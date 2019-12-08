 Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече в преддверии Нормандского саммита.
"Только что, добираясь сюда с Борщаговки, я видел много людей, которые говорят о чем угодно, про футбол, про цены, курс гривны, коммуналку. Создается впечатление, что никто не помнит, что в стране идет война, что гибнут наши ребята, патриоты просто за возможность говорить на родном языке, языке наших предков", - сказал Балух.
Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся быть снова "втянутыми в империю".
"Мы платили и будем платить цену за нашу свободу. У нас есть ядро, способное переломать хребет этому непутевому соседу, который считает себя лучше нас. В Нормандии, договариваясь про обмен пленными, я хочу, чтобы Зеленский меня услышал, что предавая Украину, сливая Украину Путину, он, в том числе, предает тех ребят, которые сейчас за Украину страдают", - отметил Балух перечислив имена украинских политузников.
"Не им, не нам свобода такой ценой не нужна", - добавил он.
Дамо трохи часів цьому.
Я не ЗеПебот, якщо що.
Президент Украины может обеспечить мир?
Андрей! Только развал расие может закончить войну. А это может быть очень не скоро.
У Вас світ біполярний «Порошенко - не Порошенко».
Він просто не голосував у другому турі, хоча прекрасно ЗНАВ, що таким чином фактично допомогає перемозі Зеленського.
Ну как-бы учитель может одновременно быть и частным предпринимателем
А також - мати(чиясь), дружина (чиясь), небайдужа громадянка, активістка тощо...
да и фуйло возмутился после этой картинки: ему ставят всего лишь 87%.. а монике - 96%?)) да что этот ссыкун себе позволяет - быть выше фуйла?))
Да оно и так зассало...
замість підтримки Президента Зеленського, його ображають та *********! Це патріотична позиція?
а ще жодного слова щодо аналізу хто довів нас до такого стану! наче не було попередніх 28 років розвалу України....
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
причем даже с легальных доходов - моника зе!лох НЕ платил налоги в бюджет Украины - тоже прятал их по офшорам..
Да мы так ШУТИМ.... в стиле квартала95 - о минике зе!лохе, клоуне с низкой социальной ответственностью, готовому принять в любой позе - от вовки фуйла
просто ви не розумієте нашої мови.
а на Вече - ТОЛЬКО шутки над клоуном-проституткой))
зато под впн из лахти да за деньги - всегда готов?))
я там был.. пока такое как ты - под впн от лахты строчишь..
но теперь зебилы будут претворять политику моники шмаркли
За право говорить на украинском языке.
На Донбассе лютует настоящий нацизм и все украинское запрещено.
Это специальное пояснение для тех кто на шестом году войны продолжает срать по кремлевским методичкам.
Нарид, что тут говорить...
Наверное на дачу в анексированном Крыму зарабатывал.