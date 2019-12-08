 Последняя проверка пожарной безопасности в одесском колледже проводилась 5 лет назад, - Гончарук

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Результаты расследования сообщат до 20 декабря.
"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо" - рассказал премьер.
Гончарук сообщил, что по поручению президента, до 10 января Кабмин проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.
По его словам, у Украины будет глобальная стратегия противопожарной безопасности всей страны.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.
Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Вообще-то я был уверен, что после детского лагеря в Одессе и Одесской области сделали выводы все. Но я ошибся. Криминал рулит.
А вот Вы чем можете подтвердить что не яйца *****?
лисичкиПорошенки взяли спички, к морю синемуЧерному пошли, море синееЧерное зажгли"...
Царство небесное погибшим.
А взагалі є речі які важко пояснити навіть з позиції фізики. Минулого року я сам був свідком як в проводці 220в до розетки між проводами пішла дуга, причому виникла вона не в розетці а посеред ізоляції в проводі і рушила як кажуть в бік лічильника. Добре що вчасно помітили і виключили запобіжники. А згоріло дугою між проводами!? приблизно з пів метра звичайного проводу.
Звертаю увагу, що жодного пояснення як таке взагалі може відбуватись при 220в, не існує!