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Все про:Одесса (11) пожар (9) Нацполиция (11) смерть (4)

 В результате пожара в жилой многоэтажке в Одессе погибли два человека, - Нацполиция

В результате пожара в Одесской многоэтажке на ул. Святослава Рихтера погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Во время тушения пожара на площади двух квадратных метров спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших - 56-летний хозяин, лицо второго устанавливается. По предварительным выводам, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасателя Сергея Шатохина, погибшего при эвакуации людей из горящего здания в Одессе, представят к госнаграде, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3164109
 
 
 Топ комментарии
 
а может что-то из серии "фсб взрывает росиию"? сильно много совпадений...
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👏 Замість того, щоб акумулювати гроші на зайве найближчим часом відновлення сепаратистської Бімбаси, може варто піклуватися про законослухняних українських громадян?
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Это рябь ,что-то из области нам непонятной ...
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а может что-то из серии "фсб взрывает росиию"? сильно много совпадений...
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Мне тоже эта мысль пришла,не удивлюсь если что то еще больше бахнет .С кем поведешся ....
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Что-то порохоботы уж резво эту мысль разгоняют...
К чему бы это?
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Звыняйте, но не нужно разгонять эту липовую версию, а то я прировняю вас к порохоботам...
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а ты чем себя мнишь? думаешь что ты автаритет афигенный?.. Через пожежу в житловій багатоповерхівці Одеси загинули дві людини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5194
или просто манечка...
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Ну конечно! Одесса ж не на берегу Черного моря назодится... В Одессе были трудности с пресной водой, а не водой вообще.
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Это что министры проверяли систему пожарной безопасности?Грех конечно над этим шутить но бездеятельность пожарных инспекций налицо.
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Так всем же инспекциям на проверки табу, вроде. Вот и результат.
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Сколько можно уже Одессу тиранить? Как назло, ...ть.
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с тех пор как одесситы за деньги простили своих сожженных детей в лагере отдыха, так пожары там и не утихают...
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Ставьте мать вашу в каждом подъезде и в каждой квартире противопожарную сигнализацию
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👏 Замість того, щоб акумулювати гроші на зайве найближчим часом відновлення сепаратистської Бімбаси, може варто піклуватися про законослухняних українських громадян?
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Так он же Балух говорит, что люди у нас такие-сякие. Забыли, что в стране война и говорят только о футболе, тарифах да ценах...
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Вам не кажется, что Вы таким образом сами себе противоречите?)
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Де ви бачите протиріччя? Я просто пропоную зосередитись державі на громадянам з того боку лінії розмежування. А це включає не лише ковбасу по 2.20 і зниження сум у платіжках, а й турботу про безпеку шляхом розбудови армії і побудови інженерних укріплень на лінії розмежування. Потрібно навчитися жити, як Ізраїль - війна поруч, але жити потрібно далі. Ви пропонуєте вимкнути війну кнопкою на пульті телевізора? Моє застереження стосується відбудови Донба у за рахунок решти громадян, побудови за їхні рахунок мостів і переходів, виплати пенсій з українського б'юджету особам з паспорта и рф і длнр.
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Я взагалі не розумію, чому Україна повинна щось там відновляти. Самі шакали лугандонські роздовбали, повивозили, порізали - а ми повинні їм поставити ******* заводи та фабрики? Хрін їм по самі помідори. Будувати нові заводи потрібно там, де Україна, а не лайно всяке.
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Я теж так вважаю. Держава повинна дбати про законослухняних громадян, які платять податки у її казну.
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что-то огненный петух никак Одессу не покинет...
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Но остаётся вопрос!
Почему ЦН именно эту новость отыскал?
Ведь если просмотреть сводки, то в каждом областном центре произошло точно такое происшествие (плюс/минус)...
Но за них молчат...
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Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. (с) Золотой телёнок
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Так и Одесса выгорит дотла... Серия пожаров. В результате пожара в жилой многоэтажке в Одессе погибли два человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9109
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Придурки из правительства и с этими семьями приедут встречаться?
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