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 Политика Украины, Общество
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Все про:майдан (1) нормандская четверка (5) Балух Владимир (125)

 Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане

Освобожденный узник Кремля крымчанин Владимир Балух заявил, что многие украинцы живут повседневной жизнью и не замечают страшных событий, которые происходят в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече в преддверии Нормандского саммита.

"Только что, добираясь сюда с Борщаговки, я видел много людей, которые говорят о чем угодно, про футбол, про цены, курс гривны, коммуналку. Создается впечатление, что никто не помнит, что в стране идет война, что гибнут наши ребята, патриоты просто за возможность говорить на родном языке, языке наших предков", - сказал Балух.

Смотрите также: Вече на Майдане против капитуляции в Нормандии. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся быть снова "втянутыми в империю".

"Мы платили и будем платить цену за нашу свободу. У нас есть ядро, способное переломать хребет этому непутевому соседу, который считает себя лучше нас. В Нормандии, договариваясь про обмен пленными, я хочу, чтобы Зеленский меня услышал, что предавая Украину, сливая Украину Путину, он, в том числе, предает тех ребят, которые сейчас за Украину страдают", - отметил Балух перечислив имена украинских политузников.

"Не им, не нам свобода такой ценой не нужна", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3164084
 
   
 Топ комментарии
 
73% малоросам пох на Украину, им главное пожрать, поспать, пое... Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 3971
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Залишилася дрібниця -панять і прастіть сєпарів Лугандону, реінтигрувати їх, і гинути українців стане в рази більше.
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73% малоросам пох на Украину, им главное пожрать, поспать, пое...
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Залишилася дрібниця -панять і прастіть сєпарів Лугандону, реінтигрувати їх, і гинути українців стане в рази більше.
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5 років було у Петра, чомусь не зробив перемоги/миру.
Дамо трохи часів цьому.
Я не ЗеПебот, якщо що.
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Украине победить парашу в войне?
Президент Украины может обеспечить мир?
Андрей! Только развал расие может закончить войну. А это может быть очень не скоро.
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Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 6215А по списку друзів так не скажеш, Ліщук Андрій ...Я не ЗеПебот, якщо що.
Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 4719


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Ну, чому? А якщо він за Тимошенко, чи за Вакарчука?
У Вас світ біполярний «Порошенко - не Порошенко».
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А, ну да.
Він просто не голосував у другому турі, хоча прекрасно ЗНАВ, що таким чином фактично допомогає перемозі Зеленського.
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Вот интересно, а люди, которые проголосовали на этих выборах за лживого барыгу, который их нагло обворовывал и цинично обманывал вместе со своей командой паразитов все эти годы, они что проявили на выборах?
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Ну усрался ваш работодатель на выборах, смиритесь уже с этим, сколько можно срачи устраивать?
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Порох на майдане, ох как же будет гореть у кацапов
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У Шустера почему Пецьі не бьіло ? От смелости ?
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У шустера завелась своя "солдатская мать". Єто все шо надо знать про ШУстера и Ахметку...

Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 8272
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Ну как-бы учитель может одновременно быть и частным предпринимателем
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Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 2723 Right Right 2d264255
Ну как-бы учитель может одновременно быть и частным предпринимателем

А також - мати(чиясь), дружина (чиясь), небайдужа громадянка, активістка тощо... Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 3350
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зебобики веря. что у шустера было настоящее голосование от "среза общества"..))
да и фуйло возмутился после этой картинки: ему ставят всего лишь 87%.. а монике - 96%?)) да что этот ссыкун себе позволяет - быть выше фуйла?))
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моника и здесь лоханувся.. его назвали "мешком", обгаженным котом-беней))
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шустеру строго-настрого запретили пускать Пороха.. особенно когда там моника будет.. Контраст был бы настолько НЕ в пользу "бубочки" - что моника просто зассал бы даже прийти..
Да оно и так зассало... Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 6308

Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 4459
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Смешно читать подобные высеры после дебатов, на которых Порох провалился. А особенно после его эпичного провала на выборах.
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Футбол не розважальний захід? Чи може треба було заборонити під час Дня пам"яті.
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Есть практика проведения матчей даже при трауре в стране. Перед началом матча объявляется минута молчания, а футболисты выходят на поле с траурными повязками. Что поменяется если матч перенесут?

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У Нас не война, а бенефис клоунов и проходимцев (депутатов)
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та утож . пока люди гибнут вы концерты устраиваете
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слухай виступи...
замість підтримки Президента Зеленського, його ображають та *********! Це патріотична позиція?
а ще жодного слова щодо аналізу хто довів нас до такого стану! наче не було попередніх 28 років розвалу України....
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я не бот. Я - за правду.
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правда - она такая...))
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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офшори - зараз як в 1990-і зачоти, кожна малєнька фірма займалася зачотами, Так само зараз і офшори.
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т.е. когда моника зе!лох получал деньги от минОбороны РФ на съемки сватов и "слуг урода", и когда крал через свои офшоры на кипре деьги из привата - это зачёт для зебилов?))
причем даже с легальных доходов - моника зе!лох НЕ платил налоги в бюджет Украины - тоже прятал их по офшорам.. Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 4430
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ну трошки подоїв МО РФ. якщо дійсно таке було - Це що погано?
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из какого кладезя ? - желательно ссылку на первоисточник в студию.
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"«Пра́вда» - советская и российская газета, до 1991 года - основное ежедневное печатное средство массовой информации КПСС."(с) "Правда" - она такая многоликая, но всегда сермяжная..
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Так званий "президент" зеленський не зробив ще жодного кроку за який його можна було б підтримати. ЖОДНОГО.
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Назовете, пожалуйста,те шаги президента Порошенко, за которые его можно было бы поддержать.
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Ну здрасьте, а отстранил от корыта сывого борова
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По моєму Беня очень неплохо себя чувствует.
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кого "ображають та *********"?? пока хоть один пост - где "ображають"?))
Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 436 Да мы так ШУТИМ.... в стиле квартала95 - о минике зе!лохе, клоуне с низкой социальной ответственностью, готовому принять в любой позе - от вовки фуйла
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які пости? - я за виступи на цьому псевдо-віче.
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так я о чем?)) де на вече - ображають?)) люди ШУТЯТ.... в стиле квартала95 - о минике зе!лохе, клоуне с низкой социальной ответственностью, готовому принять в любой позе - от вовки фуйла Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 6177
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ви не можете відрізнити шутки від образи?
просто ви не розумієте нашої мови.
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та ДЕ образы?)) може - ось це, образы, на фото?
а на Вече - ТОЛЬКО шутки над клоуном-проституткой))

Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 7975
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Такі жарти по відношенню до Вас, сприймаєте нормально?
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для енго все, кто не падает в ноги монике и не считает его(монику) "батьком" - "ображають прИзЕдента" Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане - Цензор.НЕТ 4124 там типично кацапское мышление раба-малороса.
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я не думаю, що такі виступи, образи та погрози, як сьогодні на цьому мітингу додадуть сили Президенту перед такими важливими переговорами. Така моя думка. От і все .
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настоящыи патрыоты щас не кыйиве подмостки на пидпевках окучивают, а сидят в окопах и бдят за сепарами
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то-то ты к ним не относишься.. к патриотам..
зато под впн из лахти да за деньги - всегда готов?))
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патрыотизьм-последнее прибежище негодяев
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т.е. ты сейчас обозвал бойцов ВСУ, сражающихся с кацапской наволочью - "прибежище негодяев"? верно, чупушило?
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шо та ты перевозбудилось, диванное, в окопы не хочеца, да?
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зассал, чепушило, от перевозбуждения? Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 6878
я там был.. пока такое как ты - под впн от лахты строчишь..
но теперь зебилы будут претворять политику моники шмаркли Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 9580
Люди в Києві говорять про футбол і ціни, а в цей час на Донбасі гинуть за українську мову, - Балух на Майдані - Цензор.НЕТ 8229
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Урод,да на Донбасе гибнут наши Герои именно за то чтоб мы могли спокойно смотреть футбол а такие гды как вы пользоваться в своих политических целях ихними смертями.
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P.S.Тим більше що пост із звинуваченнями написаний на великій кацапській мові проти якої по вашим висерам і помирають наші воїни.
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Где там написано что они гибнут против кацапской мовы?
За право говорить на украинском языке.
На Донбассе лютует настоящий нацизм и все украинское запрещено.
Это специальное пояснение для тех кто на шестом году войны продолжает срать по кремлевским методичкам.
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Я Вас уважаю так как Вас знаю уже не первый год и просто перефразировал заголовок этого поста тем более что он написан на кацапском,вот почему Вам не хочется отвечать чем-то едким.
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До речи! Багато атикапiтулянтів криють матом кондітєра петра)))
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"Только что, добираясь сюда с Борщаговки, я видел много людей, которые говорят о чем угодно, про футбол, про цены, курс гривны, коммуналку. Создается впечатление, что никто не помнит, что в стране идет война, что гибнут наши ребята, патриоты просто за возможность говорить на родном языке, языке наших предков" (c)
Нарид, что тут говорить...
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Да, а еще некоторые свиньи на Мальдивы в это время летали... кстати, на той же сцене. У Балуха близорукость?
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Що зробиш- населення. За 6 років геть нічого не змінилося. Коли на Майдані розстрілювали людей в 200 м від Хрещатика каву пили і займалися шопінгом, Київ спав, а ватна країна дивилася телек
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А Зеленский и 95 й квартал в это время гастролировали по россии с шутками про передвинутую границу.
Наверное на дачу в анексированном Крыму зарабатывал.
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а чего ему брезговать?зебоба месяца два на нем пиарился,когда человек не мог ответить - вот и заплатил)
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