Украины, а все, что она делает, - болтовня. Меркель выбывает из игры, 1:0, Путин проникается к Зеленскому симпатией, прямые поставки газа из России близки, как никогда прежде.
- Запугивание противника. В ходе переговоров Зеленский небрежно говорит Путину, что у него, вообще-то, есть пять планов «Б», потом переходит на семь планов «В» и внезапно перескакивает на «Ы». Путин ошарашен, на лбу его испарина.
- Многозначительное любопытство. Зеленский приезжает в Париж посмотреть на Путина и его глаза. Он так и знал, ничего особенного. Путин остается ни с чем.
- Грязные методы. Зеленский приводит с собой на саммит Сивохо и Милованова. Сивохо с извинениями окуривает Путина перегаром, Милованов - марихуаной. Путин теряет адекватность, и ему кажется, будто Милованов танцует сальсу и вообще дебил. Милованов сообщает, что он этого и не скрывает. Начинается турборежим.
- Использование слабостей противника против него самого. Зеленский переодевается маленьким мальчиком, и посмотрим, что будет.
- Создание нервной обстановки в целом. Зеленский привозит с собой пианино и ставит его на самом видном месте, но не играет, а только поглядывает. Это будет постоянно нервировать участников встречи и сбивать их с мысли, что позволит Зеленскому произвольно управлять беседой.
- Боевой забобон. В решающий момент Зеленский достает из кармана фотографию Путина и начинает бубнеть над ней страшные вещи, одновременно выкатывая изображение оппонента яйцом и незаметно отращивая зеленую бороду. Когда оппонент на фото полностью выкатывается, Путин тоже исчезает, наступает мир. Зеленский с тонкой улыбкой снимает с руки браслетики.
- Широкое использование Саакашвили. Во время саммита вокруг здания ходит с кадилом святой реформатор Саакашвили и молится за то, чтобы Зеленский не отобрал у него пентхаус и не выслал его в Грузию, можно премьером. На землю спускается бог и заставляет Путина сделать так, чтобы был мир.
- Использование унитазов. Зеленский вежливо просит Путина вернуть снятые с украинских катеров унитазы. Если Путин откажется, вся Европа увидит его лицемерие. Если же отдаст требуемое, ему тоже можно будет что-нибудь отдать и в итоге сойтись посередине.
- Нетрадиционные методы ведения переговоров. Зеленский ведет переговоры, блуждая вокруг стола и снимая себя на телефон, после чего неожиданно переходит на беговую дорожку, а потом и на батут. Не в силах больше это выносить, Путин идет принимать душ и сушить так называемые волосы, но тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?» - и Путин понимает, что теперь ему точно конец.
часа: - Меркель будет говорить час. - Макрон будет говорить час. - Зеленский будет говорить час.
- А Путин, как всегда, на три часа опоздает.
Делаем стаки: кто больше
Месье, фрау и х...ло спрашивают друг друга, - как будем иметь? С ваЗЕлином или без?
Так, что Зеленский думаю не сможет договориться о прекращении войны.
Интересно другое какой план Б, если план А не удался?