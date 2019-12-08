 Литва поддерживает Украину накануне "нормандского саммита"

Об том Гитанас Науседа написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Приближается нормандская встреча на высшем уровне, Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - написал он.

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