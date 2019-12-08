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Все про:Международный суд ООН (36) Мамедов Гюндуз (17)

 Генпрокуратура направила 12 сообщений о преступлениях в Крыму и на Донбассе в Международный уголовный суд, - Мамедов

Генеральная прокуратура Украины отправила в Офис прокурора Международного уголовного суда 12 информационных сообщений о масштабных и глобальных нарушениях международного гуманитарного права, тяжелых военных преступлениях и преступлениях против человечности на оккупированных и неподконтрольных территориях.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Надо отметить, что поскольку до 2014 года на территории Украины не осуществлялись такие преступления, не было ни следственной, ни судебной практики их расследования и рассмотрения. Поэтому, например, прокуратурой Крыма нарабатывалась методика и единый подход к их расследования. Сейчас систематизируем и разрабатываем единую стратегию по всей Украине для координации работы в этом направлении органов прокуратуры, правоохранительных и других органов государственной власти, а также неправительственного сектора", - сказал Мамедов.

Он напомнил, что в ГПУ создан Департамент военных конфликтов, который станет центральным аналитическим и координационным центром по расследованию всех резонансных и сложных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса.

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После встречи с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсуда заместитель руководителя ГПУ отметил, что за последние 3 года только Прокуратурой АР Крым установлены многочисленные факты серьезных нарушений прав человека начиная с февраля 2014-го года - от убийств до использования гражданского населения во время захвата воинских частей и объектов.

О событиях на Донбассе, отметил Мамедов, также предоставлялась определенная правовая информация в МКС. В частности, были направлены документы аналитического характера о преступлениях, совершенных в Украине высшими должностными лицами Российской Федерации и вооруженными группами так называемой "ДНР" и "ЛНР". Речь идет о обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, убийствах и пытках военнослужащих и гражданских, преступлениях в отношении детей.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Международный уголовный суд опубликовал отчет о результатах предварительного расследования за 2019 год, в том числе и ситуации в Украине относительно правонарушений в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3164115
 
 
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Цимбал Евген Володимирович‏ @jonnikorjrabel

репост--Мусорня Авакова на Банковой быкует в стиле беркута Овоща
Шалена Бджілка‏ @crazybeeua 33 минуты назад

Генпрокуратура направила 12 сообщений о преступлениях в Крыму и на Донбассе в Международный уголовный суд, - Мамедов - Цензор.НЕТ 5755#бджілкаоперативна Блжілка вже біля Офісу Президента.
Найближчі двори перекриті, багато людей у захисній амуніції.

Генпрокуратура направила 12 сообщений о преступлениях в Крыму и на Донбассе в Международный уголовный суд, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8970
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Соевая идиотина, это зрада, что полицаев на Банковой ныне меньше, чем при сывочолом хряке там выставляли?
Генпрокуратура направила 12 сообщений о преступлениях в Крыму и на Донбассе в Международный уголовный суд, - Мамедов - Цензор.НЕТ 4788
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Serhii Vysotskyi‏ @vysotskys 34 минуты назад

Прийшов на Варта на Банковій. Виявляється попри заявки та погодження поліція відтіснила протестуючих та розібрала і викинула сцену. Намети не пропускають, блокує УДО. Як і 2013 році влада Януковича, влада Зеленського боїться мирних зібрань. Підходьте на 19:00.
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Цікаво не те, що ці справи направлені у Міжнародний суд, а як кваліфіковані юристи будуть відстоювати Україну.
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Это ж кто-то сидит и считает нарушения, деньги получает И скорее всего целый отдел бездельников
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