 Вече "Червоні лінії для Зе" на Майдане. ВИДЕО

Рубрика уроки истории. Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен размахивал подписанным договором с Гитлером и говорил -- "Я привез вам мир!" Через полтора года английские войска драпали через игольное ушко Дюнкерка, а немецкие самолеты бомбили Лондон.
мародеры - они такие: Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США. Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Якщо раптом це станеться, то ви побачите всіх одухотворбонних.
тупой пропагандон, хорош заливать ))))
три ошибки в одном названии )))))))))))))))
Они просто рабы)
Мутит - сцарь соевых чекалаток
Пертусь, краще-б ти, негідник, ці гроші вклав в економіку України, коли був президентом!
Мол надо консолидироваться , надо верить ЗЕ -- он якобы пока ещё никакой зрады не совершил ...
А я утверждают, что ЗЕ уже обманул и своих же избирателей -- каким был его первый законопроект ?! Разве про "народовладдя" , как он обещал в своей программе ?!
А ведь народ именно на это клюнул - что якобы это будет первый президент , который обещал по всем ключевым вопросам советоваться с народом на референдумах .
Разве мараторий на продажу с/х земли это не ключевой вопрос ?!
Ведь речь идёт , внимание , о 73% территории Украины !!!
Можно ли продавать 73% территории страны кому попало и без контроля державы ?!
А где закон про стратегические запасы продовольствия ?!
Как можно такие вопросы как прихватизация поднимать вовремя войны ?!
Капитулянты мародёры жиденьким обосрались.Где Пагубиёв"СПРОТИВ ВЛАСТИ"?Ай-я-яй:ПО и БОТЫ в трауре-ни одного призыва,типо "ЗЕБИЛА ГЕТЬ",как тут питарня обещала,на МАЙДАНЕ не звучало.
Тепер всі знають її як Сівоху.
lera lera 18017dc0
Все познается в сравнении. 1. Народное вече на Майдане. МОРЕ НАРОДА. 2. Саак орал у Шустера: "Не на Майдан нужно идти, а в церковь!" (студия ссыт кипятком, все хлопают в ладоши, поддержка 100%). У меня только один вопрос: ГДЕ ФОТО МИЛЛИОНОВ МОЛЯЩИХСЯ ЗА УКРАИНУ ЗЕЛИБОБОВ?
Ну, що, патрійот з кошерним ніком, ти ХТО - мужик Лєра чи баба Шимус ?
https://nn.by/?c=ar&i=242490&lang=ru