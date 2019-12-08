 Лукашенко и Путин не подписали по итогам встречи никаких документов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Переговоры проходили в закрытом формате. Сначала лидеры стран вместе с премьер-министрами и членами правительств собрались вместе за столом переговоров. Потом общались в формате рабочего ужина.

При этом ни белорусские, ни российские СМИ не сообщали о подписании по итогам встречи каких-либо документво. А Лукашенко, покидая Сочи, не стал общаться с прессой.

Вместо него к СМИ вышел министр экономического развития России Максим Орешкин. Он заявил, что по итогам прошедших в Сочи переговоров количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось.

"Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Теперь будем прорабатывать и дальше двигаться вперед ", - сказал министр.

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По словам Орешкина, "позиции России и Беларуси по нефти и газу на переговорах президентов были серьезно сближены".

В следующий раз Лукашенко и Путин встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге. В этот день там будет проходить неформальный саммит Евразийского экономического союза.

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