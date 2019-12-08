 Группа "друзей Украины" из Европарламента обратилась к Германии и Франции

Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Группе друзей Украины в Европарламенте и ее руководителю Петрас Ауштрявичюс за мощное послание поддержки", - написал он.

Посол также опубликовал фотокопии двух обращений европарламентариев. Это, в частности, письмо, адресованное Германии и Франции, ​​с призывом к немедленному освобождению всех украинских заключенных, захваченных Россией. Второе обращение - письмо Apple "с напоминанием, что Крым - это Украина, и международное законодательство должно цениться выше выгоды", уточнил украинский дипломат.

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В частности, в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель европейские политики поблагодарили их за усилия по посредничеству между РФ и Украиной в поиске решения для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины с полным уважением к территориальной целостности нашей страны.

"Этим письмом мы хотели бы подчеркнуть важность продолжения усилий на основе успеха с обменом пленными, который был проведен 7 сентября 2019 года. Учитывая вашу роль в процессе мирных переговоров, мы призываем к безусловному и полному обмену заключенными, которые все еще остаются в плену, в кратчайшие сроки. Мы убеждены, что такой обмен заключенными мог бы создать глубокие и благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров и усилить гуманитарное измерение в урегулировании конфликта", - говорится в обращении.

В тексте второго письма отмечается, что решение Apple показывать Крым "русским" для пользователей в РФ является тревожной уступкой влиянию правительства России.

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"Стирание территориального суверенитета в условиях геополитического конфликта является очень тревожным - международное право должно цениться выше, чем прибыль ... Наше сообщение является четким: ни одна страна не может быть выше международного верховенства права, поэтому вызывает тревогу то, что такие частные компании, как Applе, готовы подрывать указанные законы для поддержания потребительских отношений с РФ", - отмечается в послании.