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 Политика Украины, Общество
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Все про:вече (1) майдан (1) нормандская четверка (5)

 Вече "Червоні лінії для Зе" на Майдане. ВИДЕО

Сегодня в 13:00 на Майдане в Киеве началось вече, организованное политическими партиями "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" в преддверии Нормандского саммита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео - "Европейская Солидарность"

Видео - UMN

Смотрите также: "Червоні лінії для Зе": на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3164080
 
   
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Пэт Люра‏ @Pet_lyra 10 ч.10 часов назад

Вече на Майдане против капитуляции на встрече в Нормандии - Цензор.НЕТ 3463

Рубрика уроки истории. Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен размахивал подписанным договором с Гитлером и говорил -- "Я привез вам мир!"
Через полтора года английские войска драпали через игольное ушко Дюнкерка, а немецкие самолеты бомбили Лондон.


Вече на Майдане против капитуляции на встрече в Нормандии - Цензор.НЕТ 4958
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мародеры - они такие:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Ксения и тебе напишу как написал \лере лере\ Хоть она и из дурдома под Тверью Был на Крестчатике 40 минут назад Нет и близко атмосферы Майдана Знаю что говорю Потому как был на Майдане с первого почти до последнего дня Морды у митингарей не одухотворенные а у многих заточки проплаченых мразей Глянул мельком потому как спешил в машину а она далеко поставлена Так что Ксюха опять не заплатил офшорный дурогон нормальным людям Пожлобился на бабки Так что вышел пшик из етого лешевого лейства
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так ще зрада не відбулась. Принаймні офіційно про неї не оголошували.
Якщо раптом це станеться, то ви побачите всіх одухотворбонних.
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в ОПе ты был а не на крещатике...("КреСТЧатике")
тупой пропагандон, хорош заливать ))))
три ошибки в одном названии )))))))))))))))
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Проте про "Тверь" цей троль не збрехав. Не багато українців згадають це місто. Та навіть московити, як і будь які звичайні люди згадують першим лише те, про що мають власні спогади.
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В тому, що ви, SOM, і дупи не піднімете, якщо блазні вас кудись покличуть. І це буде розумно.
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Порохоботы! Хватит мутить. Ваше время вышло.
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А порохоботы и не мутят!
Они просто рабы)
Мутит - сцарь соевых чекалаток Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 2410
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зебилы запасайтесь корвалолом, и мазью от жжения в районе жопы
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політичні деграданти, звезли декілька тисяч туристів на Майдан...
Пертусь, краще-б ти, негідник, ці гроші вклав в економіку України, коли був президентом!
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Кравчук с Михо утверждают , мол пожара ещё нет , а вы уже дуете на огонь ...
Мол надо консолидироваться , надо верить ЗЕ -- он якобы пока ещё никакой зрады не совершил ...

А я утверждают, что ЗЕ уже обманул и своих же избирателей -- каким был его первый законопроект ?! Разве про "народовладдя" , как он обещал в своей программе ?!

А ведь народ именно на это клюнул - что якобы это будет первый президент , который обещал по всем ключевым вопросам советоваться с народом на референдумах .
Разве мараторий на продажу с/х земли это не ключевой вопрос ?!
Ведь речь идёт , внимание , о 73% территории Украины !!!
Можно ли продавать 73% территории страны кому попало и без контроля державы ?!
А где закон про стратегические запасы продовольствия ?!
Как можно такие вопросы как прихватизация поднимать вовремя войны ?!
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Дивное сборище
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Тільки з сином прийшла з Майдану. Дуже багато людей від малюків на колясці до старих 90 річних дідусів. Усі люди проти капітуляції України.
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На странице мероприятия:"ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ ЕДИНСТВО И РЕШИМОСТЬ В БОРЬБЕ ЗА УКРАИНУ.ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ!
Капитулянты мародёры жиденьким обосрались.Где Пагубиёв"СПРОТИВ ВЛАСТИ"?Ай-я-яй:ПО и БОТЫ в трауре-ни одного призыва,типо "ЗЕБИЛА ГЕТЬ",как тут питарня обещала,на МАЙДАНЕ не звучало.
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пора порошенку угомониться, не быть ему президентом не при каких раскладах уж лучше комунисткапиталист кива....
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розтлумач, що ти так назвав, бо себе ти точно любиш з такою клікухою
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Деякі донецькі пам'ятають таку істоту.
Тепер всі знають її як Сівоху.
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Так. Реально людей десь 3,5 - 4 тис. ну може 5 це з перехожими и поліціею. Отаке. Всьо. Петро, остаточно прощавай)))
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свято починається час ставити йолку і прикрашати її зрадниками україни
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Xoroso sto liudi vysli na miting i skazali svojio slovo.S ruskimi nado ziostko govorit ne kakix ustubkov nedelat im.Oni vam ne druzja,eto fasistkaja strana eto nado nezabyvat
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Ну,все-сушіть сухарі,мародери-Майдан вас породив-Майдан вас і вб'є за зловживання владою та зраду Криму , Донбасу,бо жодного заклику сьогодні на Майдані, типу"Зелю Геть" і сотні "Крим-це Україна!"
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Все познается в сравнении. 1. Народное вече на Майдане. МОРЕ НАРОДА. 2. Карлсон орал у Шустера: "Не на Майдан нужно идти, а в церковь!" (студия ссыт кипятком, все хлопают в ладоши, поддержка 100%). У меня только один вопрос: ГДЕ ФОТО МИЛЛИОНОВ МОЛЯЩИХСЯ ЗА УКРАИНУ ЗЕЛИБОБОВ? Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 7986
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Опаньки... Спалилися боти - Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 2712 Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 8094

lera lera 18017dc0

Все познается в сравнении. 1. Народное вече на Майдане. МОРЕ НАРОДА. 2. Саак орал у Шустера: "Не на Майдан нужно идти, а в церковь!" (студия ссыт кипятком, все хлопают в ладоши, поддержка 100%). У меня только один вопрос: ГДЕ ФОТО МИЛЛИОНОВ МОЛЯЩИХСЯ ЗА УКРАИНУ ЗЕЛИБОБОВ?
Ну, що, патрійот з кошерним ніком, ти ХТО - мужик Лєра чи баба Шимус ? Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 290
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андрцуша не потешай мои берцы а лепши простирай мой пиксель а то заберу телефон Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 5736
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https://www.youtube.com/watch?v=7iDODrqaeT0 "" Хтось дуже хоче розхитати и лодку! ""ПАрашенко!)))))))
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як не збивай піну вона все буде танути і зникати.
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Посмотрите, с какими лицами делегация Путина слушала слова Лукашенко о «равных условиях»
https://nn.by/?c=ar&i=242490&lang=ru
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Зкебобики в ы цкеркви были за вовкук причастились по московитски а каке вам велел ваш вождь каралсон и кумир чей имя увеквечен названии складного возика Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 7080
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