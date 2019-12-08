 Мир, безопасность и развитие - единственная цель встречи в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.
По его словам, команда президента должна помнить о всех украинцах.
"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - говорится в сообщении.
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Нє щоб сказати:москаляку-на гіляку! і путін-*****!
Цікаво,а ЗЕльцу Арахамія роздрукував пістолет на 3Д-принтері? Раптом випаде нагода ***** в туалеті пристрелити...
бла бла бла..
А можна я порівняю Арахамію з шматком собачого лайна?
Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее. Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку. Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту. Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала. Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.
Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина.
Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес. Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ программы, роялти. Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать. Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала, даже ниже, чем закупаем сейчас. Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит в Украине стало миллиардером больше.
А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять или кнут, которым будут угрожать.
Роман Доник
Дело в том, что она чрезвычайно отрицательно относится к идее "польского коридора" американского газа в Украину и дальше. Этот проект собственно готов на 90% - нужна лишь политическая воля Украины.Это реально угрожает экономическим интересам Германии, которая стала уже прямым бенефициаром "Северного потока-2", получив в собственность хабовые хранилища этой системы. Потому Меркель пытается удерживать жадность Путина в разумных пределах, дабы не спровоцировать Зеленского поискать благосклонности Трампа покупкой американского газа. Тут Макрон вне игры и его интересы не учитываются.(с)
Тепер скажіть, чи відповідають зазначені прагнення української команди уявленням фуйла про мир та стосунки між країнами ?
ЧОМУ ви вирішили, що він погодиться на невигідні для себе умови ?
Не, оно шо то, шо другое срам, просто чего в тебе больше?
Своїм собачим волапюком будеш своєму аварському коханцю за секс дякувати.
ja ja mein Führer
...
Гангрена. А хто це к нам лізе?
Гонорея (шуткує). Та то якесь випадєніє.
(с) Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
- Так 50% дела уже сделанно - остаёццо уговорить только Цукенберга ...
Вывод , кого ибёт хотелки одной из сторон , если другая хочет убивать уничтожать ?!
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Макрон активно поддерживает эту идею, но после обнаружения французской контразведкой шпионского центра России в своих Альпах предпочтет промолчать. (с)
Складається враження, що клоуни думають лише про інтереси "українців", які призвали путіна з війною, які ще до приходу чеченців з бурятами вивішували російські прапори, проголошували незалежність, вбивали українських активістів... А сьогодні, з подачі клоунів, всі українці на підконтрольній Україні території стають заручниками інтересів тих, хто у 2014 зрадив Україну. Тепер за рахунок тих хто захищав Україну, хто підтримував українську армію, хто не повівся на ворожу пропаганду, хто не продався, за рахунок нас українців клоуни збираються вирішити проблеми тих, хто зрадивши Україну віддався в руки путіну з надією, що буде жити краще. Тепер коли зрадники втратили навіть те що мали, коли через них розграбований і зруйнований Донбас, тепер, українці, за свій рахунок беріть відбудовуйте, бо клоуни "должны помнить об интересах всех украинцев".
Ви зобов'язані пам'ятати про інтереси УКРАЇНЦІВ, а не зрадників!