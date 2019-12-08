 Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Hill.
"Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента даже не знает, что именно он хочет рассекретить, - заявила пресс-секретарь Pence Кэти Уолдман. - Это просто еще одно доказательство того, что этот дрянной комитет проводит фиктивное расследование".
Шифф заинтересовался разговором Пенса и Зеленского после показаний, которые дала в Палате представителей помощница вице-президента США Дженнифер Уильямс. Она упоминала разговор Пенса и Зеленского, но сказала, что детали беседы были засекречены.
По словам Шиффа, рассекречивание этих дополнительных свидетельств позволит Конгрессу получить доказательства противоправных действий руководства США, необходимые для импичмента.
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Ранее Пенс заявлял, что у него нет "никаких возражений" относительно обнародования дополнительных подробностей его телефонной беседы с Зеленским.
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Согласно опросу, 46% опрошенных военных и членов их семей считают Россию союзником США
Российские попытки ослабить Запад с помощью нескончаемой информационной кампании, возможно, начали приносить плоды. Под ударом оказались американские военнослужащие. Хотя большинство американцев по-прежнему считают Москву одним из главных противников США, результаты нового соцопроса дают основания предположить, что эта точка зрения начала меняться, в особенности среди американских военнослужащих и членов их семей.
Согласно итогам второго ежегодного Рейгановского исследования национальной обороны, завершившегося в октябре, почти половина опрошенных военнослужащих и членов их семей - 46% - сказали, что рассматривают Россию в качестве союзника.
При этом в целом среди жителей США такой точки зрения придерживаются только 28%, однако это на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году - тогда Россию считали союзником 19% американцев.
В целом, авторы опроса установили, что позитивные взгляды на Россию, по-видимому, «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа о России».
Несмотря на то, что 71% жителей США и 53% военных и членов их семей все еще считают Россию врагом, всплеск пророссийских настроений беспокоит представителей Пентагона.
«Со стороны России происходят попытки наводнить медиасреду дезинформацией, чтобы посеять сомнения и растерянность», - сказала в интервью «Голосу Америки» официальный представитель Минобороны США Карла Глисон.
«Это происходит не только с помощью противоречивых и подстрекательских диалогов, но и еще благодаря ложным историям, предназначенным… для усиления симпатии [к России]», - говорит Глисон. По ее словам, Пентагон «активно работает над разоблачением и противодействием российской дезинформации, когда это возможно».Рейгановское исследование национальной обороны
В ходе Рейгановского исследования национальной обороны, проведенного по заказу Фонда и Института имени президента Рональда Рейгана с 24 по 30 октября, было опрошено свыше тысячи жителей США. Статистическая погрешность опроса - около 3,1 процентного пункта.
Власти США все более озабочены усилением пророссийских симпатий, отчасти оттого, что другие опросы выявили схожие тенденции. К примеру, согласно опросу, проведенному исследовательским центром Pew в сентябре 2018 года, 35% американцев хотели бы, чтобы страна больше сотрудничала с Россией.
Впрочем, эти опасения основаны не только на данных соцопросов.
Представители оборонных ведомств и спецслужб рассказали «Голосу Америки», что Россия пытается воздействовать на американских военных с помощью изощренной кампании влияния, которая началась как минимум в 2017 году. Целью была попытка повлиять на исход промежуточных выборов в ноябре 2018 года.
Цель России, говорят собеседники, заключалась не столько в попытке изменить результаты голосования, сколько дезинформировать американских военных с той целью, чтобы они более благосклонно смотрели на Россию и на ее действия в будущем.
«Мы знаем, что это продолжается… Поэтому мы смотрим… очень внимательно», - говорил несколько месяцев назад Эд Уилсон, бывший заместитель помощника министра обороны по киберполитике.
Противостояние российским попыткам воздействия на американское общество - сложная задача, говорят аналитики и бывшие сотрудники администрации. Это объясняется как политическим климатом, сложившимся в стране, так и риторикой, исходящей сейчас из Белого дома.
«Это опасно», - считает Хорхе Бенитес, старший научный сотрудник Атлантического совета, который специализируется по вопросам национальной безопасности и отношениям с Россией.
«Новые опросы показывают значительные изменения среди республиканских избирателей, которые исторически были настроены против России. Все больше республиканцев меняют взгляды на Россию из-за положительных высказываний президента Трампа о России и Путине», - говорит Бенитес.
Другие эксперты опасаются, что рост симпатий к России является симптомом гораздо большей проблемы, которую пытается эксплуатировать Кремль.
«Мнения… людей формируются больше под воздействием того, что говорят руководители их политической партии, в сравнении с идеологическими и историческими [факторами]» - говорит Пол Пиллар, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, ныне работающий в Джорджтаунском университете.
По его мнению, постепенная смена в восприятии России американцами не так сильно влияет на ситуацию в целом.
«Многие республиканцы могут беспрекословно следовать тому, что Трамп говорит по многим вопросам, включая риторику в отношении России, но при этом они все еще, скажем, поддерживают расходы на оборону, предназначенные для усиления противостояния с Россией», - говорит Пиллар, замечая, что многочисленные санкции США против Москвы остаются в силе.
В Стратегии национальной обороны США, обновленной два года назад, Россия и Китай указаны в качестве основных угроз безопасности Соединенных Штатов.
Рейгановское исследование показывает, что большая часть американцев с этим согласны.
«Когда мы спросили американцев о странах, которые представляют наибольшую угрозу США, первым ответом был Китай (28%) и вторым - Россия (25%)» - говорит Рэйчел Хофф, директор Института имени Рональда Рейгана.
По ее словам, американцы также считают, что США не должны уступать свою позицию на мировой сцене ни России, ни кому-либо еще.