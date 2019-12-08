 Порошенко - Зеленскому: Не становитесь на колени перед Путиным. Он один виновен в войне

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече "Червоні лінії для Зе" в преддверии Нормандского саммита.
"Все помнят его (Зеленского. - Ред.) стремление стать на колени перед Путиным. Этого нельзя делать. И об этом говорит многомиллионный украинский народ: "Не делайте этого"", - сказал Порошенко.
Он напомнил, что долгое время его пытались обвинить в зарабатывании на войне и что именно это являлось ее причиной, а не агрессия Кремля: "И мы точно должны продолжать доказывать миру, что ответственность лежит на Кремле и персонально на Путине и мы не позволим это заговорить".
При этом Порошенко подчеркнул, что Зеленскому понадобилось 8 месяцев, чтобы "протрезветь и понять, что центр войны в России".
"Мир для нас - это когда российские войска уйдут с нашей земли. Когда российские танки и артиллерия уйдут. Когда русские наемники из групп Вагнера и других уйдут. А если хотят остаться - то только в тюрьмах, отвечая за смерти наших граждан", - подчеркнул пятый президент.
Он напомнил слова Президента Европейской народной партии, экс-президента Европейского Совета Дональда Туска как предостережение всей Европе и миру: "Если вы сдадите Украину- вы сдадите Европу. Без свободной Украины не может быть свободной Европы".
Але каяття перед дзеркалом не обов'язково виносити на форум.
Краще зверніться до спеціалістів: ваш алкоголізм (чи наркоманія?) - не вирок.
Це можна вилікувати - було б бажання.
Галаґани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї
Було добра того чимало.
Минуло все, та не пропало,
Остались шашелі: гризуть,
Жеруть і тлять старого дуба...
А од коріння тихо, любо
Зелені парості ростуть.
І виростуть; і без сокири,
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде,
Розтрощить трон, порве порфиру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі. Няньки,
Дядьки отечества чужого!
Не стане ідола святого,
І вас не стане,- будяки
Та кропива - а більш нічого
Не виросте над вашим трупом.
І стане купою на купі
Смердячий гнів,- і все те, все
Потроху вітер рознесе,
А ми помолимося богу
І небагатії, невбогі.
Тьфу
и требуют один доллар и миллион вертолётов!!! …)))
https://www.youtube.com/watch?v=4jf3_FqKFkU
https://www.youtube.com/watch?v=D8HqRH5cHPo
кращого життя,
Надо не на майдан ити,
а до маєтков Порошенко..
І дупою просто на цю кнопочку - ГЕПСЬ!!!
Не ґвалтуйте свою рузкаязичну щелепу.
Потім не зможе є та пити.
Ми ж тут казки пишемо, я вгадав?
Хай живе Україна - Вільна, Незалежна, Самобутня, Автентична, Нездолана і Любима!!!
Геть особисті амбіції і акторський пафос! Нам потрібна Україна, а не УРСР на задвірках РФ..
https://twitter.com/i/status/1203625474133577728