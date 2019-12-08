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Все про:Кремль (81) Путин (13) Россия (21)

 "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву

Шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву из Якутска. Он идет в российскую столицу, чтобы провести в Кремле "обряд изгнания Путина".

Об этом изданию "Сибирь.Реалии" рассказали сподвижники шамана, информирует Цензор.НЕТ. Двое из них сопровождают Габышева в походе на Москву.

Габышев отправился в Москву 7 декабря, с ним двое спутников – Алексей и Кирилл, рассказал сподвижника шамана Айхал. Участники похода взяли с собой четырех лаек.

По словам Евгения Ростокина по прозвищу Ворон, Габышев отправился в Москву после "общения с духами". "Воля бога будет исполнена", – передал слова шамана Ростокин.

Ворон отметил, что подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября. Кроме того, Ростокину при последнем разговоре в ФСБ подтвердили, что шаман – "свободный человек".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина. ВИДЕО

Связаться с самим шаманом и его спутниками корреспонденту не удалось. В Якутске сейчас мороз 44 градуса.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, якутский шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.

Также на Цензор.НЕТ: Шедший в Москву изгонять Путина шаман Габышев отпущен под подписку о невыезде по делу об экстремизме

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, якутский шаман Александр Габышев невменяем, не может осознавать свои действия и руководить ими.

Источник: https://censor.net.ua/n3164085
 
   
 Топ комментарии
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А ось ще новина:

«15:09, 8 декабря 2019
К посольству России в Минске вывели спецназ.
Власти Белоруссии приняли решение стянуть бойцов спецназа к российскому посольству в Минске на фоне протестов против интеграции с Россией. Об этом сообщает «Наша Ніва».
По информации издания, именно туда сейчас направляется колонна демонстрантов, протестующих против интеграции. Автомобилисты сигналят им в знак солидарности.»
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пройдет урал и повернет на кыйив без загранпаспорта и биометрии
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этот нанятый уже больше 20 лет пашет на галерах..и уходить не хочет *****.
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Жаль що духи не підказали шаману як зажмурити ***** не виходячи з юрти. "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву - Цензор.НЕТ 6183
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как низко пала Россия! При Николае Первом безумцем объявили П. Чаадаева за его серьезное антиправительственное сочинение, наделавшее много шума. При Путине Первом - какого-то шамана за пеший поход и размахивание бубном.
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Габышев отправился в Москву после "общения с духами". "Воля бога будет исполнена",

Кто в теме - разве у якутских шаманов есть конкретній Бог? Я думал, что они язычники, и у них есть отдельные боги на все случаи жизни.
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лапоть . все якуты давно уже приписаны русскими по имени никифор..
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В них є основний бог Аар-Тойон. Приблизно як Тенгрі у алтайської групи (тюркські та монгольські народи). Також є багато божеств, демонів, парфумів та інших сутностей.
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Також є багато божеств, демонів, парфумів та інших сутностей

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хм..що за нова назва сукуба якогось? "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву - Цензор.НЕТ 2483
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Стьоб в гугл-транслейтному стилі "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву - Цензор.НЕТ 4340
(зараз він так не перекладає, але раніше траплялося ось таке)

Фауст мріє змусити парфумів служити собі й стати всемогутнім. Його друзі Корнелій і Вальдес обіцяють присвятити його в таємниці магічної науки й навчити заклинати парфумів. На його заклик є Мефистофель.
Фауст хоче, щоб Мефистофель служив йому й виконував всього його бажання, але Мефистофель підкоряє-ся одному Люциферу й може служити Фаустові тільки за наказом Люцифера. Фауст відрікається від Бога й визнає верховним властели-ном Люцифера - владику тьми й володаря парфумів. Мефистофель розповідає Фаустові історію Люцифера: колись він був ангелом, але виявив гординю й повстав на Добродії, за це Бог його низринул з неба, і тепер він у пеклі. Ті, хто разом з ним повстали на Добродії, також засуджені на пекельні борошна.
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"Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву

