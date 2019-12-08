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 Политика Украины, Общество
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Все про:вече (1) майдан (1) нормандская четверка (5)

 Вече "Червоні лінії для Зе" на Майдане. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 13:00 на Майдане в Киеве началось вече, организованное политическими партиями "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" в преддверии Нормандского саммита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео - "Европейская Солидарность"

Видео - UMN

Смотрите также: "Червоні лінії для Зе": на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3164080
 
   
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Пэт Люра‏ @Pet_lyra 10 ч.10 часов назад

Вече на Майдане против капитуляции на встрече в Нормандии - Цензор.НЕТ 3463

Рубрика уроки истории. Вернувшись из Мюнхена, Чемберлен размахивал подписанным договором с Гитлером и говорил -- "Я привез вам мир!"
Через полтора года английские войска драпали через игольное ушко Дюнкерка, а немецкие самолеты бомбили Лондон.


Вече на Майдане против капитуляции на встрече в Нормандии - Цензор.НЕТ 4958
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мародеры - они такие:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Багато людей забули що у нас іде війна.
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Боже как же от него уже тошнит за 6 лет, выйдет и трындит одно и тоже. Петя успокойся ты уже, не быть тебе больше президентом, молись лучше чтоб на зону не попал.
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Більше 20 тисяч українців вийшли сьогодні на Майдан Незалежності у Києві)
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Там и 5 тыс нет.
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а почему тебя там нет гаденыш? ты же патриот вонючий должен быть в первых рядах.
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а тебя почему там нет? ты не патриот Украины?
выйди - поддержи президента против петеботов.
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Вчора Лукашенко продав незалежність Білорусі за дешевій газ.
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вчера в Минске не был подписан не один документ, а сам батько сказал что не собирается присоединиться к кацапстану на тех условиях что предлагает кремль
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Зеленский проявил недопустимую глупость. Не придушил мародера сразу после выборов. Что его каналы беспредельно творили! А потом переждали, оклемались, осмелели и опять пошли раскалывать страну
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Правильно! А теперь мародёр обложил его своими людьми и душит Украину. Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 524
Но не волнуйся так, скоро Лондонский суд, и суд штата Делавер объявят приговоры твоему мародёру и за воровство денег у вкладчиков Привата, и за отмывание миллиардов долларов по миру в связке с братом ***** - и страна не расколется Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 8236
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А сколько ещё ждать? Сколько ещё команда Гонтаревой наклепает апелляций и обращений? Просто столько лет уже ждём, а всё никак.
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Значит не было за что придушить, там уже цеплялись за что не будь.
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Ну да, все концы уже давно в воду, не зря ведь кума ставил
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Червоні лінії порошенко. Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 4186

Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 7621
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а у тебя истерика все сильнее и сильнее Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 8154
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Тварюка ти зелена, твої "червоні лінії" вже ху@ло викупило, твоя зелена бубочка із своїм хазяїном "бєнєй" з трьома пашпортами вже продали Україну ху@лу, залишилось лише підпис у Франції поставити ...
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Мразь ты соевая, или просто тупое существо или пашешь как и многие тут за серебренники Лолиты Мальдиского.
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Святой Петр уже поставил подпись в 2014, гореть ему за это в аду, а вы тут обвиняете Зелю заранее даже не зная что там подпишут завтра.
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Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!…


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хиловатая массовка чета или це эконом-вариант?
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Я тупой, по глупости ввязался в твои, Петя, игрища
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На кривом канале поросяты полная вакханалия, ведущие с порохоботами верещат в экстазе чорную дичь
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За последние несколько недель провели с сыном полевое исследование.

Методика: было зарегистрировано несколько свежих аккаунтов в ЖЖ и Физбучике. Боты достаточно нейтрально говорили с кацапами и зелебобиками про политику -- знание политиков Украины и сопредельных Росии стран.

Краткое описание ответов кацапов и зелебобиков:
Кацапы: Ко-ко-ко, бубачка маладец, Порох абсолютное зло, мы хотим дружить с сопредельными странами. На аккуратный вопрос "Слышь, кацап,а расскажи про президента/парламент/премьера Эстонии/Латвии/Литвы/КНР/КНДР/Монголии/Абхази/Южной Осетии" кацап жидко серет в штаны и сливается.
Зелебобики: Ко-ко-ко, бубачка маладец, Порох абсолютное зло, Геращенко шлюха! На аккуратный вопрос "Слышь, зелебобик, а расскажи про главу партии Слуги Нарида, спикера Слуг Нарида, например" зелебобик жидко серет в штаны и сливается.

