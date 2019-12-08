 Полицейский насмерть сбил велосипедиста на Житомирщине и скрылся с места преступления, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, вечером 6 декабря водитель автомобиля марки Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, покинул место происшествия. От полученных травм 64-летний пострадавший погиб.

Работники Нацполиции установили личность водителя автомобиля, который совершил смертельное ДТП. Им оказался житель с. Дубище Чудновского района Житомирской области, работник местного отделения полиции.

Правоохранитель своей вины не признает и сообщил, что в тот день не находился за рулем своего транспортного средства.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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