 Гончарук прибыл в Одессу для встречи с семьями погибших на пожаре в колледже

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Диана Давитян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Вместе с Гончаруком в Одессу прибыли лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, три народных депутата, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак, а также министр образования и науки Анна Новосад.
По словам пресс-секретаря, ожидается, что премьер побывает на месте трагедии, пообщается с семьями погибших и пострадавших.
После этого состоится совещание с руководством города и области, а также Одесского областного управления ГСЧС.
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Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
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Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.
А как же красные Труселя в море?
или он через москву чтоб встретить и бить челом царю путина В В ?
И не погань украинский язык.
Самолёт - літак
Понедельник - понеділок
Выходной - вихідний
Думаю що вмісто них мала приїхати ціла банда із провірками та ревізіями яка мала за добу чи дві перевірити все місто на стан пожежної безпеки та все що не відповідає їй позакривати наглухо.На взятки та натиски і договорняки просто ніхто би немав часу.