Вывод исследования -- в заголовке поста. Воистину, кацапы и нарид мышебратья!
И те и те знают только то, что говорит росийский СМРАД -- Средства массовой рекламы, агитации и дезинформации.

Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 3846

Методика будет доработана и использована для тролинга зелебобиков и прочей дряни.
Стэй тюнд, кадеты!(с)
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По последним опросам , Вакарчуку доверяет 23% , Тимошенко 22% , а Порошенку 11% и Тягнибоку 12% ...
Это ответ на то , что кого поддерживает большинство протестующих ... Уж точно не Порошенко , бо именно ошибки Пети привели к Иловайску и Дебальцево . Просчёты и неоправданные назначения . И Вова пришёл исключительно на контроверсии к Тимошенко и Гриценко .
Как порохоботы не понимают и до сих пор - Петя это вчерашний день , а нужно жить уже завтрашним . Нужен проукраинский и проевропейский путь , но без соросят и без йересек и гонтаревых ...
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Так Порошенко был в доле с Яреськой и Гонтаревой
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Одна Україна ще бореться за всю Київську Русь.
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О пользе прогулок на свежем воздухе
Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 11. Прогулки укрепляют иммунитет
2. Снижают риск развития депрессии
3. Улучшают память и сконцентрированность
4. Увеличивают длительность сна
5. Укрепляют семью

PS А вот играть на рояле по методу Саакашвили-Кравчука-Зеленского не надо.Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 6363

Вон Саакашвили подписал капитуляцию в виде плана Медведева-Саркози:
1. Не прибегать к использованию силы
2. Окончательно прекратить все военные действия
3. Свободный доступ к гуманитарной помощи
4. Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации
5. Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий
6. Создание международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии

Прошло 11 лет. Что вышло в результате:
1. Южная Осетия оккупирована Россией ОФИЦИАЛЬНО
2. Россия имеет в Ю.О. возможность оказывать гуманитарную помощь, но вместо этого держит там армию, и плотно контролирует политику
3. Все эти 11 лет оккупационные российские войска обстреливают Грузию с территории Южной Осетии
4. Вооруженые силы Грузии были возвращены назад в части, где они и находятся, несмотря на обстрелы
5. Цитирую материал ВВС от 10 августа 2018, ровно через 10 лет после подписания Саакашвили плана Медведева-Саркози: "Грузинские власти обвиняют Россию в ползучей аннексии. По их словам, российские пограничники в Южной Осетии регулярно сдвигают границу вглубь грузинской территории, из-за чего целые села оказываются разделены колючей проволокой".(с)
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самое противное это видеть этого урода который украл у меня у моих детей и еще у миллионов таких как я пять лет . петя ты падло всю свою сознательную жизнь не про Украину думал и украинский народ а про свой толстый зад да бабло. ты для Украины хуже чем путин в тысячу раз .путин враг а ты гнида и предатель .
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Так може щось самі почнете робити, а не на царя сподіватися?
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10 мудак. бо ще 5 років ти вручило у руки клоуну...
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Кондитер скупий - повноцінний майдан він не профінансує, навіть, якщо і потягне.
По суті, якби цього клоуна там не було, то сьогодні могла б і відбутись якась потужна попереджувальна акція.
В цьому і полягає весь фокус, в якому його куратори використовують його в ролі отруєного каталізатора.
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сажать пора этого шатуна с конфискацией и желательно брать так как он Михо с мешком на голове и по Киеву потягать
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виважені і змістовні коменти пишете, пане Віче "Червоні лінії для Зе" на Майдані - Цензор.НЕТ 2414 , респект. Не один рік вас читаю. Привіт від альтаїра.
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Ниочем, собрали людей, притом многих свозили издалека, только для того что сказать им чего не должен делать президент. А завтра будет вторая серия этого цирка.
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Багато людей прийшло.
Небайдужих та активних.
І не за гроші, як пишуть деякі тролі, а за ідею вийшли.
За державу !
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