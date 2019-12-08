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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (5) Мендель (50)

 10 декабря война не окончится, завышенные ожидания могут привести к разочарованию, - Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель призывает украинцев не возлагать на встречу в нормандском формате слишком большие надежды. Но напоминает, что Зеленский уже несколько раз удивил противников.

Об этом они написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование", - написала Мендель.

"Давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - добавила она.

В качестве успешных инициатив Зеленского, сопровождавшихся вначале скепсисом и акциями протеста, Мендель отметила восстановление моста в Станице Луганской, разведение сил и обмен пленными.

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"Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет окончания войны", - подчеркнула она.

"Президент Зеленский взял на себя ответственность прекратить войну, понимая, что украинцы больше всего хотят мира. Именно для этого он пришел во власть. И он не предаст свой народ. Впоследствии мы обязательно достигнем мира. И это будет наша общая победа", - добавила Мендель.

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10 декабря война не окончится, завышенные ожидания могут привести к разочарованию, - Мендель 01
10 декабря война не окончится, завышенные ожидания могут привести к разочарованию, - Мендель 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164092
 
 
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Да уж удивил... Х... по роялю никто его не переиграл.
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Так разчарування принис и савик своим обманом украинцев по поводу 96 % доверия зеле.От как можно доверять соплеменнику зели шустеру.Два земляка пара.Теперь к шустику не надо ходить на передачи,это уже некамильфо.Он наперсточник.
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яке воно противне 10 декабря война не окончится, завышенные ожидания могут привести к разочарованию, - Мендель - Цензор.НЕТ 5874 фу.... шидівська гидота
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«прекратить войну»???
Я думал он хотел чтобы Украина победила в войне...
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