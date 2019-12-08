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 Политика Украины
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Все про:вече (1) война (2) Зеленский (1) Путин (13)

 Порошенко - Зеленскому: Не становитесь на колени перед Путиным. Он один виновен в войне

Президенту Владимиру Зеленскому нельзя становиться на колени перед Путиным в попытке прекратить войну в Украине, поскольку именно он виновен в этой войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече "Червоні лінії для Зе" в преддверии Нормандского саммита.

"Все помнят его (Зеленского. - Ред.) стремление стать на колени перед Путиным. Этого нельзя делать. И об этом говорит многомиллионный украинский народ: "Не делайте этого"", - сказал Порошенко.

Смотрите также: "Червоні лінії для Зе": на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он напомнил, что долгое время его пытались обвинить в зарабатывании на войне и что именно это являлось ее причиной, а не агрессия Кремля: "И мы точно должны продолжать доказывать миру, что ответственность лежит на Кремле и персонально на Путине и мы не позволим это заговорить".

При этом Порошенко подчеркнул, что Зеленскому понадобилось 8 месяцев, чтобы "протрезветь и понять, что центр войны в России".

"Мир для нас - это когда российские войска уйдут с нашей земли. Когда российские танки и артиллерия уйдут. Когда русские наемники из групп Вагнера и других уйдут. А если хотят остаться - то только в тюрьмах, отвечая за смерти наших граждан", - подчеркнул пятый президент.

Он напомнил слова Президента Европейской народной партии, экс-президента Европейского Совета Дональда Туска как предостережение всей Европе и миру: "Если вы сдадите Украину- вы сдадите Европу. Без свободной Украины не может быть свободной Европы".

Источник: https://censor.net.ua/n3164093
 
   
 Топ комментарии
 
Крепко я сомневаюсь в протрезвлении зеленского...
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При этом Порошенко подчеркнул, что Зеленскому понадобилось 8 месяцев, чтобы "протрезветь и понять, что центр войны в России".Источник: https://censor.net.ua/n3164093

Тест на наркотики он так и не сдал
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А Зєля візьме і стане! Назло порохоботам!
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На колени нельзя становитесь как я пэдро рошэнко...
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Эххх. Петро. Как же ты низко пал. На дно.
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Це добре, Петре, що ви визнаєте своє падіння.
Але каяття перед дзеркалом не обов'язково виносити на форум.
Краще зверніться до спеціалістів: ваш алкоголізм (чи наркоманія?) - не вирок.
Це можна вилікувати - було б бажання.
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Свои проблемы со здоровьем решай сам. Может аутотренинг и поможет. А может и нет. Лечись. Успехов. Вижу у тебя есть опыт, раз специалистов предлагаешь.
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- аж зареве та загуде - козак безверхий упаде! - звідки це?
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В школу иди. Или у детей своих спрашивай. Что у ботов за мода, "Что? Где? Когда?" устраивать.
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Бували войни й військовії свари:
Галаґани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї
Було добра того чимало.
Минуло все, та не пропало,
Остались шашелі: гризуть,
Жеруть і тлять старого дуба...
А од коріння тихо, любо
Зелені парості ростуть.
І виростуть; і без сокири,
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде,
Розтрощить трон, порве порфиру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі. Няньки,
Дядьки отечества чужого!
Не стане ідола святого,
І вас не стане,- будяки
Та кропива - а більш нічого
Не виросте над вашим трупом.
І стане купою на купі
Смердячий гнів,- і все те, все
Потроху вітер рознесе,
А ми помолимося богу
І небагатії, невбогі.
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пока что в жопе зелёные сопли и зелёная срань...
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Тебе к отоларингологу. Неее. К проктологу. На форуме тебе не помогут.
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Пеца знает что Зеленский будет общаться с Путиным,и многое чего узнает про Пеца
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Все ніяк шоколадка не може заспокоїтись, що програв вибори, а за 5 років ні шиша не зробив і війну не припинив, хто б ще повчав, тільки не цей блазень.
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Наподписывал всякой дряни, теперь советы даёт.
Тьфу
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Не включай дурака
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как шо? а мыролюбные протоколы менцких подлецов кто подписывал? а устраивал 3003 мыролюбных перемирия кто? а снабжал крысм электрикой и газом кто? может зинка?
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Психи захватили дурдом
и требуют один доллар и миллион вертолётов!!! …)))
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Порошенко - Зеленскому: Не становитесь на колени перед Путиным,как я в своё время стал. Он один виновен в войне
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"Бубочка, тобі 42 роки і ти не лох? Так докажи, що ти не лох в Парижі" - Гайдукевич жжет)))
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Насправді це сказано не до Зєлі,а до присутніх на Майдані.
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На призыв Саакашвили выйти поддержать Зеленского на Михайловскую площадь вышло аж целых 40-60 человек
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Та від же закликав молитись за Вову.В церквах,навєрно досі сидять.
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Поможем "Нікопетулянтам"! Несем на майдан чай с пургеном!
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Да что ж Вы так расстревожились то, друг мой? Тебе ж нельзя вставать... Ляг сию ж минуту! (с)
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Посоветовал бы президенту Зеленскому перед встречей с ****** в Париже посмотреть эти два клипа
https://www.youtube.com/watch?v=4jf3_FqKFkU
https://www.youtube.com/watch?v=D8HqRH5cHPo
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какое же мерзкое существо пэтрушка мародер. жаль. что новая власть не посадили этого брехливого вора. но надежда как говорится..
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а Приватбанк все равно в зад не получишь!! хе хе хе
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Якщо ми хотим
кращого життя,
Надо не на майдан ити,
а до маєтков Порошенко..
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Пишіть краще своєю "вяликорасейскою" - бо нема сечі читати ті лінгвістичні борошна, що ви написали.
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Підлогу слів просто відкроненбергели настільки, що немає сечі дізнатись, що ж було качаном...
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Без скроні з кригою не розібратися.
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как и обещал Саакашвили, вышли сторонники власти Зеленского на Михайловскую площадь в количестве аж целых 40-60 человек максимум. «Авторитетный» призыв Саакашвили поддержать «величайшего лидера современности» Зеленского увенчался «сокрушительным поражением» оппозиции и ее лидера Петра Порошенко, на призыв которого вышли сотни тысяч украинцев по всей Украине и за ее пределами.
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Да пиши уже миллионы, чего мелочится, кроме около 5 тыс в Киеве в других городах или ничего или около сотни вышло.
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Правильно! И пусть зеленьій свет ярко освещает его зеленую милю!
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к стати гэбнявые мусора из киева так же сидели под верховной радой в симферополе, и свободно могли там сами все вычистить. Но именно наливайнер приказал им возвертаться на киев. Вот такое мыролюбство тогда произошло.
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Интересно, если бы у зебобы сейчас на шее был ошейник со взрывчаткой , а у каждого гражданина красная кнопка- сколько бы процентов нажало...
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Это же сколько можно было заработать продавая свои кнопочки на ebay?
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Я б не продав. Це безцінно - покласти на крісло кнопочку, а потім як підстрибнути...
І дупою просто на цю кнопочку - ГЕПСЬ!!!
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А Лерка Аблигация уже в Англии дом купила. А ты Лерка все за копейки работаешь?
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Где это видано, что бы бывший президент выступал против своих подписей и зрад.
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Юля , порох і другі відчипінці пішли ВА БАНК . Розуміють - попереду тільки відповідальність за скоєні злочини і ніяких шансів красти з країни далі . А їм дуже хочеться , ну дуже , до крику , до болю , до сліз ...
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Как говорил Винни Пух:»У меня правописание хромает. Оно хорошее, но оно хромает» (с)
Не ґвалтуйте свою рузкаязичну щелепу.
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В неї генетичний шлюб щелепи, тому може статися перелам мови в роті.
Потім не зможе є та пити.
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Атчіпунцель відростила довгу косу за другі своя. І коли майбутній принц піднявся по тій косі на величезну вежу, то грав він принцесу до болю, до сліз...

