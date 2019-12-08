 СМИ опубликовали график Зеленского во время завтрашнего саммит в нормандском формате

Почасовое расписание встречи опубликовало издание "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

График встречи:

14:55 – прибытие в Елисейский дворец

15:05 – встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

15:30 – встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

16:00 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"

18:45 – встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.

Смотрите также: Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко. ФОТОрепортаж