 Враг обстреливал позиции ОС у Марьинки, Широкино и Павлополя, с начала суток потерь не было, - пресс-центр

Как уточняют в пресс-центре Объединенных сил, все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", передает Цензор.НЕТ.
Так, неподалеку от Марьинки и Широкино враг обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не было.
Напомним, 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два защитника получили ранения, один – боевую травму.
Зеленый клоун-же говорил - нужно отступать, то есть отводить... подальше.. что бы не достало... Достает - еще отводить....
тихої ночки, синочки