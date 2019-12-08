 В Раде создадут ВСК по расследованию пожара в одесском колледже, - Арахамия

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он заявил 8 декабря на брифинге в Одессе.

"Мы хорошо спасаем, проявляем героизм, однако героизм проявляем, потому что до этого была серия (случаев. - Ред.) халатности, невыполнения служебных обязанностей, полное игнорирование всех нормативных уже существующих нормативных актов... У нас есть функция - депутатский контроль. Мы создадим в парламенте Временную следственную комиссию, чтобы убедиться, что все правоохранительные органы и органы исполнительной власти сделают свою работу качественно и объективно", - сказал он.

Также он анонсировал внесение изменений в законодательство в сфере пожарной безопасности.

"Мы будем работать над законодательным блоком инициатив, для того, чтобы повысить существенно ответственность должностных лиц. Потому что сегодня, если кто-то сильно не хочет выполнять никакие требования пожарной безопасности, они могут в судах годами эти дела держать, а в конце просто заплатить штраф 51–170 грн, и в общем то полностью избавиться от ответственности, в случае, если никто не погиб", - заявил Арахамия.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 17:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

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