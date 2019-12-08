 10 декабря война не окончится, завышенные ожидания могут привести к разочарованию, - Мендель

Об этом они написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование", - написала Мендель.

"Давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - добавила она.

В качестве успешных инициатив Зеленского, сопровождавшихся вначале скепсисом и акциями протеста, Мендель отметила восстановление моста в Станице Луганской, разведение сил и обмен пленными.

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"Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет окончания войны", - подчеркнула она.

"Президент Зеленский взял на себя ответственность прекратить войну, понимая, что украинцы больше всего хотят мира. Именно для этого он пришел во власть. И он не предаст свой народ. Впоследствии мы обязательно достигнем мира. И это будет наша общая победа", - добавила Мендель.

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