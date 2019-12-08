 Благодаря соглашению с МВФ Украина может получить от Евросоюза 500 млн евро, - Маркарова

Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - отметила Маркарова.

Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter, что договоренность Украины с МВФ о программе финансирования откроет нашей стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.