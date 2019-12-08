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 За рубежом
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Все про:Германия (1) Европарламент (1) Франция (1) нормандская четверка (5) Точицкий Николай (1)

 Группа "друзей Украины" из Европарламента обратилась к Германии и Франции

Депутаты Европарламента призывают Францию и Германию добиваться на завтрашних переговорах в нормандском формате немедленного освобождения всех украинских пленных, захваченных Россией.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Группе друзей Украины в Европарламенте и ее руководителю Петрас Ауштрявичюс за мощное послание поддержки", - написал он.

Посол также опубликовал фотокопии двух обращений европарламентариев. Это, в частности, письмо, адресованное Германии и Франции, ​​с призывом к немедленному освобождению всех украинских заключенных, захваченных Россией. Второе обращение - письмо Apple "с напоминанием, что Крым - это Украина, и международное законодательство должно цениться выше выгоды", уточнил украинский дипломат.

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В частности, в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель европейские политики поблагодарили их за усилия по посредничеству между РФ и Украиной в поиске решения для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины с полным уважением к территориальной целостности нашей страны.

"Этим письмом мы хотели бы подчеркнуть важность продолжения усилий на основе успеха с обменом пленными, который был проведен 7 сентября 2019 года. Учитывая вашу роль в процессе мирных переговоров, мы призываем к безусловному и полному обмену заключенными, которые все еще остаются в плену, в кратчайшие сроки. Мы убеждены, что такой обмен заключенными мог бы создать глубокие и благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров и усилить гуманитарное измерение в урегулировании конфликта", - говорится в обращении.

В тексте второго письма отмечается, что решение Apple показывать Крым "русским" для пользователей в РФ является тревожной уступкой влиянию правительства России.

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"Стирание территориального суверенитета в условиях геополитического конфликта является очень тревожным - международное право должно цениться выше, чем прибыль ... Наше сообщение является четким: ни одна страна не может быть выше международного верховенства права, поэтому вызывает тревогу то, что такие частные компании, как Applе, готовы подрывать указанные законы для поддержания потребительских отношений с РФ", - отмечается в послании.

Источник: https://censor.net.ua/n3164102
 
   
 Топ комментарии
 
От клятый Порох, собрал группу друзей Украины среди европейских стран, зачем нам эти европейцы? Зеля уже собирает группу друзей среди кацапов и прикацапников
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Завтра решается судьба зэли и его зэбилоидов...
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От клятый Порох, собрал группу друзей Украины среди европейских стран, зачем нам эти европейцы? Зеля уже собирает группу друзей среди кацапов и прикацапников
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Клятый барыга заплатил всем, кроме зебилов Группа "друзей Украины" из Европарламента обратилась к Германии и Франции - Цензор.НЕТ 7552
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"Зеля уже собирает группу друзей среди кацапов и прикацапников" - очередной глупейший порохоботский высер. Складывается ощущение, что петина команда собирала сотрудников для своих ботоферм в каких то лечебницах для умственно отсталых.
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Завтра решается судьба зэли и его зэбилоидов...
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Ідіот,так ідіот,спасибі за правду! Значить ще не повний...
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Ба більше, Завтра вирішується доля Українського Народу. Сподіваюсь українці не повторять помилок 1918-1933.
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А нафіга нам та Україна! Краще нехай ***** ще мільйони наших в тюрми кине.
Так, зебіли?
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Каким образом бросит в тюрьмы. Как петя моряков к ***** отправил?
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Головне, ******* не забути??!!! Так, зєДебіли???😁😁😁😁
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Эмануэль на острове
...эта книга была спрятана у дежурного по полку в корочке устава внутренней службы...и вот однажды командир полка решил процетировать нетленку по поводу рабочего часа и приказал помощнику принести устав от дежурного
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А почему "друзья Украины" В КАВЫЧКАХ? Это ДРУЗЬЯ УКРАИНЫ! Это же не фейк?
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я тоже рыпнулся...
но Группа так называется "друзья Украины" а вот если бы стояло "друзья" Украины - то это были бы как раз те кавычки - т.е. совсем не друзья... (ой я нагородил))))
если одно слово в кавычках - это фу...если два слова - название чего-то ( как-то так))))
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Да, в кавычках, потому что название. Может быть и одно слово. Например, сериал "Друзья"
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Газовый карлик
Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее. Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку. Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту. Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала. Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.

Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина.

Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес. Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ программы, роялти. Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать. Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала, даже ниже, чем закупаем сейчас. Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит в Украине стало миллиардером больше.

А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять или кнут, которым будут угрожать.

Роман Доник
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Зеленчуки, представляете сколько Порох денег отвалил?
Вот бы вам все это на хлебушек, правда?
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Та зубожілим хоча би на сою відвалили. Лише нещодавно побачив як виглядає зерно сої. На ринку в узбека чи таджика. А до того дня вважав що то взагалі якесь слово-прикол типу "фофудьї".
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