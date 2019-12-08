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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (11) пожар (9) проверка (1) Гончарук_Алексей (3)

 Последняя проверка пожарной безопасности в одесском колледже проводилась 5 лет назад, - Гончарук

Последняя проверка сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе проводилась 5 лет назад.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Результаты расследования сообщат до 20 декабря.

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо" - рассказал премьер.

Гончарук сообщил, что по поручению президента, до 10 января Кабмин проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры. 

По его словам, у Украины будет глобальная стратегия противопожарной безопасности всей страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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Последняя проверка пожарной безопасности в одесском колледже проводилась 5 лет назад, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164095
 
 
 Топ комментарии
 
5 лет назад.Пытаются свою бездеятельность спихнуть на предыдущее правительство.А то что по даже регламентированым нормам должно проводится как минимум 2 раза в год,а то что обязательная внеочередная проверка обязана проводится перед каждым учебным годом?Как не крути это проеб уже нынишнего правительства и именно нынишнего бездействия как правительства так и нынишних инспекторов МЧС.
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Спасатели свой долг выполнили, а как дышится управленцам ГСЧС которые до этого довели, когда уже нажретесь.
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Где спихнули. Констатировали! А то, что должна была быть втечение последних двух лет, да. Мэр, губернатор, и т.д.
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5 лет назад.Пытаются свою бездеятельность спихнуть на предыдущее правительство.А то что по даже регламентированым нормам должно проводится как минимум 2 раза в год,а то что обязательная внеочередная проверка обязана проводится перед каждым учебным годом?Как не крути это ***** уже нынишнего правительства и именно нынишнего бездействия как правительства так и нынишних инспекторов МЧС.
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Где спихнули. Констатировали! А то, что должна была быть втечение последних двух лет, да. Мэр, губернатор, и т.д.
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А ты уверен, что инспектора не остались прежними?
Вообще-то я был уверен, что после детского лагеря в Одессе и Одесской области сделали выводы все. Но я ошибся. Криминал рулит.
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И напомни, когда правительство сформировали. Если уж совсем придираться.
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Если вы имеете ввиду что я против чтоб горели наши дети,чтоб никто не мешал правительству если сам кроме того что мешает даже и не старается что-то делать то я на весь censor готов заявить что я ПОРОХОБОТ.
А вот Вы чем можете подтвердить что не яйца *****?
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А почему не проверяли? А потому что мораторий ввели в 14 году на проверки. А почему мораторий? Да потому что все проверяющие тупо брали взятки и закрывали глаза на нарушения. Испытал на своей шкуре. Даже если всё было в полнейшем порядке ,без взятки эти суки подпись не ставили.Так что Чип не вали с больной головы на здоровую. Всё упирается в коррупцию,казнокрадство и вымогательство.
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О том что Вы пишете сталкивались буквально все.Но есть новая власть,новое правительство которое пришло в Одессу изявлять семям погибших сочуствие вместо того что бы прислать несколько транспортными самолетами инспекторов,ревизоров и инспекторов из которыми за сутки-две просто никто не успеет договорится.
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Спасатели свой долг выполнили, а как дышится управленцам ГСЧС которые до этого довели, когда уже нажретесь.
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Как раз при Порошенко. Теперь порохоботам не отвертеться.
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Ясный пень что Порошенко не отвертеться, как там в детском стишке "а лисички Порошенки взяли спички, к морю синему Черному пошли, море синее Черное зажгли"...
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Для этого спички брать не надо. Просто не выполнять свои прямые обязанности.
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Щас слушал Гончарука, а он поочереди с этим чуханом арахамией,на каждый второй вопрос пи'дит на русском-это шо гос.деятели Украины? Повылазили с подворотен,быдлота
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И конечно нарушений не обнаружили. Да в любой кофешке инспектора за данью раз в полгода приходят а тут 5 лет никаких проверок. Уже как минимум преступная халатность приведшая к многочисленным жертвам.
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После каждого большого пожара проводят полную проверку состояния противопожарной безопасности, то же самое было и после того, как сгорел детский лагерь под Одессой. Результат налицо, опять пожар, опять гибель людей и опять проверка противопожарной безопасности. Все при деле. Говорить об эффективности этого карнавала можно только матом.
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После пожара и х..й насос.
Царство небесное погибшим.
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Це все в основному результат відсутності елементарних знань в електроенергетиці, причому навіть електриків які тупо не розуміють що потрібно міцно затягувати гвинти на з"єданнях, міцно скручувати проводи між собою. Є проблеми з конструкціями розеток. контакти яких як через саму конструкцію так і через поганий метал розгинаються і не забезпечують міцний контакт з штепселем. Колись, в 60 роки минулого століття розетки робили з пружинами які забезпечували міцний контакт, варто було-б сьогодні повернутись до тих конструкцій.
А взагалі є речі які важко пояснити навіть з позиції фізики. Минулого року я сам був свідком як в проводці 220в до розетки між проводами пішла дуга, причому виникла вона не в розетці а посеред ізоляції в проводі і рушила як кажуть в бік лічильника. Добре що вчасно помітили і виключили запобіжники. А згоріло дугою між проводами!? приблизно з пів метра звичайного проводу.
Звертаю увагу, що жодного пояснення як таке взагалі може відбуватись при 220в, не існує!
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И не единого слова об ответственности мэра Одессы, который в первую очередь, должен отвечать за происходящим в городе.
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