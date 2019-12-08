 Люди в Киеве говорят про футбол и цены, а в это время на Донбассе гибнут за украинский язык, - Балух на Майдане

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече в преддверии Нормандского саммита.

"Только что, добираясь сюда с Борщаговки, я видел много людей, которые говорят о чем угодно, про футбол, про цены, курс гривны, коммуналку. Создается впечатление, что никто не помнит, что в стране идет война, что гибнут наши ребята, патриоты просто за возможность говорить на родном языке, языке наших предков", - сказал Балух.

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Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся быть снова "втянутыми в империю".

"Мы платили и будем платить цену за нашу свободу. У нас есть ядро, способное переломать хребет этому непутевому соседу, который считает себя лучше нас. В Нормандии, договариваясь про обмен пленными, я хочу, чтобы Зеленский меня услышал, что предавая Украину, сливая Украину Путину, он, в том числе, предает тех ребят, которые сейчас за Украину страдают", - отметил Балух перечислив имена украинских политузников.

"Не им, не нам свобода такой ценой не нужна", - добавил он.