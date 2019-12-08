EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Киевские новости
  1298  12
Все про:Метрополитен (15) футбол (2)

 Столичное метро в воскресенье изменит работу из-за футбола

После окончания матча возможны ограничения на вход пассажиров на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Льва Толстого".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что этот механизм применяется из соображений безопасности. Его цель – не допустить массового скопления пассажиров на платформах станций.

В воскресенье, 8 декабря в 17-00 на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

Читайте на Цензор.НЕТ: Без голых, нищих и музыкантов: Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном

Источник: https://censor.net.ua/n3164078
 
 
 Топ комментарии
 
так и на г+г не отменили развлекательных мероприятий и комедий..
нарИд зеленского не поймет - если его лишат футбола и комедий..
 показать весь комментарий
 
цензор делает вид что на Майдане ничего не происходит:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2453659308185750&notif_id=1575803535174462&notif_t=live_video
Майдан - полон людей... Он-лайн
 показать весь комментарий
 
А День жалоби що вже відмінено?
Чи футбол це не розважальний захід?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
цензор делает вид что на Майдане ничего не происходит:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2453659308185750&notif_id=1575803535174462&notif_t=live_video
Майдан - полон людей... Он-лайн
 показать весь комментарий
 
 
Цензор дал новость и уже выложил фоторепортаж
 показать весь комментарий
 
прошлой новостью.. ушедшей в архив.. и так - уровня "где-то, что-то.."
 показать весь комментарий
 
Scorpman Y - а там уже начали отстреливать коллаборантов московии?
Если нет, то и новости нет....
Проходили уже такие бесполезные движи... Столичное метро в воскресенье изменит работу из-за футбола - Цензор.НЕТ 591
 показать весь комментарий
 
то уже следствие - "сосульки" из "моник и розумковых" - на столбах.
 показать весь комментарий
 
неа...
такие сосульуки это и есть смысл.. - тогда и я подниму свою жопу...
А до этого все пустое...
 показать весь комментарий
 
А День жалоби що вже відмінено?
Чи футбол це не розважальний захід?
 показать весь комментарий
 
 
так и на г+г не отменили развлекательных мероприятий и комедий..
нарИд зеленского не поймет - если его лишат футбола и комедий..
 показать весь комментарий
 
 
А если сваты перестанут крутить то вообще конец, где тогда интеллектуально обогащаться? Все... крышка...
 показать весь комментарий
 
 
Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 14 ч.14 часов назад

Сторонники Зеленского заблокировали рельсы, чтобы поезда не cвозили порохоскот на майдан!

Столичне метро в неділю змінить режим роботи через футбол - Цензор.НЕТ 1829
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх