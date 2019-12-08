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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (11) пожар (9) ГСЧС (6) Гончарук_Алексей (3)

 Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал сообщение, что во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели имели проблемы с необходимым оборудованием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Из многих неофициальных источников мы получаем информацию, что с этим были проблемы. Сейчас мы разбираемся, как там было. Если действительно в начале наши спасатели не были обеспечены всем необходимым, мы просто сделаем из этого организационные выводы. Я допускаю, что чего-то не было. Но я не думаю, что они были голые и босые и голыми руками разбирали завалы. Я в это не верю", - заявил премьер.

Глава правительства пообещал увеличение финансирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гончарук также анонсировал увольнение руководителя департамента образования Одесской облгосадминистрации, "который не смог организовать финансирование учебного заведения, где был пожар". Правительство обратилось к ГСЧС, чтобы отстранить и уволить руководителя и первого заместителя ГСЧС в Одесской области.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня, деоккупация, возврат людей и территорий - условия мира в Украине, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3164103
 
 
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 35

Зе объявил 8 декабря днем всеукраинского траура. Смотрим расписание "1+1": 1:30 "Лига смеха". 3:05 "Рассмеши комика". 23:00 "Любовь в большом городе-3". В ролях: Зе и Киркоров. У меня все

Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 2853
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Систему надо менять. Шо за бред по поводу финансирования?
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Хай поцікавиться скільки в Києві пожежних машин з драбинами вище 9 поверху.
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Я понимаю,что не все любят товарища Сралина.
Но!
Какой это уже пожар в Одессе,с человеческими жертвами?
А орг выводов 00!
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А які мають бути висновки? РассссссссссссссссстрЄляць?
Кого? Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 9634 Просто так? Без суду? Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 9634
Можете подати заяву про злочин на того, кого підозрюєте.
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Как минимум Труханова,и главу Одесского МНС!
Это так по быстрому,без суда и следствия.
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Что-то не видел ни одного фото т. Сралина в пожарной каске и на пожаре Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 7988.
Есть "Кодекс гражданской защиты Украины" Раздел III Глава 4. Ст. 19.
То что происходит в Одессе, прямая вина мэра и одесского ГУГСЧС области
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руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа,

Пожарники где были( Руководство)
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Систему надо менять. Шо за бред по поводу финансирования?
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Хай поцікавиться скільки в Києві пожежних машин з драбинами вище 9 поверху.
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Кому это интересно? Гопникам у власти ?
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Да плевать они хотели на людей , так что все будет как было . Почему например в Дании в каждой квартире и подъезде стоить противопожарная сигнализация , почему нельзя это сделать в Украине? Вот такой у меня вопрос к власти
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потому что много любителей руцкого мира,гадящих в подьездах...никакая сигнализация не выдержит.
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а хто тебе мешает взять и поставить противопожарную сигнализацию? Или сигнализацию утечки газа, угарного газа? Или ты тупой зетипилл и ватник?
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Градоначальник в лучшем случае,должен забивать сваи в вечную мерзлоту,лет 25.Но это в лучшем случае!
Пионер лагерь,гостиница,и вот теперь колледж!
Это уже статистикой попахивает.
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Ты в Одессе был? При всем уважении к истории, там четверть города надо сносить...
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 35

Зе объявил 8 декабря днем всеукраинского траура. Смотрим расписание "1+1": 1:30 "Лига смеха". 3:05 "Рассмеши комика". 23:00 "Любовь в большом городе-3". В ролях: Зе и Киркоров. У меня все

Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 2853
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Его жирная жопа в мои штаны не войдёт. Он стране в душу 5 лет срал.
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Скажите, кто вас заставляет смотреть телевизор? Если по тв будут показывать чёрный экран, это вернёт жизни людей, это улучшит пожарную безопасность? Детский сад.
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Илья Хохлов 0ae059fa - и жопу после опорожнения подтерать не нужно....

Кто видит что у тебя в штанах животное...?
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лучше мыть конечно...
но ты хотя бы подтирай...
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какают хохлам на голову.... Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 5204
с ними так и нужно поступать...
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Не треба так відверто брехати, ще з ночі 00.00 всі канали припинили транслювати розважальні програми за розкладом замінивши на нейтральні передачі чи фільми. І 1+1 теж.
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🇺🇦Сxid 🇪🇺Гopлiвka‏ @UA_horlivka

Каналу 1+1 не сказали, что сегодня траур?
Или у них льгота?

Плямиsтьій котовьій акк 07‏ @Vola08444204 9 часов назад
У них индульгенция лить любое говно круглосуточно.

Андрій Попов‏ @p_an2008 9 часов назад
Пільга на ********** під час трауру.
А потім, у 19-30 Скабе. Мосійчук із сльозами на очах розкаже зомбакам, як порохоботи своїми масовими заходами плюють на могили загиблих одеситів.Гончарук в Одессе: руководитель департамента образования Одесчины не смог организовать финансирование колледжа, в котором произошел пожар - Цензор.НЕТ 4850
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Будьмо реалістами - з таким умовами нас просто пошлють нахрєн...І ми залишимось з окупованими територіями,війною і дебілом-прем"єр міністром...
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А шо там делало Арахамия? Шо ано там решало? зетипиллы. разьясните.
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