EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  829  27
Все про:Одесса (11) пожар (9) Гончарук_Алексей (3)

 Гончарук прибыл в Одессу для встречи с семьями погибших на пожаре в колледже

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Диана Давитян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вместе с Гончаруком в Одессу прибыли лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, три народных депутата, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак, а также министр образования и науки Анна Новосад.

По словам пресс-секретаря, ожидается, что премьер побывает на месте трагедии, пообщается с семьями погибших и пострадавших.

После этого состоится совещание с руководством города и области, а также Одесского областного управления ГСЧС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пожар в одесском колледже: 10 погибших, разбор завала продолжается

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Читайте также: Президент объявил 8 декабря днем траура по жертвам пожара в одесском колледже

Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3164081
 
 
 Топ комментарии
 
Вы явно не местный 😀😀😀
А как же красные Труселя в море?
 показать весь комментарий
 
я стобой малоросом общаюсь на твоем малоросском язике
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну вот, как и писал, что должен приехать премьер. Он приехал. Сейчас будут орать, что Зеленский не приехал.
 показать весь комментарий
 
Вы явно не местный 😀😀😀
А как же красные Труселя в море?
 показать весь комментарий
 
 
Вам видней. Разговор о конкретной ситуации. Но когда сказать нечего, начинают вспоминать то, что было три-четыре месяца назад.
 показать весь комментарий
 
Сразу отвечу. Зеленский уже на пути в Париж, если уже не там.
 показать весь комментарий
 
он что на телеги едет чтоби в пятницу виезжать?
или он через москву чтоб встретить и бить челом царю путина В В ?
 показать весь комментарий
 
Держи себя в руках.

И не погань украинский язык.
Самолёт - літак
Понедельник - понеділок
Выходной - вихідний
 показать весь комментарий
 
я стобой малоросом общаюсь на твоем малоросском язике
 показать весь комментарий
 
 
а ЧЕГО ЭТО В ДЕНЬ ТРАУРА развлекательные передачи квартала?Что за стандарты такие?
 показать весь комментарий
 
 
Все вопросы к руководителям канала и законодателям.
 показать весь комментарий
 
Є свадьбовій томада а в Україні зявились похоронні тамади які розїжають по країні та професійно та заучено як вірші висловлюють сочуствія.
Думаю що вмісто них мала приїхати ціла банда із провірками та ревізіями яка мала за добу чи дві перевірити все місто на стан пожежної безпеки та все що не відповідає їй позакривати наглухо.На взятки та натиски і договорняки просто ніхто би немав часу.
 показать весь комментарий
 
А я ожидал что приедет разгонять всех отвечающих за пожарную безопасность в городе,сочувствуюйщик хренов.
 показать весь комментарий
 
 
як повернется з Одеси зразу на банкову спілкуватися
 показать весь комментарий
 
Влада вина в смертях і повина понести кару..
 показать весь комментарий
 
 
Попіаритися поїхав. Сподіваюся, не на самокаті.
 показать весь комментарий
 
 
Смотри, как оперативно приехал разбираться в причинах пожара! Не прошло и полгода (недели)! Этож ведь гуру Вселенной в вопросах пожарной безопасности!!! А, на выходе, как всегда, одно из двух - или h@y пополам или 3,14зда в дребезги!
 показать весь комментарий
 
 
"... он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания." ))) Серьёзно? Он не знает кто виноват в отсутствии проверок?????????? Так пусть посмотрит в зеркало!!!! Пусть не прикидывается шлангом! Кто как не он продолжил мораторий на все проверки, введённый порохом????? Негодяи!!!! На ваших руках кровь и убитых пьяными, обдолбанными скотами на тротуарах и переходах пешеходов, и умерших от пищевых отравлений и из-за отсутствия вакцин, и сгоревших заживо в зданиях без запасных выходов и пожарной сигнализации. Всё это результат ваших тупых "реформ", которые сведены лишь к ликвидации контролирующих служб и самого контроля за ситуацией. Государство самоустранилось от своей прямой функции - защиты права на безопасную среду для своих граждан. Вы устроили из страны джунгли!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх