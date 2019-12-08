 Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Из многих неофициальных источников мы получаем информацию, что с этим были проблемы. Сейчас мы разбираемся, как там было. Если действительно в начале наши спасатели не были обеспечены всем необходимым, мы просто сделаем из этого организационные выводы. Я допускаю, что чего-то не было. Но я не думаю, что они были голые и босые и голыми руками разбирали завалы. Я в это не верю", - заявил премьер.
Глава правительства пообещал увеличение финансирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Гончарук также анонсировал увольнение руководителя департамента образования Одесской облгосадминистрации, "который не смог организовать финансирование учебного заведения, где был пожар". Правительство обратилось к ГСЧС, чтобы отстранить и уволить руководителя и первого заместителя ГСЧС в Одесской области.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.
Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Но!
Какой это уже пожар в Одессе,с человеческими жертвами?
А орг выводов 00!
Кого? Просто так? Без суду?
Можете подати заяву про злочин на того, кого підозрюєте.
Это так по быстрому,без суда и следствия.
Есть "Кодекс гражданской защиты Украины" Раздел III Глава 4. Ст. 19.
То что происходит в Одессе, прямая вина мэра и одесского ГУГСЧС области
Пожарники где были( Руководство)
Пионер лагерь,гостиница,и вот теперь колледж!
Это уже статистикой попахивает.
Зе объявил 8 декабря днем всеукраинского траура. Смотрим расписание "1+1": 1:30 "Лига смеха". 3:05 "Рассмеши комика". 23:00 "Любовь в большом городе-3". В ролях: Зе и Киркоров. У меня все
Кто видит что у тебя в штанах животное...?
но ты хотя бы подтирай...
с ними так и нужно поступать...
Каналу 1+1 не сказали, что сегодня траур?
Или у них льгота?
Плямиsтьій котовьій акк 07 @Vola08444204 9 часов назад
У них индульгенция лить любое говно круглосуточно.
Андрій Попов @p_an2008 9 часов назад
Пільга на ********** під час трауру.
А потім, у 19-30 Скабе. Мосійчук із сльозами на очах розкаже зомбакам, як порохоботи своїми масовими заходами плюють на могили загиблих одеситів.