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 Политика Украины
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Все про:вече (1) Крым (1) майдан (1) Чийгоз (124)

 Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече

Народный депутат Ахтем Чийгоз заверил, что Крым ждет освобождения, а с Путиным можно разговаривать только с позиции силы.

Об этом он заявил во время вече на Майдане Незалежности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы хотим докричаться до каждого в мире, мы никогда не простим зло, те преступления, которые совершил Путин против нашего государства. И разговаривать с ним надо с позиции силы. Не просить переговоров, а говорить, что каждый из нас будет драться, пока за эти преступления Путин не окажется на скамье подсудимых", - подчеркнул Чийгоз.

По его словам, "Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим".

"Никаких заборов на нашей территории, никаких замороженных наших территорий мы не позволим - как не позволили этого все пять лет борьбы", - отметил Чийгоз.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко - Зеленскому: Не становитесь на колени перед Путиным. Он один виновен в войне

Источник: https://censor.net.ua/n3164100
 
   
 Топ комментарии
 
Главным патриотом в команде Порося был Мертвечук, которого он назначил переговорщиком и с которым по ночам договаривался у себя дома.))
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А педрик казав, за свою каденцію, що тільки мирний план допоможе.
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Ну так от других требовать решительных действий это значительно проще чем самому их делать.
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А ****** казав, за свою каденцію, що тільки мирний план допоможе.
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Ну так от других требовать решительных действий это значительно проще чем самому их делать.
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Ну Ви ж бачите як перевзулась ботоферма. Те, що при ******* було компромісом і домовленостями, головне, що б не гинули люди. Зараз - зрада-зрадна. Хряк 2 у них створив армію. Не українці, - ціною неймовірних зусиль і згуртованості, - а єдиний сонцесяйний барижний безальтернативщик.
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Я стараюсь не обращать внимания на слепых фанатов любой из сторон. Я за объективность, и за интересы Украины. Что при президентстве Порошенко были как хорошие так и плохие люди во власти, так и сейчас есть разные люди. Всё же основной внутренний враг Украины а это бывшие рыги, и все что с ними связаны. Вот в СН самые токсичные сейчас это Дубинский, Бужанский, их кореш Портнов. Они явно ведут сейчас антиукраинскую работу. Пытаются дискредитировать майдан, и реабилитировать власть времен Яныка. Лукаш ещё вместе с ними работает, Шарий как рупор. Ну и заведует всем Медведчук разгоняя это всё через свои СМИ. Тут наверное самое главное чтобы рыги к власти не вернулись в будущем. То пока порохоботы с зеботами мочат друг друга те воспользуются этим на свою пользу.
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Так в тому і справа, що риги настільки пустили свої метастази, що Україна в їхніх обіймах вже задихається. Хто ж знав, що після Майдану ніхто з них не сяде. Гудка дамбаського взагалі треба було відразу повісити, а він став партнером гідранта. Ще й мертвейчука ****** воскресив з купленими каналами. Там зараз така єресь транслюється, що вуха в трубочки завертаються. І зараз не краще.
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Зебилы, а почему у Пороха в команде одни патриоты, а у зебила в команде одни сепары?
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Главным патриотом в команде Порося был Мертвечук, которого он назначил переговорщиком и с которым по ночам договаривался у себя дома.))
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А на что они повлияли в конечном решении. Украина до сегодня ничего не потеряла, хотя об этом уже пол-года вангуют петинцы.
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самое интересное, что на Майдане сейчас БЮТ+ЕС+Голос. А за капитуляцию зеленые человечки и мертветчук.
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К слову...

Всё, что вам нужно знать об истинном отношении к словам "патриотизм"

"...Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем всё, что нам приказывают наши государи... (Генрих Гейне)

и Не надо путать патриотизм с идиотизмом!

когда во время сражения в тылу у главкома, как бы он кому не нравился, начинают играть на одной стороне с врагом........,

правильно сказал Леонид Макарович. вместо того чтобы помолиться за победу в тылу поют о поражении.

На патриотизм стали напирать. Значит воруют, проворовались... М.Е. Салтыков-Щедрин
Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные постумки интересами религии, морали.и патриотизма.
Генрих Гейне.
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Больше похоже на шакалов - ждут когда Украина им даст татарскую автономию в Крыму.
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"Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим".
Так хто ж вам заважає? Записуйтесь в нацгвардію або добробати і йдіть воювати за свою Землю. Щось мало було чути за 6 років про участь населення намкришу в війні проти кацапів. З трибуни верещати кожен може.
Источник: https://censor.net.ua/n3164100
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У шустера рейтинг зеленського - 96% підтримки громадян... Рейтинг у чаушеску, за три дні до страти - 94%.
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Сівіку у підборі народу в студії рівних немає. Знає свою справу.
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96% поддержки зеленский получил за свое выступление в эфире, это не его рейтинг.
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Так иди и освобождай. Или это украинские парни должны делать, чтоб потом автономия была?
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Не понял. Так Кулявлоб зря стену строил что ли???
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Проблема порохоботов, что они считают себя пчёлами.
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Вопрос не в этом, вопрос в том СКОЛЬКО за соевого мародера через год проголосует?
Подскажу - не больше чем теперь.
А если бы нынешняя власть сопли не жувала, то Порошенко за его жирную задницу давно взяли бы, за заработки на крови.
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Опитування для свідків обкрадання....

Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 222
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Встречный вопрос откуда ты знаешь, что Зеленский едет в Париж капитулировать?
Выбери ответ их своего списка.

Ответишь, я тебе тоже дам ответ.
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"Никаких заборов на нашей территории, никаких замороженных наших территорий мы не позволим - как не позволили этого все пять лет борьбы". А 5 лет что было с Крымом? Без боя отдали. Походу по любому Зеленский это сделалИсточник: https://censor.net.ua/n3164100
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Народный депутат Ахтем Чийгоз заверил, что Крым ждет освобождения, а с Путиным можно разговаривать только с позиции силы. Источник: https://censor.net.ua/n3164100
вместо ума применить силу и получим новую Чечню на ВСЕЙ территории Украины.
"Месть, это блюдо которое подают к столу в холодном виде"
роздеть мордор до последнего лаптя как с судом по газу по тому контракту, который все гопники и барыги называют ПРовальным.
затаскать и обобрать мордор в международных судах за ВСЕХ убиенных, за все наворованное и разрушенное до последнего гвоздя.

Иисус же сказал: «Отец, прости их, потому что они не ведают, что творят»
Евангелие от Луки 23:34 а
труп врага всегда пахнет хорошо(С)
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Все що потрібно знати про це шоу, так це те що там виступали - барига, вятрович, тягнибок, парубій і їм подібні "діячі".
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Соскучился по Крыму. Так хочется ему по пляжу пройтись с криками "Пахлава медовая, кукуруза сахарная, креветки свежие"!
А ну ка быстренько Крым ему освободите, а то бизнес загнулся.
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Ніяких автономій, ніяких федерацій, на території України не буде.
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по ходу, крымские татары начинают в Крыму партизанскую войну... Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 1334
Я правильно понял Чийгоза?...

Народный депутат Ахтем Чийгоз заверил, что Крым ждет освобождения, а с Путиным можно разговаривать только с позиции силы.Источник: https://censor.net.ua/n3164100
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Приблизно арештовано 87 кримських татар, а ще чкстина вбита. Тому не треба кидати лайно у цей народ.
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Кроме забора еще и колючую проволку под напряжением

Украинцы выполнили наказ великого земляка, советского писателя О.Гончара:
«Донбасс - это раковая опухоль, так отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! .
Пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью... А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж».
Донбасс сейчас хоть весь повидлом измажь, украинцы его назад не возьмут. Мы его все-таки кацапам впихнули. Теперь это ваш кацапский геморрой. Этого тигра вы сами схватили за хвост и отпускать нельзя, потому что на другом конце зубы.
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Удивительный тип Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 5912только вопрос к этому категоричному борцу и безкомпромисному бойцу ,а ты мил человек ,сколько оккупантов уничтожил в Крыму ? А пиСтеть пардон ,это не мешки таскать ... Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 4066
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С путинхЪом нельзя разговаривать и с позиции силы.
Вообще никак нельзя разговаривать - можно только убить.
Какая же это мерзость - разговаривать с недобитым пока большевичьем!
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Когда Чийгоз в последний раз с Эрдоганом разговаривал о том, что Россия обещала Турции, когда Крым себе прихватила и как Рассию пабедить легко и непринужденно...
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ихтамнетов и крымнашей в замороженном виде консервой 200 на расею ! к новогоднему столу !
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Профессиональный порохобот-манипулятор Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече - Цензор.НЕТ 5238
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с Путиным можно разговаривать только с позиции силы.-ЧийгозИсточник: https://censor.net.ua/n3164100
Согласен.Ничего не имею против.Но что бы разговаривать с позиции силы,надо эту силу сначала иметь.И логично,что бы эта сила была сильней силы аппонента.Тогда разговор получится.А какой разговор может быть между слоном и моськой?Наверное такой как и меду Грузией в 2008 году и Россией.Да,Украина сейчас не Грузия времен 2008 года.Но и Россия по сравнению с 2008 годом силенок поднабралась(благодаря сверхвысоким ценам на нефть и газ).Так что разговор с позиции силы сейчас наверное маловероятен.Иначе бы этот разговор уже давным давно состоялся.
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Уважуха, правильный мужик этот Ахтем...Крым с земляками кацапам подарили, сам на фронте ни дня не был, но воевать чужими руками и жизнями ему аж чешется.
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Уже сформирована татарская бригада смерти?
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Драка с Путеным немного похожа на драку за корыто, но то бывает вот и Люля никак не хочет на пенсию, вдвоём с Петей за корытом бегать сподручнее, то Петя догоняет Люлю то наоборот, на электоральном дне тоже есть жись.... тока корыто для них уже уехало!
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