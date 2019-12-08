 Вече "Червоні лінії для Зе" на Майдане. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Рубрика уроки истории. Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен размахивал подписанным договором с Гитлером и говорил -- "Я привез вам мир!" Через полтора года английские войска драпали через игольное ушко Дюнкерка, а немецкие самолеты бомбили Лондон.
мародеры - они такие: Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США. Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
выйди - поддержи президента против петеботов.
Но не волнуйся так, скоро Лондонский суд, и суд штата Делавер объявят приговоры твоему мародёру и за воровство денег у вкладчиков Привата, и за отмывание миллиардов долларов по миру в связке с братом ***** - и страна не расколется
Смерть загарбникам!!!
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!…
Методика: было зарегистрировано несколько свежих аккаунтов в ЖЖ и Физбучике. Боты достаточно нейтрально говорили с кацапами и зелебобиками про политику -- знание политиков Украины и сопредельных Росии стран.
Краткое описание ответов кацапов и зелебобиков:
Кацапы: Ко-ко-ко, бубачка маладец, Порох абсолютное зло, мы хотим дружить с сопредельными странами. На аккуратный вопрос "Слышь, кацап,а расскажи про президента/парламент/премьера Эстонии/Латвии/Литвы/КНР/КНДР/Монголии/Абхази/Южной Осетии" кацап жидко серет в штаны и сливается.
Зелебобики: Ко-ко-ко, бубачка маладец, Порох абсолютное зло, Геращенко шлюха! На аккуратный вопрос "Слышь, зелебобик, а расскажи про главу партии Слуги Нарида, спикера Слуг Нарида, например" зелебобик жидко серет в штаны и сливается.
Вывод исследования -- в заголовке поста. Воистину, кацапы и нарид мышебратья!
И те и те знают только то, что говорит росийский СМРАД -- Средства массовой рекламы, агитации и дезинформации.
Методика будет доработана и использована для тролинга зелебобиков и прочей дряни.
Стэй тюнд, кадеты!(с)
Это ответ на то , что кого поддерживает большинство протестующих ... Уж точно не Порошенко , бо именно ошибки Пети привели к Иловайску и Дебальцево . Просчёты и неоправданные назначения . И Вова пришёл исключительно на контроверсии к Тимошенко и Гриценко .
Как порохоботы не понимают и до сих пор - Петя это вчерашний день , а нужно жить уже завтрашним . Нужен проукраинский и проевропейский путь , но без соросят и без йересек и гонтаревых ...
1. Прогулки укрепляют иммунитет
2. Снижают риск развития депрессии
3. Улучшают память и сконцентрированность
4. Увеличивают длительность сна
5. Укрепляют семью
PS А вот играть на рояле по методу Саакашвили-Кравчука-Зеленского не надо.
Вон Саакашвили подписал капитуляцию в виде плана Медведева-Саркози:
1. Не прибегать к использованию силы
2. Окончательно прекратить все военные действия
3. Свободный доступ к гуманитарной помощи
4. Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации
5. Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий
6. Создание международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии
Прошло 11 лет. Что вышло в результате:
1. Южная Осетия оккупирована Россией ОФИЦИАЛЬНО
2. Россия имеет в Ю.О. возможность оказывать гуманитарную помощь, но вместо этого держит там армию, и плотно контролирует политику
3. Все эти 11 лет оккупационные российские войска обстреливают Грузию с территории Южной Осетии
4. Вооруженые силы Грузии были возвращены назад в части, где они и находятся, несмотря на обстрелы
5. Цитирую материал ВВС от 10 августа 2018, ровно через 10 лет после подписания Саакашвили плана Медведева-Саркози: "Грузинские власти обвиняют Россию в ползучей аннексии. По их словам, российские пограничники в Южной Осетии регулярно сдвигают границу вглубь грузинской территории, из-за чего целые села оказываются разделены колючей проволокой".(с)
По суті, якби цього клоуна там не було, то сьогодні могла б і відбутись якась потужна попереджувальна акція.
В цьому і полягає весь фокус, в якому його куратори використовують його в ролі отруєного каталізатора.
Небайдужих та активних.
І не за гроші, як пишуть деякі тролі, а за ідею вийшли.
За державу !