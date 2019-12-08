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Все про:Крым (1) Донбасс (8) Международный суд ООН (36)

 Офис прокурора суда ООН опубликовал отчет о преступлениях в Крыму и на Донбассе

Офис прокурора Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций опубликовал ежегодный отчет о предварительном расследовании преступлений в оккупированных Россией Крыму и отдельных территориях Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

В Крыму после оккупации в 2014 году были зафиксированы такие преступления против человечности, как убийства, пытки, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, похищение, принуждение к службе в вооруженных силах враждебного государства, лишение права на справедливый суд, перемещение части населения оккупированной территории за ее пределы – незаконная депортация. Также зафиксированы случаи экспроприации частной собственности и культурных ценностей.

На оккупированном Донбассе, по данным Офиса прокурора суда ООН, были совершены такие преступления, как преднамеренные удары по гражданским лицам и гражданским объектам, удары по охраняемым зданиям, умышленные убийства, пытки, посягательства на личное достоинство, изнасилования, другие формы сексуального насилия.

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Офис прокурора суда ООН пока не пришел к выводу о том, стоит ли квалифицировать войну на Донбассе как международный конфликт. Ведомство расследует преступления как со стороны террористов, так и со стороны украинских военных.

В 2020 году Офис прокурора Международного уголовного суда ООН будет стремиться к завершению оценки преступлений в Крыму и на Донбассе, при этом офис продолжит анализировать, какие дела попадают под юрисдикцию суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164106
 
   
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Офис прокурора суда ООН пока не пришел к выводу о том, стоит ли квалифицировать войну на Донбассе как международный конфликт.Источник: https://censor.net.ua/n3164106

😱
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Це тому, що росія має право вето у Радбезі ООН. Без ліквідації цього права суд ООН не визначиться.
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Офис прокурора суда ООН опубликовал отчет
За сбитый Боинг над Донбассом молчат. Газ дороже человеческих жизней...
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А где можна прочитать этот полный отчет в переводе?
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Офис прокурора суда ООН пока не пришел к выводу о том, стоит ли квалифицировать войну на Донбассе как международный конфликт. Ведомство расследует преступления как со стороны террористов, так и со стороны украинских военных. (c)
Они обкурились???
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"...Ведомство расследует преступления как со стороны террористов, так и со стороны украинских военных..." - браво зебилы, сильная международная политика!

Ждем, думается мне будет много интересного, преследования украинских военных это звенья одной цепи?
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