 "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву

Об этом изданию "Сибирь.Реалии" рассказали сподвижники шамана, информирует Цензор.НЕТ. Двое из них сопровождают Габышева в походе на Москву.

Габышев отправился в Москву 7 декабря, с ним двое спутников – Алексей и Кирилл, рассказал сподвижника шамана Айхал. Участники похода взяли с собой четырех лаек.

По словам Евгения Ростокина по прозвищу Ворон, Габышев отправился в Москву после "общения с духами". "Воля бога будет исполнена", – передал слова шамана Ростокин.

Ворон отметил, что подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября. Кроме того, Ростокину при последнем разговоре в ФСБ подтвердили, что шаман – "свободный человек".

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Связаться с самим шаманом и его спутниками корреспонденту не удалось. В Якутске сейчас мороз 44 градуса.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, якутский шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.

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В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, якутский шаман Александр Габышев невменяем, не может осознавать свои действия и руководить ими.