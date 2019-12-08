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Все про:Донбасс (8) Национальная гвардия (10) разминирование (1) операция Объединенных сил (4)

 Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов

Сводная группа разминирования группировки Национальной гвардии Украины в ОТУ "Север" продолжает очистку территорий Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных и самодельных предметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу группировки НГУ в ОТУ "Север".

"За 2 месяца кропотливой работы инженерами-специалистами была обследована территория общей площадью около 14 гектаров. За это время было выявлено более трехсот боеприпасов и около 3500 патронов к различным типам стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Много времени отнимает поиск взрывоопасных предметов, которые могут находиться в самых неожиданных местах.

"В процессе работы надо продумать и прописать возможный сценарий у себя в голове, где бы ты установил потенциальный "сюрприз". Надо мыслить и думать, как тот, кто минировал, и обращать внимание на мельчайшие детали", - рассказал командир.

Также на Цензор.НЕТ: С начала российской агрессии на Донбассе подорвавшись на минах погибли 300 гражданских лиц, 27 из них - дети

Все найденные боеприпасы были уничтожены в установленном порядке.

"Инженерные подразделения Национальной гвардии Украины и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность и спокойствие жителей Донбасса", - добавили в пресс-службе.

Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов 01
Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164108
 
 
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Так а зачем разминировать? Разве могут наши братья россияне что-то минировать? Вот пусть лучше какого-то зебобика отправят почувствовать братскую российскую любовь
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Так ведь они сами же раньше эти мины и закладывали Сами и убирают Сепаратисты на своей территории убирают Так-что всё поровну, всё справедливо
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Це щоб кацапам безпечніше було наступати?
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Щаз тебе зебуины расскажут, что там сепарские растяжки и местные "шахтеры" по зеленке грибы собирают Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов - Цензор.НЕТ 2358
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Где нацгвардия проводит разминирование? Однозначно - на территории подконтрольной Украине. Вопрос - ЗАЧЕМ Саперы Нацгвардии за 2 месяца разминировали 14 га, обнаружив более 300 боеприпасов и около 3500 патронов - Цензор.НЕТ 901 ?
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)) а пустить шахтёров стройными рядами? они знатные копари )). их пазлы списать как "чёрные археологи". )
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Что значит"обнаружили"? Сами закладывали, должна схема закладки быть
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