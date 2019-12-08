 Враг с начала суток трижды обстреливал позиции защитников Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Почти сразу после полуночи из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в течение часа оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил вблизи н.п. Марьинка. Из аналогичного оружия противник обстрелял наши позиции у Широкино", - сказано в сообщении.

Кроме этого, отметили в Минобороны, около 9:00 оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам Объединенных сил в районе Павлополя.

"С начала суток боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в Минобороны.

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