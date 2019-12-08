 Благодаря соглашению с МВФ Украина может получить от Евросоюза 500 млн евро, - Маркарова

Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - отметила Маркарова.
Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter, что договоренность Украины с МВФ о программе финансирования откроет нашей стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
Читайте также: Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.
https://m.youtube.com/watch?v=hlpfxMD5Yw0
Це спеціально для Маркарової🐸
Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина не использовала 8 млрд евро помощи, которые выделялись Евросоюзом.
«ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин», - сказал он.
«Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС Украине… Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны Вам», - добавил он.
15.05.2019
Работы ведь невпроворот.
И доброе лицо, а то - построже,
Моче ведь всё-равно - в глаза иль в рот...