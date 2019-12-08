 СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате

Почасовое расписание встречи опубликовало издание "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.
График встречи:
14:55 – прибытие в Елисейский дворец
15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"
18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.
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с этого ВСЕ у тебя начинается )))
Туалет? Когда рядом поссать?
Ну это как получится. Кто знает когда путин в туалет захочет? Вот там и встретятся...
6 декабря в 15:12 ·
- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.
Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено?
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)