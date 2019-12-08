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 Экономика
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Все про:МВФ (3) Евросоюз (5) Маркарова (1)

 Благодаря соглашению с МВФ Украина может получить от Евросоюза 500 млн евро, - Маркарова

Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что соглашение с Международным валютным фондом позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - отметила Маркарова.

Благодаря соглашению с МВФ Украина может получить от Евросоюза 500 млн евро, - Маркарова 01

Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter, что договоренность Украины с МВФ о программе финансирования откроет нашей стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.

Источник: https://censor.net.ua/n3164116
 
 
 Топ комментарии
 
О, 1/4 від того що Бєня вимагає знайшли.
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Та то у нього ззаду аварець примостився.
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Та то у нього ззаду аварець примостився.
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Только не давайте его зебобикам во главе с писюнистом, а то они все разворуют
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Так ще угоди з МВФ нема. Та й невідомо чи буде...
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«Сказки Венского леса» (из фильма «Большой вальс». США. 1938 г)
https://m.youtube.com/watch?v=hlpfxMD5Yw0
Це спеціально для Маркарової🐸
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О, 1/4 від того що Бєня вимагає знайшли.
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На массерати, феррари, ауди... и вы думаете по одному авто?)
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Це чергова перемога Маркарової і всієї команди! Слава! Дайте їй медаль і пам"ятник, де родилась! Тільки два питання: а є шанс, хоч у наших правнуків розрахуватись із боргами, які ви берете? Вам не соромно бігати із протягнутою рукою і жебракувати?
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Зебилы ***... Ну как это назвать ?!?

Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина не использовала 8 млрд евро помощи, которые выделялись Евросоюзом.

«ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин», - сказал он.

«Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС Украине… Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны Вам», - добавил он.
15.05.2019
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С 15 мая не знают куда в турборежиме потратить?...
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Как можем многое мы "можем",
Работы ведь невпроворот.
И доброе лицо, а то - построже,
Моче ведь всё-равно - в глаза иль в рот...
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Глаза промой, рот прополощи, может и сам догадаешься.
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І пентагон сказав що грошей дасть. Тепер точно все пропало...доллар па сто не загорами, хунта розвалює Україну...
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Все эти помощи и кредиты резко диссонируют с сиротскими маетками "элиты" вокруг Киева..
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Питання: 500 мільйонів "слугам" для дерибану, чи для розвитку України?
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У них спрот такой кто больше займет,а что нибудь другое этот уряд умеет делать кроме дерибана.
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Вона не дасть ради своєму тілу,а ії на мінфін поставили.
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Во первых не Украина получит ети деньги а чиновники и депутаты. Во вторых покажите обратную сторону медали на каких условиях МВФ дал етот кредит и сколько каждый украинец должен заплатить со своего кармана?
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Обычно перед тем как покупают молоко то заделывают дыру в ведре. У нас же радуются что нашли на базаре не дорогое молоко которое нам продали в ведро без дна,
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