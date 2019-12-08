 Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече

Об этом он заявил во время вече на Майдане Незалежности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы хотим докричаться до каждого в мире, мы никогда не простим зло, те преступления, которые совершил Путин против нашего государства. И разговаривать с ним надо с позиции силы. Не просить переговоров, а говорить, что каждый из нас будет драться, пока за эти преступления Путин не окажется на скамье подсудимых", - подчеркнул Чийгоз.
По его словам, "Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим".
"Никаких заборов на нашей территории, никаких замороженных наших территорий мы не позволим - как не позволили этого все пять лет борьбы", - отметил Чийгоз.
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Всё, что вам нужно знать об истинном отношении к словам "патриотизм"
"...Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем всё, что нам приказывают наши государи... (Генрих Гейне)
и Не надо путать патриотизм с идиотизмом!
когда во время сражения в тылу у главкома, как бы он кому не нравился, начинают играть на одной стороне с врагом........,
правильно сказал Леонид Макарович. вместо того чтобы помолиться за победу в тылу поют о поражении.
На патриотизм стали напирать. Значит воруют, проворовались... М.Е. Салтыков-Щедрин
Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные постумки интересами религии, морали.и патриотизма.
Генрих Гейне.
Так хто ж вам заважає? Записуйтесь в нацгвардію або добробати і йдіть воювати за свою Землю. Щось мало було чути за 6 років про участь населення намкришу в війні проти кацапів. З трибуни верещати кожен може.
Источник: https://censor.net.ua/n3164100
Подскажу - не больше чем теперь.
А если бы нынешняя власть сопли не жувала, то Порошенко за его жирную задницу давно взяли бы, за заработки на крови.
Выбери ответ их своего списка.
Ответишь, я тебе тоже дам ответ.
вместо ума применить силу и получим новую Чечню на ВСЕЙ территории Украины.
"Месть, это блюдо которое подают к столу в холодном виде"
роздеть мордор до последнего лаптя как с судом по газу по тому контракту, который все гопники и барыги называют ПРовальным.
затаскать и обобрать мордор в международных судах за ВСЕХ убиенных, за все наворованное и разрушенное до последнего гвоздя.
Иисус же сказал: «Отец, прости их, потому что они не ведают, что творят»
Евангелие от Луки 23:34 а
труп врага всегда пахнет хорошо(С)
А ну ка быстренько Крым ему освободите, а то бизнес загнулся.
Я правильно понял Чийгоза?...
Народный депутат Ахтем Чийгоз заверил, что Крым ждет освобождения, а с Путиным можно разговаривать только с позиции силы.Источник: https://censor.net.ua/n3164100
Украинцы выполнили наказ великого земляка, советского писателя О.Гончара:
«Донбасс - это раковая опухоль, так отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! .
Пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью... А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж».
Донбасс сейчас хоть весь повидлом измажь, украинцы его назад не возьмут. Мы его все-таки кацапам впихнули. Теперь это ваш кацапский геморрой. Этого тигра вы сами схватили за хвост и отпускать нельзя, потому что на другом конце зубы.
Вообще никак нельзя разговаривать - можно только убить.
Какая же это мерзость - разговаривать с недобитым пока большевичьем!
Согласен.Ничего не имею против.Но что бы разговаривать с позиции силы,надо эту силу сначала иметь.И логично,что бы эта сила была сильней силы аппонента.Тогда разговор получится.А какой разговор может быть между слоном и моськой?Наверное такой как и меду Грузией в 2008 году и Россией.Да,Украина сейчас не Грузия времен 2008 года.Но и Россия по сравнению с 2008 годом силенок поднабралась(благодаря сверхвысоким ценам на нефть и газ).Так что разговор с позиции силы сейчас наверное маловероятен.Иначе бы этот разговор уже давным давно состоялся.