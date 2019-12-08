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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1) нормандская четверка (5)

 СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате

Озвучен окончательный график саммита "нормандской четверки", который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Почасовое расписание встречи опубликовало издание "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

График встречи:

14:55 – прибытие в Елисейский дворец

15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"

18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.

Смотрите также: Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3164119
 
 
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Петики, вы даже в графике зраду найдёте,м?
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И это всё?Я ожидал большего, хоть каких-то аргументов...
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ну у тебя скрепы главный аргумент...
с этого ВСЕ у тебя начинается )))
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тебе можно и больше можешь поцеловать руку писюаниста...!
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Да, нету перерывов после встреч на посещение клозета.
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Завтра Зеленский будет принимать со всех сторон как актриса немецких фильмов для взрослых СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 3076
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не всё так однозначно - наполшишечкинесчитается...!
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Маленькая поправочка..... встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" в 16:00 не начнётся так как х**ло опоздает на два часа.
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Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.

Туалет? Когда рядом поссать?
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будє савмєсснає с путіним ссаньйо? так запісана в пратаколє?
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Штирлиц будет идти по коридору. За это время можно успеть договориться.
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Нужно завтра объявить войну Франции и Германии и сразу сдаться.
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Ну а как же. Путин будет подписывать капитуляцию.
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Як що вірити,що у вчителів заробітна плата 4000$,то графіку шута можна вірити.
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"Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется". ***** опять опоздает. Овощ ждал четыре часа.
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На этот раз Пуйло не опоздает. В зрительном зале заранее займет место. Ему интересно чем же Клован его рассмешит.
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Полдник, ужин,для здрады и времени совсем нет.
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С ****** ЗЕ на коленях поедет в одном самолете?
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Я думаю. Путен Вова даже и разговаривать с Кловуном не будет без концерта перед.
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Что может быть хуже не подписаного с ****** договора? Только подписаный договор. Сламайте Зелупе обе руки чтобы оно там ненаподписывало того о чем еще наши дети и внуки будут 100 лет жалеть.
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А мы его невменяемым обьявим. Сдурел. накануне. Недееспособный.
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Два с половиной часа максимум, половина времени на переводчика. За это время можно только договориться договариваться, или утвердить то что давно уже обсудили и подготовили...
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14:55 - прибытие в Елисейский дворец...наверное двойник Хутина прибудет в Елисейский дворец ,он не террорист и его туда пустят Источник: https://censor.net.ua/n3164119... наверное двойник Хутина
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Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется...

Ну это как получится. Кто знает когда путин в туалет захочет? Вот там и встретятся...
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два с половиной часа на гляделки с пуйлом
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смотрины будут глаза в глаза,а потом в СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате - Цензор.НЕТ 5423 дёсны
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Чому пеботи "патріоти" пишуть російською.??? Ви всі з лІпецка?
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Алексей Арестович
6 декабря в 15:12 ·

- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.

Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено?
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)
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