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 Враг обстреливал позиции ОС у Марьинки, Широкино и Павлополя, с начала суток потерь не было, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

Как уточняют в пресс-центре Объединенных сил, все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", передает Цензор.НЕТ.

Так, неподалеку от Марьинки и Широкино враг обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.

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В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не было.

Напомним, 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два защитника получили ранения, один – боевую травму.

Источник: https://censor.net.ua/n3164113
 
 
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Враг обстреливал позиции ОС..

Зеленый клоун-же говорил - нужно отступать, то есть отводить... подальше.. что бы не достало... Достает - еще отводить....
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