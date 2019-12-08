 Мир, безопасность и развитие - единственная цель встречи в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, команда президента должна помнить о всех украинцах.

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - говорится в сообщении.

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