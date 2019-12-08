EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  186  14
Все про:ВСК (13) Одесса (11) пожар (9) Арахамия (1)

 В Раде создадут ВСК по расследованию пожара в одесском колледже, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде будет создана временная следственная комиссия по расследованию пожара в здании на улице Троицкая, 25 в Одессе, чтобы убедиться в объективности правоохранительных органов, которые расследуют это дело.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он заявил 8 декабря на брифинге в Одессе.

"Мы хорошо спасаем, проявляем героизм, однако героизм проявляем, потому что до этого была серия (случаев. - Ред.) халатности, невыполнения служебных обязанностей, полное игнорирование всех нормативных уже существующих нормативных актов... У нас есть функция - депутатский контроль. Мы создадим в парламенте Временную следственную комиссию, чтобы убедиться, что все правоохранительные органы и органы исполнительной власти сделают свою работу качественно и объективно", - сказал он.

Также он анонсировал внесение изменений в законодательство в сфере пожарной безопасности.

"Мы будем работать над законодательным блоком инициатив, для того, чтобы повысить существенно ответственность должностных лиц. Потому что сегодня, если кто-то сильно не хочет выполнять никакие требования пожарной безопасности, они могут в судах годами эти дела держать, а в конце просто заплатить штраф 51–170 грн, и в общем то полностью избавиться от ответственности, в случае, если никто не погиб", - заявил Арахамия.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 17:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты не поддержали создание ВСК по расследованию массовых беспорядков в Одессе в 2014 году

Источник: https://censor.net.ua/n3164114
 
 
 Топ комментарии
 
Он як. Тиждень перед тим "трубу прорвало". І ні пари з уст. А тут пожежа у місті. І зразу комісія ВР. Хоча в Одесі все просто: чиясь дія чи бездіяльність цілком підпадає під статті кримінального кодексу. Що робитиме "комісія" ВР? Щоб ви видохли, блаЗЄнські виродки.
 показать весь комментарий
 
Вам совсем нечего делать в качестве законодателей? И швец, и жнец и на дуде игрец?
 показать весь комментарий
 
...свой_на_110%_прокурор не знає що робити. Треба конче "комісія" ВР.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он як. Тиждень перед тим "трубу прорвало". І ні пари з уст. А тут пожежа у місті. І зразу комісія ВР. Хоча в Одесі все просто: чиясь дія чи бездіяльність цілком підпадає під статті кримінального кодексу. Що робитиме "комісія" ВР? Щоб ви видохли, блаЗЄнські виродки.
 показать весь комментарий
 
 
Вам совсем нечего делать в качестве законодателей? И швец, и жнец и на дуде игрец?
 показать весь комментарий
 
 
...свой_на_110%_прокурор не знає що робити. Треба конче "комісія" ВР.
 показать весь комментарий
 
 
Этот закон примут в турборежиме.,а вот закон о продаже земли стараниями Оси ЮВТ -Порошенко и Славка может затянуться на десятки лет.Как будто и не было 28 лет.6000 поправок.Раду можна закрывать.
 показать весь комментарий
 
Поки штраф за невиконання норм протипожежної безпеки буде складати 100 грн. і пару тисяч $ інспектору такі події не припиняться.
 показать весь комментарий
 
Дело было вечером, делать было больше нехер нечего...
 показать весь комментарий
 
 
А на основании какого закона... или как этот заботу собрался создавать ВСК?
Один закон был ещё в 2009-м признан неконституционным... или он не действующий.... Новый закон... который приняла рада прошлого созыва... чуваков с кривой президента ветировал...
 показать весь комментарий
 
Вам, кретинам, в раде больше заняться нечем? Или вы там охрененные специалисты по пожарам? Все с высшим пожарным образованием и по 20 лет опыта работы? Такого бестолкового правительства еще не было.. И такого кретина президента не было .... Верните Януковича! Или Кучму.. все равно будет лучше чем президент зелибобик...
 показать весь комментарий
 
 
Зебуины думают что мандат депутата это круче чем диплом и опыт
 показать весь комментарий
 
Хочешь что-то похереть - создай ВСК. Три пенсионера-эксперта через неделю расскажут вам кто, где, когда и сколько. Только кому это надо?
 показать весь комментарий
 
Рада примет закон,за отказ давать показания или ложь перед ВСК - 1о лет тюрьмы на Говерле! Там комаров нет.По пожарам - клубок проблем везде,а в Одессе -особенно.Причём не рядовых.Судить.
 показать весь комментарий
 
Чісто популістское решеніе. Так допрінімалісь законов, что для простого для следствія дела нужно создавать коміссію. Странно.
 показать весь комментарий
 
Каждый раз, когда вижу вожака стада трускавецких интенсивов, на ум приходит хороший мультик о Чипполлино... Но мультик и персонаж были добрыми...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх