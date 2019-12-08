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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:обстрел (2) Бутусов Юрий (6) Авдеевка (3) операция Объединенных сил (4)

 Наемники РФ применили ПТРК и 120-мм мины под Авдеевкой. В штабе дали иную информацию, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Российские наемники 7 декабря обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой из ПТРК "Конкурс" и 120-мм минометов. В то же время в штабе ООС сообщили, что стреляли из гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Об этом рассказал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня российские войска обстреляли украинские позиции под Авдеевой - в районе Крутой балки было совершено три пуска управляемых ракет по нашей огневой точке, а также выпущено 10 мин из 120-мм миномета. Потерь в результате обстрела не было. Противник действует абсолютно безнаказанно, последние двое суток украинские войска под Авдеевой ответный огонь не открывают", - написал он в посте 7 декабря.

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Вместе с тем Бутусов удивился, узнав, что в штабе ООС имеют иную информацию по данной атаке террористов.

"С удивлением прочел вчерашнюю сводку штаба ООС о том, что наши позиции обстреляны из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм. Для информирования командования ООС наши бойцы с позиций близ Крутой балки под Авдеевкой прислали мне фотографии фрагментов управляемой ракеты, которая поразила наш блиндаж. Это 9М113 "Конкурс", это не гранатомет. И таких ракет противник выпустил три. И мины были не 82 мм, а 120 мм. Повезло, что в результате обстрела жертв не было. К сожалению, не последовало и наших адекватных действий в ответ на это нападение - возможно, это результат неточного информирования. Надо проверять свои доклады, если кого-то интересует доверие армии", - отметил журналист.

Наемники РФ применили ПТРК и 120-мм мины под Авдеевкой. В штабе дали иную информацию, - Бутусов 01
Наемники РФ применили ПТРК и 120-мм мины под Авдеевкой. В штабе дали иную информацию, - Бутусов 02
Наемники РФ применили ПТРК и 120-мм мины под Авдеевкой. В штабе дали иную информацию, - Бутусов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3164074
 
 
 Топ комментарии
 
Головне - не стріляти у відповідь, а то голуба миру Зебубочку образите.
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Люди, нам брешуть навіть в штабі ООС!!!! У владі-зрадники і брехуни, що замовчують правду на передку, щоб не дратувати кремлівського х*йла напередодні зустрічі з нашим криворізьким х*йлом!!! Бо в нього коксова манька аби якою ціною лизнути особисто рософашистського гітлера в дупу...Ганьба! Нас вже перетворюють в мокшанський улус, де тотально брешуть в ЗМІ і навіть в штабі!!!! Ховають правду!!!
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Зелёная ложь. Все в русле их понимания жизни и управления. Лгать и хихикать. И работает же.
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Головне - не стріляти у відповідь, а то голуба миру Зебубочку образите.
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Після нікчемної зустрічи путіна і лукашенка стало зрозуміло що путін не налаштований на поступки, путін хоче домінувати і тому результатів від Нормандського самміту не буде! Тому саме зараз потрібно активно відповідати на провокації терористів путіна зі всіх калібрів ЗСУ і заганяти терористів в нори, щоб путін змушений був застосовувати своїх найманців відкрито а за цим послідують нові санкції! Потрібно йти на активізацію бойових дій першими, раз путін не налаштований на поступки та мир. Переможе той в чиїх руках ініціатива! Потрібно вже атакувати і займати Ясинувату та окраїну Донецька, поки путін на переговорах, щоб унеможливити знищення Авдіївки!
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из окопа пишешь? а то необходимо,необходимо,необходимо..теоретик, кто воплощать в жизнь твои идеи должен?зебилі? или сегодня с майдана на донбасс поедет несколько десятков тысяч командос под персональным командованием Че Порошенко?
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Не находите, что поливать грязью Порошенко на 7 месяце Зеленнского- это паранойя?
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упаси господь. никто об этом святом человека и слова дурного не сказал. просто там вроде кто-то кого-то зачем-то собирает на майдане. вот я и предположил, что это собрание "антикапитулянтов" с духовным лидером собирается для погрузки в эшелоны на Донбасс? нет? я ошибся? такие люди,конечно же, нужны в тылу.
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рассеянам не понять, что люди могут выйти сами.и не понять, что завтра могут выбрать другого лидера.
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рассеянам нет. а украинцам? люди-то выбрали, а несогласные решили.что могут с помощью майдана наплевать на чужой выбор? открою вам секрет: такое не поймут ни в одной цивилизованной стране. вам не кажется,что если кто-то против договоренностей и "капитуляции", то он в первую очередь должен ехать служить и воевать,а не по площадям митинговать? а то одни,митингуют, а другие умирают на фронте. у меня есть такой мудак в знакомых: он 5 лет работает в структуре связанной с МО, постит за порошенко,нет капитуляции и т.п., но до фронта так и не доехал. Он искренне убежден .что нужен в тылу,незаменим)))) И конечно же он посещает все акции, аналогичные сегодняшней
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когда деньги кончились, которые давали за потопление Пороха.... сразу просветлел
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фермаршалу всегда виднее, пора ему принимать командование в оос, может тогда там настанет порядок
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Зелебобики начали брехать ВСЕ, поголовно...
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Украинец! Перед тем как уйти на войну, убей хохла-предателя, уставшего от войны на которой он не был
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Зебилы, ждем ваших оправдывающих визгов, по поводу отвода украинских войск и сдачи украинских территорий, отвоеванных кровью и жизнями украинцев!
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Люди, нам брешуть навіть в штабі ООС!!!! У владі-зрадники і брехуни, що замовчують правду на передку, щоб не дратувати кремлівського х*йла напередодні зустрічі з нашим криворізьким х*йлом!!! Бо в нього коксова манька аби якою ціною лизнути особисто рософашистського гітлера в дупу...Ганьба! Нас вже перетворюють в мокшанський улус, де тотально брешуть в ЗМІ і навіть в штабі!!!! Ховають правду!!!
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Штаб живе минулим століттям. Сьогодні брехня викривається дуже швидко, і тому довіра українців до влади якась мізерна.
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Цю владу підтримують виключно сепаратисти, колаборанти і адепти секти СССР 2.0.
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Из Генштаба уволили полковника Шидлюха. Он заявил, что правду говорить запретили, офицеры массово уходят
https://enigma.club/articles/iz-genshtaba-uvolili-polkovnika-shidlyukha-on-zayavil-chto-pravdu-govorit-zapretili-ofitsery-massovo-ukhodyat

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак занимается сведением личных счетов, игнорирует закон и способствует оттоку из армии квалифицированных кадров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил полковник Виктор Шидлюх.
Свой пост военный назвал «Месть за защиту армии». По его словам, сегодняшние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины у него отзываются болью в сердце, а настроение не праздничное, поскольку в настоящее время сотни офицеров увольняются.
Шидлюх напомнил о том, что был и на передовой, и учил офицеров и сержантов инновационным методикам в войсках, среди которых те, что внедряются в НАТО. Вместе с товарищами осваивал новые направления для ВСУ - начинал внутренние и внешние коммуникации. Много выступал в СМИ.

«В моих выступлениях не было политики. Мне никто не указывал что говорить. Вы слышали от меня лишь то, что я видел и чувствовал на собственном практическом опыте, а руководили мной только мои базовые проукраинские ценности», - написал он, отметив, что сейчас все изменилось, правду говорить запретили, не нужными стали инновации.

Офицер утверждает, что перемены к худшему начались с назначения Хомчака на должность начальника Генштаба. Во время одного из первых совещаний он запретил Шидлюху выступать в СМИ. Это при том, что тот - спикер ГШ. Это произошло заочно и без объяснения причин принятия данного решения. Затем, когда Шидлюх был в отпуске, его уволили с должности.
«Чтобы не раскачивать и так нездоровую ситуацию (общественное выше, чем личное), я подал документы и выиграл конкурс на должность доцента кафедры стратегических коммуникаций Национального университета обороны Украины, то есть, по направлению, которым я занимался пять лет», - добавил он.
Однако Хомчак не подписал соответствующие документы. При том, что основанием для назначения является исключительно решение Ученого совета.
Вопреки закону об «Обращении граждан» Хомчак отказался встретиться с Шидлюхом, хотя тот просил его об этом. После обращения офицеру предложили «должность с понижением» по специальности, по которой он никогда не работал.
После этого Шидлюх записался на прием к министру обороны Андрею Загороднюку. Собирался жаловаться на нарушение его права занимать должность, на которую он выиграл конкурс.
«Господин Хомчак, узнав, что я обратился к министру, издал циничное поручение подчиненным: «по возможности решить вопрос до приема». Так вопрос именно в нем, в том, что именно господин Хомчак не подписал представление», - отметил он.
Шидлюха принял и.о министра. Во время этой встречи подчиненные Хомчака пытались оправдывать незаконные действия начальника, но объяснить, почему не произошло назначение, так и не смогли.
«Не смогли объяснить почему предлагают должности с понижением через три месяца после приказа об освобождении меня с должности и лишь после написания жалобы», - написал Шидлюх.
Было решено «безотлагательно принять решение относительно дальнейшего служебного использования (офицера, - ред) с учетом приобретенного опыта. По результатам проинформировать.» Офицер написал Загороднюку, чтобы он лично принимал участие при рассмотрении жалобы. Как утверждается, обращение осталось без ответа.
Шидлюх отметил, что использовал все процедуры, предусмотренные уставом. С момента увольнения прошло 4 месяца, офицер без должности.
«Итак, расправа? Да. Об этом мне в глаза заявили. Предлагали уволиться. А уже Победа? А уже можно почивать на лаврах? Таких случаев расправы над офицерами - сотни. Дело не во мне. Мой случай лишь пример. Офицеров не вернешь, а их отток катастрофа для ВСУ. Последние «предупреждение об увольнении» тому доказательство», - добавил он.
Шидлюх напомнил о том, что в 2014 году была проблема - отсутствие квалифицированных офицеров. Сейчас он хотел бы заниматься обучением военных «правильным вещам».
Он выразил надежду, что Загороднюк не знает о происходящем.
Офицер напомнил, что давал присягу не Хомчаку, а народу Украины и пообещал отстаивать правду, справедливость и закон «всеми возможными способами».
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сегодня присвоил генеральские звания ряду офицеров. Кроме того украинским военнослужащим повысили заработную плату.
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Зелёная ложь. Все в русле их понимания жизни и управления. Лгать и хихикать. И работает же.
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Зеленський не зрадник. Він чесно працює на свою країну- РФ.
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В.А. Зеленский - "Хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт, потому что Россия и Украина - действительно братские народы." Найманці РФ застосували ПТРК і 120-мм міни під Авдіївкою. У штабі надали іншу інформацію, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3284

Найманці РФ застосували ПТРК і 120-мм міни під Авдіївкою. У штабі надали іншу інформацію, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9571
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Так ты же товарищ и топил перед выборами чтоб в итоге случилось именно это, чего теперь лицо такое удивленное? овцы поменяли сторожевого пса на пуделя, нехер теперь ныть
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В Пентагоне обеспокоены ростом пророссийских симпатий среди военнослужащих

Согласно опросу, 46% опрошенных военных и членов их семей считают Россию союзником США

«Мнения… людей формируются больше под воздействием того, что говорят руководители их политической партии, в сравнении с идеологическими и историческими [факторами]» - говорит Пол Пиллар, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, ныне работающий в Джорджтаунском университете.

https://www.golos-ameriki.ru/a/pentagon-concerned-russia/5196884.html
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а по другому нельзя говорить было. потому что это получилось бы не мыролюбно. а тамжынашилюди, межгалактические кормильцы.
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Та шо там дивуватися,як зеленський сам розповідав,що"душевно" бухав у Межигір'ї з проФФессором
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Очевидно, что штаб ООС систематически занижает колличество обстрелов со стороны окупационных войск РФ. а в самой сводке не указывается колличество выпущеных снарядов во время обстрелов ! не удивлюсь если они ещё занижают колличество потерь !!! а указывают те - которые не возможно уже скрыть !! и у меня вопрос : 1) Кто мог отдать такой приказ штабу ООС ? 2) Зачем это делать ? 3) Какая конечная цель всего этого ?
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