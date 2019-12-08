 Спасателя Сергея Шатохина, погибшего при эвакуации людей из горящего здания в Одессе, представят к госнаграде, - Гончарук

Об этом заявил на брифинге в Одессе премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на сегодня (погибло. – Ред.) 10 человек: 9 гражданских и один спасатель, который погиб при исполнении обязанностей. Он будет награжден государственной наградой", - сказал Гончарук.

Глава правительства заверил, что семья погибшего спасателя получит всю необходимую помощь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Сергей Шатохин поднимался по пожарной лестнице, но упал с высоты третьего этажа. От полученных тяжелых травм он скончался в больнице 7 декабря. У него остались жена и трое детей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 17:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар