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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (5) Гончарук_Алексей (3)

 Прекращение огня, деоккупация, возврат людей и территорий - условия мира в Украине, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По его словам, сам факт этой встречи - уже непростое достижение.

"В основе - суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации. Прекращение огня. Деоккупация. Возврат людей и территорий. Именно таким мы видим наступление мира в Украине", - говорится в сообщении.

Гончарук призвал поддержать президента и продемонстрировать свое единство всему миру.

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Прекращение огня, деоккупация, возврат людей и территорий - условия мира в Украине, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164099
 
   
 Топ комментарии
 
так прекратили стрелять только мы
отводим войска только мы
разбираем блиндажи и разминируем свои подходы - только мы
деокупация... никогда не начинается со сдачи своей территории
возврат людей... пока только тела и выпотрошенные (простите за грубое слово!) тела Героев
условия ставят нам - гарантий никаких!
мир! раз, два! ? не шуткуйте этим...
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Когда на вече подтянется еще больше людей, Гончарук начнет называть хуйла хуйлом.
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Зебилы, а вы верите Гончаруку у которого рейтинг поддержки 10% ?
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Чому, серед зєлєпутів він виглядає як зєлєпусік.
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Влада колоборастів переходить до повзучої капітуляції. Під заспокійливі розмови про неперехід червоних ліній, вона буде послідовно і наполегливо дрібними кроками здавати позиції України.
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Рюзьский газ, статус/язык/амнистия/позаблоковость/вопрос с Крымом решен - это он забыл добавить?
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Зебилы, а если ху*ло пошлет вашего писюниста с его условиями нах, то что вы будете делать? Прекращение огня, деоккупация, возврат людей и территорий - условия мира в Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3829
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вопрос риторический.

они будут обвинять порошенко
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- Прєкращеніє огня, деокупация, пивная, єщьо парочку!
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Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку! Абыр! А-б-ыр! Абырвалг!
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил .....

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завтра буде видно,що там назаявляли...Щоб потім не казало "нас нітак понялі"... Прекращение огня, деоккупация, возврат людей и территорий - условия мира в Украине, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6653
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Думаєте,нас повідомлять ? Хіба що з рос.ЗМІ.
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Когда на вече подтянется еще больше людей, Гончарук начнет называть ***** ******.
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Ну я так понимаю, это минутное дело.
ВСУ уже не стреляют (ведь прекращение огня, касается только нас), амнистировать бандитов, из группировок лугандони, тоже много времени не займет.
А проблему возврата территорий поможет решить *****, снабдив террористов формой нашей полиции и объявив, что Донецк и Луганск контролируется Украиной.
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Нічого воно не добиватиметься.Попередній варіант капітулянтських угод вже узгоджений на чисельних зустрічах Єрмака з Сурковим,інакше б і зустрічі ніякої не відбулося б.
У них тепер одна задача:погасити протести.
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Та да , активізація безладу напередодні зустрічі президентів - це найпливовіша фішка Ху...йла не тільки у Франції ... .
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Если такие условия не будут приняты Ху...йлом , то нужно отгораживаться от ордло колючей проволокой , прекращать все выплаты проживающим на той стороне и пропускать в Украину только в исключительных случаях . Желающим переехать в Украину на пмж - предоставлять такую возможность со всеми социальными гарантиями соответственно . Це моя особиста думка .
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так прекратили стрелять только мы
отводим войска только мы
разбираем блиндажи и разминируем свои подходы - только мы
деокупация... никогда не начинается со сдачи своей территории
возврат людей... пока только тела и выпотрошенные (простите за грубое слово!) тела Героев
условия ставят нам - гарантий никаких!
мир! раз, два! ? не шуткуйте этим...
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Надеемся на острый ум квнщика и на домашние заготовки ... Припинення вогню, деоккупація, повернення людей і територій - умови миру в Україні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8767
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но не следует забывать хитрость и опыт КГБешника плюс уставшие от своих проблем и мечтающие откараскаться от чужой беды... фрау и месье
боюсь...что там уже есть свои "заготовки" мягкопостеленные.. но железобетонные по-факту
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Подивимось ... . В таком случае лучше железобетонные блоки по типу Израиля .
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подивимось...
а ж/б блоки - очень хорошая идея (жаль яйценюк рабице отдал предпочтение)))
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И, как сказал Тягнибок - сваржение зеленого болвана.
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А що ви збираєтесь віддавати??? Кова зіграє на роялі й путєн розчувиться й віддасть донбас, Крим та репарації виплатить??? Дя чого він захоплював, щоби витратити купу бабла й вам повернути??? Кого ви дурите, уйопки???
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....зеленський і Ко....Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве диня .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) .. Люди де вони навчалися .. 6-ий - клася 2 чвертка .. НЕзасвоюють .. шо це таке ..а тут ІМПЕРЦІ путін Меркель Макрон ..про що Мова ? .. які сподівання.. та вже дочекаємося пару день...
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Гончарук, не підігравай зелохам, вони ніхто, для тебе важливо слухати український народ який тобі платить зарплату.
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