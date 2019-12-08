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Все про:акция (2) диаспора (21) украинцы (84) Франция (1)

 Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки". ФОТО

Представители диаспоры призывали украинскую власть не идти на компромиссы с врагом, а мировую общественность – поддерживать Украину на переговорах.

Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев (СКУ) и украинская община Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Участники мероприятия прошлись шествием от памятника Тарасу Шевченко возле собора Святого Владимира до площади Сен-Мишель в центре Парижа. Активисты держали государственные флаги Украины и Франции, флаг УПА и баннер "Россия - это государство-террорист".

"Всемирный конгресс украинцев, украинская община Франции, Европы и мира призывают мировых лидеров поддержать создание "дорожной карты" для вывода российских войск и наемников вместе с оружием с территории Украины, деоккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, восстановления Украиной полного контроля над украинско-российской границей, возвращения вынужденных переселенцев домой и начала восстановления инфраструктуры на Донбассе", - говорится в обращении организаторов акции.

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Участники мирной акции также призвали мир поддержать Украину и усилить санкции против России.

"Никаких выборов на оккупированных территориях. Никаких переговоров с лидерами террористических организаций", - отметили представители украинской общественности.

Активисты напомнили, что война России против Украины является самым продолжительным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, последствия которого, несомненно, повлияют на будущее мира на континенте.

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Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите нормандской четверки 01
Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите нормандской четверки 02
Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите нормандской четверки 03
Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите нормандской четверки 04
Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите нормандской четверки 05

Источник: https://censor.net.ua/n3164101
 
   
 Топ комментарии
 
Пока 24% спасают Украину от 73%. Зебилы, зачем вы довели ситуацию до того что 24% приходится выходить на майданы чтобы спасать Украину от вас? Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7224
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Пока 24% спасают Украину от 73%. Зебилы, зачем вы довели ситуацию до того что 24% приходится выходить на майданы чтобы спасать Украину от вас? Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7224
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Неадекватные порохоботы, которые в комментариях оскорбляют тех украинцев, которые на выборах не поддержали лживого и вороватого хозяина порохоботов, делают своему хозяину только хуже.
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От этого лживому и вороватому клоуну должно быть только лучше...
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Весь світ розуміє що путін пуйло, лише для Зє - пуйло благородний джельтмен. А 14 тисяч вбитих, це так - дрібне непорозуміння між "братами". Забути і простити.
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Весь мир? Не смеши меня, уже даже в Украине благодаря пропаганде от Дубинских, Сивох, Коломойских, г+г 55% считают что в Украине гражданская война
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Кстати, порохобот, почему в 2014 году наша власть во главе с барыгой начала использовать термин "антитеррористическая операция"? Ведь у нас нет никакой антитеррористической операции. То, что происходит последние пять лет, - это война России против Украины. Так почему твой замечательный Петя не называл войну войной?
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ну надо же как-то тортики в раисе было продавать
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І що цей світ зробив, щоб зупинити ху@ло? А, він проявляв величезне занепокоєння.
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а почему Лера Гонтарева на колясочке в Лондоне не повела массы против капитуляции?
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А где акции в поддержку Путина? Ах да забыл что все их акции постановочные а россияне в ЕС стараются не признаваться что они русские.
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Ще пів року тому Порохоботи закликати не «гойдати» човен, а всіх противників «Мінську» називали - Агентами Кремля, тепер кличуть всіх виходити на Майдан скидати владу перед надважливими переговорами..
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Тебе то уже повезло, тебе не придется жить с зелебобиками
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Ему повезло, что в его стране экс президент не имеет своих ботоферм, работники которых оскорбляют граждан его страны.
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Повторюсь: Неадекватные порохоботы, которые в комментариях оскорбляют тех украинцев, которые на выборах не поддержали лживого и вороватого хозяина порохоботов, делают своему хозяину только хуже.
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Не все работают на Пецу , большая часть - замаскированньіе рашаботьі. Хором воют!
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100% о этой "акции" даже на кацапском телевидинии несколько дней трубили
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5 років майбутнего, реформ, курс доллара, тарифи, життя багатех патріотів и тд..
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Да , мне повезло, потому что я понял ещё в 1992 году , что совдеповского быдла в Украине больше чем людей . И оказалось что его в Украине аж 73 % .
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Хочу, чтобы завтра по каналу "Россия1" целый день "Адажио" Альбинони звучало.
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Чем такой позор терпеть легче было Зелупе по башке пару раз молотком оприходовать
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Папа карло подслеповат стал, промазал...
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а во Франции еще и забастовки...
успеют ли подготовиться для встречи нашего миропросителя и... русомиротворцакакбы...
а то боевой запал переговорщика... не может держаться вечно...
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9-те треба оголосити вихідним днем, хай люди сходять на площі, чоловікам пиво і т.д, жінкам і дітям морозиво і цукерки. В такі похмурі дні всі бажають свята.
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От же ж клятий барига, всюди встигає, не дає нашому зелінському з "братами" помиритися...
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Порохоскоту на заметку как нужно было проводить свой митинг. А то куда вас сегодня призвали, было прикрытие жопы мародера и аргумент для ***** что у нас вон и внутри страны не спокойно.
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