Ми ж тут казки пишемо, я вгадав?
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Благодаря ПОРОШЕНКО И КО страна с огромнейшим потенциалом стала беднее держав Африки.!!!ГОРДИТЕСЬ!!!.Он вас обворовывал и делалось это с вашего молчаливого согласия.Лицемеры.!!!ЭТО ВЫ ЗАИСКИВАЛИ ПЕРЕД ВЛАСТЬ ИМУЩИМИ!!!
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Первый набор воплей был про рашань. А потом просто уже понесло...
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Не зупиняємось! Педаль в асфільт! Виносьте вбитого і з'їденого у Молдові брата!
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Бланк, мендель, кацман, купетман... Зекоманда...
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Таки да. А шо Вы ожидали от 73% дебилов - Петренків?
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пам"ятай про УКРАЇНУ !!! пам"тай загиблих нелохів за УКРАЇНУ
Хай живе Україна - Вільна, Незалежна, Самобутня, Автентична, Нездолана і Любима!!!
Геть особисті амбіції і акторський пафос! Нам потрібна Україна, а не УРСР на задвірках РФ..


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Он не станет на колени. Он станет раком и протянет дяде потной ручкой ваЗЕлин...
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У тебя богатьій опьіт. Именно в такой позе вас мародеров оттаскивали от корьіта
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Зебилоид. Как всегда примитивен и не креативен...
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Прочитайте фамилие постерши - и больше ничего не нужно...
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Групи "воровайки" лише не вистачає. Чотко було б, падло буду.
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У якій владі? Позаду кожного з тих молодих стоїть пузатий дядя з десятизначним статком і тримає свою (кхм) руку так глибоко у дупі цих молодих, що вони й дихнути без дозволу не можуть.
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Чучело, подписавшее в свое время капитуляцию, орет против капитуляции... Трєш
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А що, Україна вже капітулювала? Знаєш значення слова капітуляція? Чи просто по методичці шпариш не вдумуючись?
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Ну и сколько сегодня 8.12 19 г. вышло помайданить в Киеве, а завтра 9.12.19 г. сколько выйдет?
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Это сказал человек который дважды становился не только на колени а принимал коленно-локтевую позу перед ****** в Минске. Вот мразь . Соевая мразь.
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"багатомільйонний український народ" складається враження, що всі роки усі зусилля спрямовані на зменшення чисельності українців
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