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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Пентагон (1) помощь (3) США (9) Эспер Марк (1)

 США готовит новый транш военной помощи для Украины, - глава Пентагона Эспер

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и решает ли Украина вопрос коррупции", - сказал министр.

На вопрос, влияет ли на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер ответил отрицательно.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее", - подчеркнул он.

В то же время Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставления летального оружия Украина, основываясь на трех вещах: "Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третий: наши союзники в регионе также оказывают поддержку безопасности Украины. Ответ на все три вопроса была "да", и мы поддержали предоставление такой помощи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон увеличил финансирование военных программ в Украине

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164111
 
 
 Топ комментарии
 
Не надо судить других президентов по своему вороватому работодателю
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Странно, что порохоботы еще не успели засрать ветку
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Пеца сейчас на Майдане пыжится, только вот почему-то народу там не густо. Наверное это потому шо он без своих главных дружбанов Свинарчуков
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Только не давайте его зебобикам во главе с писюнистом, а то они все разворуют
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Не... я сужу по кумам ,корешам ,каломоям итд... по всей этой мрази которую клован привел во власть!
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Не надо судить других президентов по своему вороватому работодателю
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Вороватое твоё *****, по лайкнувшей тебя мрази видно
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Странно, что порохоботы еще не успели засрать ветку
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Так эта ветка только для зебанутых! Присоединяйся! США готовит новый транш военной помощи для Украины, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 3922
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Петя сказал на митинге,что тот кто у него не сосал - зебил,беги догоняй его быстрее
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Нет методы, как такую новость под зраду подводить
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Не надо ничего давать , так как Моника Зеленски все предаст Путину
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Не переживай, не продаст, здесь нечего продавать так как 250 млн$ передадут на военной техникой, а деньгами, а деньги они просто разворуют
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Никто денег не даст. На все деньги сразу заключаются контракты на поставку чего-нибудь.
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Зачем зебили вам помочь, если уже не стреляете
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Где - то , накануне в сми уже была эта новость и там ( вроде , было условие забрать эту помощь джавелинами ) на первом месте борьба с коррупцией .
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После Путлера ВАЗу надо ехать в Конгресс и Сенат США и убеждать их в военой помощи оружием и военными с ПВО для рамещения на линии Харьков -Днепр-,Запорожье,-Херсон -Одесса и в районе Киева.От зазихань орды..Американцы запросто могут разместить.А под эти войска ПВО американцы всю структуру безопасности подтянут и нас помуштруют.
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На жаль , але такого не буде . З ***...лом нам доведеться домовлятися . І жити з ним поруч . Сусідів не вибирають ., з ними приходиться або жити , або терпіти , або воювати , або миритись . Або переселятися на другі землі . Думаю , що Українцям переселятись нема куди .
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Домовлятися буде погано,якщо з-за спини не буде виглядати амеріканске кувадло.
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Та ладно украсть, даже ленточку перерезать на камеру не дадут
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Пеца сейчас на Майдане пыжится, только вот почему-то народу там не густо. Наверное это потому шо он без своих главных дружбанов Свинарчуков
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А твоё какое дело, не твоему же ***** дают
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Чи прийде ця військова техніка до ВСУ?
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Амери зариють на Західній Україні, щоб ми не використали, не дай Бог.
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Цимбал Евген Володимирович‏ @jonnikorjrabel

репост--Мусорня Авакова на Банковой быкует в стиле беркута Овоща
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Нахрена тебе сцена на Банковой? Может сцену прямо в ОП?
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Я же говорил что Зеленский сделает все правильно...держимся в стороне от внутренних разборок в штатах, имеем двухпартийную поддержку, помощь в следущем году будет гораздо больше, Трамп вернул беспошлиный режим на украинские товары, ограничений на покупку воорожения нет, осталось Петю посадить чтоб подтвердить решимость в борьбе с коррупцией, но это после НГ.
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Каком нахер Днепре, мордовия, родина его унитазная
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Тише порохобот, а то я всем раскажу что с матрёшки не слазиш
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Интересно, где амеры прикажут хранить все то, что дадут? Использовать же один фиг не разрешат, как "джавелины".
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какой-то зебоб всю порохосрань спамит. наградить гада.
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Вот сами дают, сами предлогают, а пэтя клянчил, клянчил, клянчил, а на выхлопе пшик получался. Наверное, доверяли сыньоносому сильно, как никак пэтя светоч честности же
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