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Все про:Беларусь (4) Лукашенко (4) Путин (13) Россия (21)

 Лукашенко и Путин не подписали по итогам встречи никаких документов

Встреча президентов Беларуси и РФ продолжалась около 5 с половиной часов и не завершилась подписанием каких-либо документов. Переговоры продолжатся 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Переговоры проходили в закрытом формате. Сначала лидеры стран вместе с премьер-министрами и членами правительств собрались вместе за столом переговоров. Потом общались в формате рабочего ужина.

При этом ни белорусские, ни российские СМИ не сообщали о подписании по итогам встречи каких-либо документво. А Лукашенко, покидая Сочи, не стал общаться с прессой.

Вместо него к СМИ вышел министр экономического развития России Максим Орешкин. Он заявил, что по итогам прошедших в Сочи переговоров количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось.

"Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Теперь будем прорабатывать и дальше двигаться вперед ", - сказал министр.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина

По словам Орешкина, "позиции России и Беларуси по нефти и газу на переговорах президентов были серьезно сближены".

В следующий раз Лукашенко и Путин встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге. В этот день там будет проходить неформальный саммит Евразийского экономического союза.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия

Источник: https://censor.net.ua/n3164076
 
 
 Топ комментарии
 
таки я вчора...не без надії сподівався.!!!! ))))
Лукашенко и Путин не подписали по итогам встречи никаких документов - Цензор.НЕТ 2903

Лукашенко и Путин не подписали по итогам встречи никаких документов - Цензор.НЕТ 4241
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до 20-го Грудня ще мають час. Питання все одно вирішене.
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Кто бацька? Не хочет быть опять председателем колхоза ))
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Так само і зустріч на нормандському самміті нічим незакінчиться, бо путін не налаштований на поступки! Чекаємо назад Зеленського без жодних поступок ворогу! путін хоче війни, вінотримає війну!
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по любому. минимордор будет поглащен и переварен максимордором. и это исторически правильно. ибо лукавая хитрожопость со временем перестает работать.
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Цікава рекурсія: піти на самого себе Лукашенко и Путин не подписали по итогам встречи никаких документов - Цензор.НЕТ 5385
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И нам завтра не надо ничего подписывать.Только капитуляцию параши.
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Теперь ссылка открывается, но видео не включается- предлагают через приложение. Но жто уже фейсбуковские заморочки
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так путена им на воротник а не приложение. рылом они не вышли чтобы телефон засерать всяким непотрибом.
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Тоже так считаю. Самая отстойная компания.
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такие приложения аналог пирамиды типа майнинга электронных "денег". эни тупо жрут трафик и ресурс оболочки и даже останавливают необходимые для работы устройства задачи. Я сразу же отстреливаю такое гавно которое может быть встроено в оболочку лукипатчером. и телефон без этого начинает работать намного быстрее.
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За зельку?За нього й двісті чоловік вийти не хочуть,зебіли ледачі.
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Они встречались чисто потрахатся ! 😂 Лука любитит перетрахивать своих подчинённых, походу Путин тоже ! 😂
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а Зе - чмо подпишет все за ради Мира.... Лукашенко и Путин не подписали по итогам встречи никаких документов - Цензор.НЕТ 3955 Лукашенко и Путин не подписали по итогам встречи никаких документов - Цензор.НЕТ 4695
потому что он тупой блазень с руського мира....
Спорим...?
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Вопросы экономики очень серьезные. Тут с кадндачка спешить нечего. Уверен, договорится с Зеленским, договорится и с Лукашенко. Так что вся надежда на вас.
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Дамы и господа, призываю всех мыслить системно! Бацька не променяет свой статус "первого парня на деревне" на статус "второго в городе". А вот ввп может переиграть сам себя и "доинтегрироваться" до того, что бацька и "первым в городе" стаент.
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Да ладно. Політбюро до 1991 р. прибалтам теж "не давало", і все закінчилося в 1991-му.
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Ну, что , есть все предпосылки, чтобы и нашему президенту послать кацапоидов 😎😉
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Двох "предпосьілок" може не вистачити.
Чогось правого та лівого у шкіряному лантуху трохи нижче зуя.
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Ему опыта не хватает и мало адекватных соратников.
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перед новым годом дед мороз подарит бацке скидку
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Аншлюс будет, с танками.... и все, но путлер сейчас в сложной ситуации... наступать сразу и везде, можно обкакаться...
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Так чем больше бацька упирается, тем лучше нам
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Ну не хочет ***** интегрировать и создавать русский мир в Беларуси не смотря ни на референдум ни на сдачу Бацьком газонефтяних трубопроводов.У кацапов уже есть и без интеграции бульбашей там буферная зона с НАТО.Хуйла больше интересует не покоренная Украина нежели лижущие ему под членом страны.
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неужели обитатели менцкой губернии мордовского каганата начали чтото подозревать?
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надо бьіло во время обеда написать на салфетках who is who
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Оказывается в ватной Беларуси ватников нет совсем,а в Украине вата на вате.
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Сциканул бацька, что придется остаться в Ростове!
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