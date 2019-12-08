 Группа "друзей Украины" из Европарламента обратилась к Германии и Франции

Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен Группе друзей Украины в Европарламенте и ее руководителю Петрас Ауштрявичюс за мощное послание поддержки", - написал он.
Посол также опубликовал фотокопии двух обращений европарламентариев. Это, в частности, письмо, адресованное Германии и Франции, с призывом к немедленному освобождению всех украинских заключенных, захваченных Россией. Второе обращение - письмо Apple "с напоминанием, что Крым - это Украина, и международное законодательство должно цениться выше выгоды", уточнил украинский дипломат.
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В частности, в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель европейские политики поблагодарили их за усилия по посредничеству между РФ и Украиной в поиске решения для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины с полным уважением к территориальной целостности нашей страны.
"Этим письмом мы хотели бы подчеркнуть важность продолжения усилий на основе успеха с обменом пленными, который был проведен 7 сентября 2019 года. Учитывая вашу роль в процессе мирных переговоров, мы призываем к безусловному и полному обмену заключенными, которые все еще остаются в плену, в кратчайшие сроки. Мы убеждены, что такой обмен заключенными мог бы создать глубокие и благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров и усилить гуманитарное измерение в урегулировании конфликта", - говорится в обращении.
В тексте второго письма отмечается, что решение Apple показывать Крым "русским" для пользователей в РФ является тревожной уступкой влиянию правительства России.
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"Стирание территориального суверенитета в условиях геополитического конфликта является очень тревожным - международное право должно цениться выше, чем прибыль ... Наше сообщение является четким: ни одна страна не может быть выше международного верховенства права, поэтому вызывает тревогу то, что такие частные компании, как Applе, готовы подрывать указанные законы для поддержания потребительских отношений с РФ", - отмечается в послании.
Так, зебіли?
...эта книга была спрятана у дежурного по полку в корочке устава внутренней службы...и вот однажды командир полка решил процетировать нетленку по поводу рабочего часа и приказал помощнику принести устав от дежурного
но Группа так называется "друзья Украины" а вот если бы стояло "друзья" Украины - то это были бы как раз те кавычки - т.е. совсем не друзья... (ой я нагородил))))
если одно слово в кавычках - это фу...если два слова - название чего-то ( как-то так))))
Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним самых богатых людей в Украине. Или самым богатым. Путину нужно чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее. Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку. Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту. Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала. Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.
Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина.
Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес. Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ программы, роялти. Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать. Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала, даже ниже, чем закупаем сейчас. Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит в Украине стало миллиардером больше.
А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять или кнут, которым будут угрожать.
Роман Доник
Вот бы вам все это на хлебушек, правда?