А шо духи, не дальнобойные? Обязательно на расстояние выстрела из охотничьего ружья нужно подойти? Лучше прямо из тайги пробуй, потому что ну его на"ер.
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Безусловно этот человек абсолютно нормальный и адекватный. Единственное, что жалко..... что, воля бога(а слово Бог пишется с Большой буквы!) к сожалению, не будет исполнена. Но...движение есть!
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"а слово Бог пишется с Большой буквы!" - это, скорей всего, справедливо для монотеистических религий. Вера шамана к такой не относится.
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На выставке в Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами.
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- Позвольте, гражданин, - обратился к знатоку скульптуры один из круга слушателей, - вы говорите про всестороннюю красоту. И статую эту берете примером, так я вас понял?
- Так!
- А по-моему, по-простому, не то что выставлять, делать такие статуи ни к чему.
Знаток скульптуры воззрился на говорившего из-под очков и улыбнулся недоуменно и сконфуженно. Тот, упрямо наклонив голову, отчего собрались складки на плохо выбритом подбородке, встретил противника тяжелым взглядом глубоко запавших глаз.
- Дело ваше, - пожал плечами знаток. - К счастью, не все держатся таких представлений. И для огромного большинства людей красота человеческого тела - это большая радость и духовное наслаждение.
- Знаем мы это духовное наслаждение! Только портить молодежь, развращать. Для меня лично красота девушки или женщины нисколько не теряет оттого, что их неприличные места прикрыты лифчиком и трусиками.
На лице знатока скульптуры выразилось беспомощное отвращение. Тогда вступился Гирин. Он-то знал подобных людей со скрыто-поврежденной психикой, агрессивный параноидальный тип.
- То, что вы здесь высказываете, уважаемый гражданин, ошибка. Результат вашего неудачного жизненного опыта. Ручаюсь, что вас всегда точит удар, полученный в жизни, какая-то трещина в отношениях с женщиной, которую вы любили.
Нападавший побагровел и резко обернулся к Гирину, оттопыривая нижнюю губу.
- Вы что за отгадчик здесь такой? У цыганки учились?
- Не у цыганки, наука такая есть - психология. Можете прийти ко мне на прием, я объясню вам, откуда у вас такие дикие "художественные" вкусы. Держите их при себе! Помните, если вы, глядя на красоту нагой женщины, видите прежде всего "неприличные места" и их надо от вас закрыть, значит, вы еще не человек в этом отношении. - Аудитория встретила реплику Гирина одобрительно.
- Так вы хотите сказать, что я скот? - И противник, еще более разъярившийся, стал подступать к Гирину, угрожая "привлечь за оскорбление".
Гирин в упор взглянул на него, и грубая напористость собеседника точно смялась. Будто остановленный невидимой рукой, он отступил и скрылся за группой людей, выходившей из соседнего зала.


(с) И. Ефремов "Лезвие бритвы"
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Пора создавать "Якутскую народную республику" ...
По крайней мере это куда логичнее , чем "лугандон" , бо якутский язык существует и этнос - тоже . А вот лугандонского языка такого нет и этноса тоже !
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Нужно поддержать якутского шамана, богоугодное дело этот святой человек задумал - изгнать демона, воцарившегося на диких землях севернее Киева и управляещего местными чертями "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву - Цензор.НЕТ 2553
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Я всегда предполагал, что кричалка *****-***** это не от конкретного чувака или чувихи , а от самого Господа мессидж !
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😃 таке враження, що ми дійсно зайшли на 2 коло історії. Наскільки пам'ятаю Распутін так само йшов у Санкт-Перербург до Миколая ІІ. Тільки тоді рятувати))
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Походу хлопец просто божевiльний
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Те, кто между позором и войной выбирают позор, в конце концов, получают и то, и другое.
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Якщо він такий "смішний", чому не пускають до москви?
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Может чуваку денег на попутку подкинем?
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