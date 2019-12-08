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Все про:Литва (3) нормандская четверка (5) Науседа Гитанас (19)

 Литва поддерживает Украину накануне "нормандского саммита"

Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате".

Об том Гитанас Науседа написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Приближается нормандская встреча на высшем уровне, Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - написал он.

Также на Цензор.НЕТ: Группа "друзей Украины" из Европарламента обратилась к Германии и Франции

Источник: https://censor.net.ua/n3164112
 
 
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Спасибо Литве за то что не дают зеленому ху*лу слить Украину
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Спасибо Литве за то что не дают зеленому ху*лу слить Украину
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Сегодня на Майдан вышло порядка двух тысяч человек - в основном активисты "Европейской солидарности". Поддержка от "Голоса" и "Батькивщины" оказалась призрачной - от обеих партий выступили по одному второстепенному депутату. На сцене не было ни Вакарчука, ни Тимошенко. И, судя по соцсетям, их вообще не было на акции (хотя Порошенко и говорил, что "Славко" где-то в толпе).
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и сопротивляться капитуляции продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только "Свободу". А вот "Нацкорпуса" не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу "Штайнмайер-майдана".
"Страна" уже рассказывала, что подопечные Билецкого скорее всего не придут на майдан Порошенко. Так оно и произошло.
В чем причина фактического провала протестов, которые поначалу готовились весьма серьезно? И были поддержаны сразу тремя парламентскими партиями.
На этот счет есть ряд версий. Первая - Порошенко "слил" протест в обмен на отказ от уголовного преследования и снятия неприкосновенности. Это предположение уже озвучили близкие к "Слуге народа" телеграм-каналы.
Вторая версия - резко поменялась ситуация на внешней арене. Это может быть связано с одобрением МВФ 5-миллиардного кредита Украине. Которое произошло как раз накануне Порох-майдана. Но не только.
"Информация о предоставлении кредита появилась накануне саммита Нормандской четверки в Париже, где могли быть достигнуты договоренности с Россией по мирному урегулированию на Донбассе, а также по транзиту газа и о его прямых поставках в Украину.
Запад, вероятно, учёл опыт с Януковичем, который, не дождавшись от МВФ гарантий предоставления финансовой помощи, в ноябре 2013 года отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и взял деньги у России. Теперь кредит предоставили ещё до переговоров с Путиным, чтобы, так сказать, заранее предотвратить нежелательное для Запада развитие событий", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
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А что ты ожидал от Вакарчука который выступает для кацапских олигархов? Или от прокацапской бабы Юли?
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та да, все--агенты кремля и только одинокий порох патриот, каких мало, эти порохоботные тезисы мы давно уже знаем
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Литва поддерживает!
Порох и иже с ним - протестуют! Литва поддерживает Украину накануне "нормандского саммита" - Цензор.НЕТ 4987
Кто у нас патриот тогда получается? Литва поддерживает Украину накануне "нормандского саммита" - Цензор.НЕТ 2784
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А хто протестує ?
Там підтримали нашого президента перед зустріччю в НормандІ.
Показали хутіну - кузькіна мать тобі, а не Україна.
Чого ви, зеленкуваті, такі перелякані ?
Може у вас рильце в пушку ?
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То, что порохоботы двуличные, мне не нужно доказывать...
Ответы под моим постом только доказывают это...
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Наче ви не двулічний..
За своїми відповідями прослідкуйте, вони нічим не поступаються вашим опонентам.
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Ми пам'ятаєма слова Гітанаса Науседи, які він говорив Зе. Але Зе працює і виконує зовсім іншу програму.
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Цимбал Евген Володимирович‏ @jonnikorjrabel

репост--Мусорня Авакова на Банковой быкует в стиле беркута Овоща
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МВФ також своїм траншем дало Зеленському шанс не стати раком перед ******, але ,,,, Є внутрішні для вовки АЛЕ - "... Також перш за все необхідно захистити здобутки, досягнуті в процесі очищення банківської системи, та за рахунок санації банків компенсувати витрати, понесені платниками податків», - проінформувала про підсумки розмови представниця МВФ Крісталіна Георгієва.
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