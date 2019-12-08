 Гончарук прибыл в Одессу для встречи с семьями погибших на пожаре в колледже

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Диана Давитян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вместе с Гончаруком в Одессу прибыли лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, три народных депутата, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак, а также министр образования и науки Анна Новосад.

По словам пресс-секретаря, ожидается, что премьер побывает на месте трагедии, пообщается с семьями погибших и пострадавших.

После этого состоится совещание с руководством города и области, а также Одесского областного управления ГСЧС.

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Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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Проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил президент Украины Владимир Зеленский.