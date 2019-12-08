 Курсанты и военнослужащие Нацгвардии сдали кровь для пострадавших при пожаре в Одессе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Одними из первых инициативу сдать кровь проявили курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины, проходящие военную стажировку в 11-й бригаде. К ним быстро присоединились военнослужащие срочной службы и службы по контракту", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в Одесской областной станции переливания крови выстроилась длинная очередь гвардейцев.

"Трудно смириться с тем, что подобные ужасы происходят не только на поле боя, но и так просто, посреди мирного города. Когда связываешь свою жизнь с военным делом, привыкаешь быть защитником, опорой для гражданских лиц. Такова природа гвардейцев - поэтому мы просто не могли сидеть сложа руки и решили сделать все, что в наших силах, чтобы помочь тем, кому это сейчас нужно", - рассказал курсант Виталий Брыжатый.

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Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 19:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

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